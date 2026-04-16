Новая точка напряжения в ЕС: Болгария готовит политический сюрприз

Брюссель опасается появления в Евросоюзе новой страны, которая может высказывать возражения по единому курсу, в том числе по вопросу поддержки Украины, однако победителю выборов в Болгарии будет крайне сложно сформировать устойчивое правительство. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее издание Politico сообщило, что Брюссель выражает обеспокоенность в связи с возможным приходом к власти в Болгарии политика, чья позиция по украинскому вопросу расходится с общеевропейской линией. Речь идет о бывшем президенте страны Румене Радеве, который сейчас считается главным кандидатом на предстоящих парламентских выборах 19 апреля.

Топорнин отметил, что после смены власти в Венгрии внимание Евросоюза сместилось на Болгарию, где на выборах усилился новый политический игрок. В Брюсселе, по его словам, опасаются появления страны, способной занимать более самостоятельную позицию по ключевым вопросам, включая поддержку Украины. Дополнительную неопределенность создает фрагментированная политическая система, усложняющая формирование устойчивого курса.

"После выборов в Венгрии, где Виктор Орбан потерпел поражение и к власти пришла оппозиция во главе с Петером Мадьяром, стало очевидно, что страна будет проводить более проевропейский курс. Россия в лице Венгрии потеряла союзника внутри ЕС. Теперь внимание переключилось на Болгарию, где появляется сильный политический лидер — Румен Радев, и его политическая сила уже может рассчитывать примерно на 30% голосов. Это заметный показатель, особенно с учетом того, что в стране нет явного лидера и голоса распределяются между несколькими партиями", — пояснил он.

Политолог указал, что главная интрига выборов заключается не столько в победителе, сколько в способности сформировать устойчивое правительство. В Болгарии действует 240-местный парламент, для большинства необходимо не менее 121 мандата, однако ни одна партия, по прогнозам, не сможет достичь этого показателя.

"Скорее всего, партия Радева не наберет необходимого большинства и получит меньше 121 мандата. В этом случае встанет вопрос о коалиции, однако другие силы относятся к нему настороженно. У партии ГЕРБ во главе с Бойко Борисовым около 20–22% голосов, еще примерно по 10% у других партий, включая социалистов, и этого недостаточно для устойчивого большинства. Поэтому велика вероятность, что вновь будет сформировано техническое правительство и назначены новые выборы", — сказал Топорнин.

Он подчеркнул, что даже при успешном результате Радев не сможет кардинально изменить внешнеполитический курс страны. Болгария остается парламентской республикой, где ключевые решения принимает правительство, а не президент. В обществе сохраняется устойчивый консенсус в пользу членства в ЕС и НАТО, и большинство партий придерживаются этой линии.