США требуют слишком много: переговоры с Ираном рискуют остаться пустой формальностью

Переговоры между США и Ираном вряд ли приведут к реальным договоренностям, поскольку позиции сторон остаются принципиально противоположными и не предполагают взаимных уступок. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в ближайшие два дня в Пакистане, передает The New York Post.

Литовкин объяснил, что рассчитывать на успех переговоров не приходится, поскольку Вашингтон и Тегеран заняли прямо противоположные позиции. Особенно острые разногласия касаются ядерной программы: США требуют от Ирана полного отказа от любых разработок в этой сфере, тогда как Тегеран не готов идти на такие уступки и настаивает на своем праве развивать мирный атом.

"Позиции двух сторон прямо противоположные, особенно по вопросу ядерной программы Ирана. Иран хочет развивать свою мирную ядерную программу, а Соединенные Штаты категорически против этого. Иран согласился на пять лет отложить укрепление своего ядерного щита, а США требуют 20 лет. Это принципиальное расхождение, и пока стороны не найдут компромисс, говорить о каком-либо результате переговоров просто бессмысленно" — отметил полковник.

Литовкин также обратил внимание на политическую мотивацию самих переговоров. Он считает, что инициатива во многом связана с внутренними задачами американского руководства и попыткой сгладить последствия ранее принятых решений. По его мнению, речь идет скорее о создании видимости дипломатического успеха, чем о достижении реальных договоренностей.