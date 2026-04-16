Автомеханик Лазарев дал советы по безопасному увеличению дистанции на дороге
Цены замерли: какой фактор резко остановил инфляцию в России
Репутация рухнула: США выбрали легкую цель, чтобы продемонстрировать силу
На улице Диктатуры Пролетариата в Красноярске начали прокладку велодорожек
Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов
В Брянске капитально отремонтируют 4,3 км улицы Литейной в Бежицком районе
Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Москва внедряет бесплатный велопрокат для студентов и владельцев "Единого" проездного
Спортсмен из Воронежа завоевал бронзу на первенстве Европы по прыжкам на батуте в Португалии

Новая точка напряжения в ЕС: Болгария готовит политический сюрприз

Мир

Брюссель опасается появления в Евросоюзе новой страны, которая может высказывать возражения по единому курсу, в том числе по вопросу поддержки Украины, однако победителю выборов в Болгарии будет крайне сложно сформировать устойчивое правительство. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: commons.wikimedia.org by Ignat Ignev is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag2009BG.JPG
Флаг Болгарии

Ранее издание Politico сообщило, что Брюссель выражает обеспокоенность в связи с возможным приходом к власти в Болгарии политика, чья позиция по украинскому вопросу расходится с общеевропейской линией. Речь идет о бывшем президенте страны Румене Радеве, который сейчас считается главным кандидатом на предстоящих парламентских выборах 19 апреля.

Топорнин отметил, что после смены власти в Венгрии внимание Евросоюза сместилось на Болгарию, где на выборах усилился новый политический игрок. В Брюсселе, по его словам, опасаются появления страны, способной занимать более самостоятельную позицию по ключевым вопросам, включая поддержку Украины. Дополнительную неопределенность создает фрагментированная политическая система, усложняющая формирование устойчивого курса.

"После выборов в Венгрии, где Виктор Орбан потерпел поражение и к власти пришла оппозиция во главе с Петером Мадьяром, стало очевидно, что страна будет проводить более проевропейский курс. Россия в лице Венгрии потеряла союзника внутри ЕС. Теперь внимание переключилось на Болгарию, где появляется сильный политический лидер — Румен Радев, и его политическая сила уже может рассчитывать примерно на 30% голосов. Это заметный показатель, особенно с учетом того, что в стране нет явного лидера и голоса распределяются между несколькими партиями", — пояснил он.

Политолог указал, что главная интрига выборов заключается не столько в победителе, сколько в способности сформировать устойчивое правительство. В Болгарии действует 240-местный парламент, для большинства необходимо не менее 121 мандата, однако ни одна партия, по прогнозам, не сможет достичь этого показателя.

"Скорее всего, партия Радева не наберет необходимого большинства и получит меньше 121 мандата. В этом случае встанет вопрос о коалиции, однако другие силы относятся к нему настороженно. У партии ГЕРБ во главе с Бойко Борисовым около 20–22% голосов, еще примерно по 10% у других партий, включая социалистов, и этого недостаточно для устойчивого большинства. Поэтому велика вероятность, что вновь будет сформировано техническое правительство и назначены новые выборы", — сказал Топорнин.

Он подчеркнул, что даже при успешном результате Радев не сможет кардинально изменить внешнеполитический курс страны. Болгария остается парламентской республикой, где ключевые решения принимает правительство, а не президент. В обществе сохраняется устойчивый консенсус в пользу членства в ЕС и НАТО, и большинство партий придерживаются этой линии.

"Никакого разворота на 180 градусов не произойдет, потому что в Болгарии членство в ЕС и НАТО не ставится под сомнение. Даже если Радев попытается проводить более самостоятельную политику, ему не хватит поддержки для резких изменений. К тому же в обществе нет позитивного отношения к России, есть определенный скепсис, связанный с историческим опытом. При этом экономические интересы, особенно в энергетике, остаются, и их тоже придется учитывать. Поэтому возможен более прагматичный подход, но не смена курса", — резюмировал Топорнин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Наука и техника
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов
США вернули санкции против нефти из России. Повлияет ли это на что-нибудь
Мастерство вкуса: почему выбор напитка критически важен для вашего майского барбекю
Болгария выберет партию Радева на внеочередных выборах. Что ждать от генерала НАТО?
Европа по цене дачи: место с лазурным морем, где загранпаспорт — это всё, что нужно для счастья
Химическая казнь коррозии: радикальные способы избавления от сквозных дыр
В Брянске капитально отремонтируют 4,3 км улицы Литейной в Бежицком районе
Вклады больше не кормят: где хранить деньги, чтобы доход не съедала инфляция
Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Москва внедряет бесплатный велопрокат для студентов и владельцев "Единого" проездного
