Конфликт Папы Римского и Трампа обостряется: под угрозой единство республиканцев

Конфликт между Папой Римским Львом XIV и президентом США Дональдом Трампом может перерасти во внутренний раскол в самих Соединенных Штатах, считает политолог, эксперт по международным отношениям Дмитрий Бридже. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал религиозный и политический подтекст этого противостояния и его возможные последствия для республиканцев.

Папа Римский Лев 14

По мнению Бридже, спор между Папой Римским Львом XIV и Дональдом Трампом выходит далеко за рамки обычной дипломатической перепалки. Эксперт считает, что история затрагивает религиозные противоречия внутри США и может ударить как по позициям самого американского лидера, так и по будущим перспективам республиканцев.

Он отметил, что на фоне жесткой риторики президента США Дональда Трампа внутри американской политики усиливаются линии раскола. По словам политолога, это может привести к потере поддержки среди части католиков, обострению противоречий в республиканской партии и создать дополнительные проблемы для политиков, которых связывают с трампистским лагерем.

"Это создает некий раскол между протестантами и католиками. Из-за этого Трамп теряет поддержку католиков; Это создает внутренний раскол и в республиканской партии. Это создает проблемы для будущих кампаний Джей Ди Вэнса", — отметил Бридже.

