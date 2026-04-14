ЕС выдвинул ультиматум Венгрии: на что придется пойти новому премьеру страны

Мир

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр окажется в тяжелой ситуации, поскольку Евросоюз будет требовать от него выполнения жестких условий, включая антикоррупционные проверки в отношении его предшественника Виктора Орбана и согласие на размещение беженцев, а также разблокировку кредита для Украины. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jan Van de Vel is licensed under Attribution
Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что страны ЕС ожидают от лидера победившей на выборах оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра выполнения списка из 27 условий для получения доступа к финансированию Евросоюза.

Баширов отметил, что полный список из 27 требований ЕС пока не раскрыт, однако уже известные пункты позволяют выделить ключевые направления давления. В первую очередь речь идет о возможной разблокировке кредитования Украины на 90 млрд. При этом механизм предполагает не прямое финансирование со стороны ЕС, а предоставление гарантий национальными бюджетами стран союза.

"Те 27 пунктов мы, на самом деле, не видели. Но самая острая тема, которая уже озвучена, — это разблокировка возможностей кредитования Украины на 90 млрд евро. При этом Мадьяр, скорее всего, не будет этому противодействовать, но он уже заявил, что Венгрия не возьмет на себя гарантии в той части, которую на нее возлагает Евросоюз. Это ведь не кредит от Евросоюза, а гарантии бюджетов стран ЕС в определенной пропорции. Для того чтобы Евросоюз мог выпустить облигации, которые потом будут куплены на рынке, нужны именно такие гарантии", — пояснил он.

Политолог обратил внимание, что ключевая проблема заключается в условиях возврата этих средств, которые выглядят крайне неопределенно. В частности, обсуждается сценарий, при котором Украина должна будет погашать кредит за счет возможных репараций от России.

"Обеспечение этого кредита ложится на национальные бюджеты, а значит, требует утверждения в парламентах. И там еще было условие, что этот кредит будет возвращен Украиной, если будут репарации от России. Это вообще невероятная история. Поэтому кто будет покупать такие облигации с подобными условиями возврата, непонятно. Здесь возникает серьезный вопрос ко всей конструкции", — подчеркнул специалист.

Баширов указал, что позиция Венгрии по санкциям против России носит скорее декларативный характер. Несмотря на недавнюю блокировку очередного пакета, ранее Будапешт неоднократно поддерживал такие решения. Гораздо более значимыми он назвал требования, касающиеся внутренней политики страны. 

"Венгрия блокировала очередной пакет санкций против России, но до этого она 19 раз голосовала за такие пакеты. Это скорее популистская история, чем что-то реально влияющее. А вот дальше идут действительно важные пункты — это антикоррупционные проверки в отношении Орбана и отмена ограничений на размещение беженцев с Ближнего Востока и из Африки, прежде всего на территории Венгрии. Именно этим вещам Орбан сопротивлялся", — объяснил Баширов.

Политолог добавил, что главным инструментом давления со стороны ЕС остаются финансовые рычаги. Речь идет о значительных дотациях, доступ к которым сейчас ограничен. Эти средства могут стать предметом переговоров между Будапештом и Брюсселем. Ситуация осложняется и дополнительными рисками, связанными с энергетикой.

"Евросоюз предлагает Мадьяру так называемую морковку: сейчас заблокированы дотации от ЕС, и там фигурируют суммы примерно от 19 до 30 млрд евро. Сумма большая, и именно вокруг этих денег будет идти основная торговля с чиновниками Евросоюза. При этом ситуация осложняется тем, что могут быть пересмотрены условия поставок нефти и газа. С нефтью пока вообще непонятно, потому что якобы разрушен нефтепровод "Дружба" на территории Украины, в чем я сильно сомневаюсь. Так что Мадьяру предстоит тяжелое испытание властью", — заключил Баширов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
