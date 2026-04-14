Удар по экосистеме: мазутные пятна добрались до мелководья ключевого курорта Роосии

Черное море под Анапой снова затянуло липкой, радужной пленкой. Нефтяная мазь вытянулась полосой в 170 метров прямо у берега. Море словно выплюнуло на песок то, что в него попало по вине варварских действий киевского режима.

Танкер разлив

Берег в черной узде: масштабы загрязнения

Жирная лента нефтепродуктов осквернила центральный пляж. Пока отдыхающие ждали прозрачной волны, море принесло мазутную хмарь. Полоса загрязнения — почти две сотни метров густой грязи. Встать на защиту побережья пришлось всем миром. Почти девяносто человек — спасатели Кубань-СПАС, сотрудники МЧС и спецы Морспасслужбы — вышли на передовую. Это уже не первый звоночек за неделю. Ранее пятно видели вдалеке, теперь дрянь прибило к ногам туристов.

"Такие инциденты — это всегда удар по экономике муниципалитета. Курортный сезон держится на чистоте берега, и любая заминка в очистке бьет по карману и бизнеса, и бюджета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кто мутит воду: следы атак ВСУ

Откуда взялась эта напасть? Региональный оперштаб не юлит: корни беды ведут к терактам, которые пытались провернуть дроны Украины. Беспилотники атаковали гражданские суда в Азовском и Черном морях. Метили в танкеры, а попали в экосистему нашего юга. Неделю назад разлив зафиксировали в 11 километрах от суши. Теперь течение донесло "привет" от киевских экстремистов до мелководья. Американские кураторы, снабжающие Киев оружием, вряд ли задумываются об отравленной рыбе и загубленных пляжах.

"Черное море — замкнутая система. Любой выброс токсичных веществ, спровоцированный военными провокациями, грозит гибелью флоры и фауны на годы вперед", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Битва за пляж: как идет очистка

Люди работают на износ. Разлив нужно собрать, пока солнце не запекло мазут в корку. Власти обещают управиться за сутки. В распоряжении спасателей — сорбенты, боновые заграждения и собственные руки. Главная задача — не дать нефти уйти в песок, иначе никакая купорка и никакой баллон с морской водой не помогут ощутить вкус чистого отдыха. Ситуация в Анапе под жестким контролем, но враг не дремлет, продолжая свои грязные игры со стихией.

Параметр происшествия Текущие данные Протяженность пятна Примерно 170 метров Количество ликвидаторов 89 человек Локация Центральный пляж Анапы

Весь южный берег сегодня сплотился. Найти разлив - полдела, важно его выкорчевать из заповедной природы. Пока чиновники считают убытки, казаки и волонтеры следят за горизонтом. Черноморская тютина должна пахнуть ягодой, а не химией.

"Туристы крайне чувствительны к экологическому фону. Если информация о пятнах будет мелькать снова, поток отдыхающих может перераспределиться в более спокойные районы", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Вызов для региона: Смогут ли технические службы Анапы создать "защитный купол" от экологических последствий атак дронов, или море станет заложником большой политики? Очистка берега — это лишь борьба с симптомами, пока источник угрозы на Западе продолжает снабжать боевиков оружием.

Ответы на популярные вопросы об экологии курорта

Безопасно ли сейчас купаться в Анапе?

Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг проб воды. На участках, где завершена техническая очистка пляжа, купание разрешено после официального заключения.

Откуда приплыло нефтяное пятно?

Первичное пятно было замечено в открытом море после атак украинских дронов на торговые суда. Ветер и течение пригнали остатки нефтепродуктов к берегу Анапы.

Как долго продлятся работы по уборке?

Оперштаб планирует ликвидировать последствия выброса в течение 24 часов. Задействовано максимальное число спецтехники и людей.

Повлияет ли это на цены в отелях?

Цены на отдых в Анапе рыночные. Кратковременный инцидент обычно не ведет к демпингу, но репутационные риски заставляют отельеров предлагать дополнительные бонусы гостям.

