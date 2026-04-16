Репутация рухнула: США выбрали легкую цель, чтобы продемонстрировать силу

США не располагают достаточными ресурсами для одновременных действий в Иране и на Кубе, однако в случае выхода из текущего конфликта Вашингтон может попытаться компенсировать репутационные потери за счет новой силовой кампании. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Ранее в Пентагоне заявили, что ведомство планирует "ряд действий" в отношении Кубы, комментируя сообщения о подготовке военной операции.

Герасимов отметил, что США в текущей ситуации ограничены в возможностях расширять военную активность на новые направления. Он пояснил, что ключевые ресурсы уже задействованы, а любые дальнейшие шаги будут зависеть от того, как Вашингтон сможет завершить текущую операцию и какую оценку ей даст.

"У США не хватит возможностей одновременно действовать и в Иране, и на Кубе. Но если им удастся выйти из этой ситуации и назвать это победой, то вполне возможен переход к другому направлению. Им нужна будет уже реальная победа, а не формальная. Куба — это не Иран, у нее совсем другой потенциал, она значительно слабее с точки зрения возможностей сопротивления. В такой ситуации шансы выстоять у нее минимальны", — пояснил аналитик.

Заявления о возможных действиях против Гаваны эксперт связал с попыткой повлиять на внутреннюю аудиторию и восстановить утраченные позиции. По его оценке, затянувшийся конфликт с Ираном серьезно ударил по международному авторитету США, который за последние месяцы заметно снизился и уже не воспринимается как безусловный.

"США сейчас пытаются показать, что их мощь не ослабла и военный потенциал остается высоким, потому что авторитет страны после этих полутора месяцев войны в Иране очень сильно пошатнулся, если не сказать, что упал. Я думаю, что падение произошло даже не вполовину и не на две трети, а на три четвертых. Все последние 30 с лишним лет США объявляли себя победителями, и отношение к ним было как к могучей военной державе, которую все боялись. Но раньше они воевали против слабо подготовленных противников и использовали другую тактику, в том числе стравливали различные силы между собой", — подчеркнул он.

Возможную агрессию против Кубы Герасимов объяснил необходимостью продемонстрировать силу европейским союзникам. По его словам, избрание премьер-министром Венгрии Петера Мадьяра вместо ранее занимавшего этот пост Виктора Орбана указывает на ослабление влияния США, и Вашингтону необходимо срочно его восстанавливать.