Конфликт Папы Римского и Трампа обостряется: под угрозой единство республиканцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфликт между Папой Римским Львом XIV и президентом США Дональдом Трампом может перерасти во внутренний раскол в самих Соединенных Штатах, считает политолог, эксперт по международным отношениям Дмитрий Бридже. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал религиозный и политический подтекст этого противостояния и его возможные последствия для республиканцев. 

Фото: commons.wikimedia.org by Edgar Beltrán, The Pillar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
По мнению Бридже, спор между Папой Римским Львом XIV и Дональдом Трампом выходит далеко за рамки обычной дипломатической перепалки. Эксперт считает, что история затрагивает религиозные противоречия внутри США и может ударить как по позициям самого американского лидера, так и по будущим перспективам республиканцев.

Он отметил, что на фоне жесткой риторики президента США Дональда Трампа внутри американской политики усиливаются линии раскола. По словам политолога, это может привести к потере поддержки среди части католиков, обострению противоречий в республиканской партии и создать дополнительные проблемы для политиков, которых связывают с трампистским лагерем.

"Это создает некий раскол между протестантами и католиками. Из-за этого Трамп теряет поддержку католиков; Это создает внутренний раскол и в республиканской партии. Это создает проблемы для будущих кампаний Джей Ди Вэнса", — отметил Бридже.

Полная запись разговора с Дмитрием Бридже будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.