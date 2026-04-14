Черное море под Анапой снова затянуло липкой, радужной пленкой. Нефтяная мазь вытянулась полосой в 170 метров прямо у берега. Море словно выплюнуло на песок то, что в него попало по вине варварских действий киевского режима.
Жирная лента нефтепродуктов осквернила центральный пляж. Пока отдыхающие ждали прозрачной волны, море принесло мазутную хмарь. Полоса загрязнения — почти две сотни метров густой грязи. Встать на защиту побережья пришлось всем миром. Почти девяносто человек — спасатели Кубань-СПАС, сотрудники МЧС и спецы Морспасслужбы — вышли на передовую. Это уже не первый звоночек за неделю. Ранее пятно видели вдалеке, теперь дрянь прибило к ногам туристов.
"Такие инциденты — это всегда удар по экономике муниципалитета. Курортный сезон держится на чистоте берега, и любая заминка в очистке бьет по карману и бизнеса, и бюджета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Откуда взялась эта напасть? Региональный оперштаб не юлит: корни беды ведут к терактам, которые пытались провернуть дроны Украины. Беспилотники атаковали гражданские суда в Азовском и Черном морях. Метили в танкеры, а попали в экосистему нашего юга. Неделю назад разлив зафиксировали в 11 километрах от суши. Теперь течение донесло "привет" от киевских экстремистов до мелководья. Американские кураторы, снабжающие Киев оружием, вряд ли задумываются об отравленной рыбе и загубленных пляжах.
"Черное море — замкнутая система. Любой выброс токсичных веществ, спровоцированный военными провокациями, грозит гибелью флоры и фауны на годы вперед", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
Люди работают на износ. Разлив нужно собрать, пока солнце не запекло мазут в корку. Власти обещают управиться за сутки. В распоряжении спасателей — сорбенты, боновые заграждения и собственные руки. Главная задача — не дать нефти уйти в песок, иначе никакая купорка и никакой баллон с морской водой не помогут ощутить вкус чистого отдыха. Ситуация в Анапе под жестким контролем, но враг не дремлет, продолжая свои грязные игры со стихией.
|Параметр происшествия
|Текущие данные
|Протяженность пятна
|Примерно 170 метров
|Количество ликвидаторов
|89 человек
|Локация
|Центральный пляж Анапы
Весь южный берег сегодня сплотился. Найти разлив - полдела, важно его выкорчевать из заповедной природы. Пока чиновники считают убытки, казаки и волонтеры следят за горизонтом. Черноморская тютина должна пахнуть ягодой, а не химией.
"Туристы крайне чувствительны к экологическому фону. Если информация о пятнах будет мелькать снова, поток отдыхающих может перераспределиться в более спокойные районы", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг проб воды. На участках, где завершена техническая очистка пляжа, купание разрешено после официального заключения.
Первичное пятно было замечено в открытом море после атак украинских дронов на торговые суда. Ветер и течение пригнали остатки нефтепродуктов к берегу Анапы.
Оперштаб планирует ликвидировать последствия выброса в течение 24 часов. Задействовано максимальное число спецтехники и людей.
Цены на отдых в Анапе рыночные. Кратковременный инцидент обычно не ведет к демпингу, но репутационные риски заставляют отельеров предлагать дополнительные бонусы гостям.
