В Европе формируют новый военный альянс: для Украины ищут альтернативу НАТО

Мир

Евросоюз движется к созданию собственных военных механизмов на фоне снижения доверия к гарантиям США в рамках НАТО. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, военный эксперт, экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Евросоюз, Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Sébastien PODVIN avril 2005, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Евросоюз, Флаг ЕС

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок, членом которого будет Украина.

Кашин отметил, что Украина в ближайшей перспективе не имеет шансов на вступление в НАТО, и этот сценарий фактически не рассматривается как реалистичный. При этом повестка вокруг страны сохраняется и развивается в других форматах. Сейчас акцент смещается на более долгосрочные интеграционные процессы.

"Украина, судя по всему, не имеет шансов войти в НАТО, этот вопрос фактически закрыт. При этом тема ее присоединения к Евросоюзу сохраняется как стратегическая цель, хотя реализация займет время. Евросоюз эволюционирует в сторону создания военных механизмов и движется к формированию военного союза на фоне кризиса НАТО и снижения доверия к США. Также обсуждается создание нового альянса между Европой и Канадой как страховочного варианта на случай США от обязательств в рамках НАТО", — пояснил эксперт.

Он указал, что нынешняя ситуация вокруг альянса стала крайне нестабильной и спровоцировала обсуждение альтернативных вариантов безопасности. Европейские союзники больше не чувствуют прежней предсказуемости в действиях Вашингтона. Это, по словам специалиста, запускает процесс пересмотра всей архитектуры взаимодействия.

"Значимость НАТО была основана не на формулировках Вашингтонского договора, а на уверенности, что США готовы выполнить обязательства в случае конфликта. Как только президент США начинает подвергать сомнению эти обязательства, соглашение оказывается под большим вопросом. Даже если демократы вернутся к власти, восстановить прежний уровень доверия будет сложно. Сейчас обсуждается много разных вариантов, и, возможно, мы увидим новое соглашение довольно скоро", — отметил политолог.

Кашин также обратил внимание, что отдельным направлением остается вопрос статуса Украины в системе безопасности. Этот фактор будет учитываться при формировании любых новых договоренностей. По его словам, Россия будет стремиться закрепить свои позиции по этому вопросу.

"Россия попытается затронуть эту проблему в любом вероятном мирном соглашении по Украине и прописать ограничения на вступление Украины в военные альянсы. Посмотрим, насколько это удастся, но задача будет стоять именно такая — не допустить, чтобы Украина оказалась втянутой в какой-либо новый военный блок. Это будет один из ключевых моментов, который Москва попытается зафиксировать в рамках будущих договоренностей", — заключил Кашин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Больше не будет хилых ростков: рецепт эффективной подкормки для домашней рассады
