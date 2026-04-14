В селах Томской области рабочим специальностям предлагают оклады до 200 тысяч рублей
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
Сезон охоты на клещей: в Кургане начинают масштабную зачистку популярных зон отдыха
Мошенники в Ивановской области обманули подростка по схеме с бесплатными цветами
Ценовая реальность Зауралья: почта и отдых в Египте стали дороже для курганцев
ЕС выдвинул ультиматум Венгрии: на что придется пойти новому премьеру страны
Тревога за старые районы Воронежа: как стройка может повлиять на цены и качество жилья
Экономист Владимир Косой: инфляция формируется на фоне официальных данных о ценах на услуги
Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль

Иран не отступит: требование, после которого Тегеран навсегда закроет дверь для диалога с США

Отказ от ядерного оружия может поставить Иран под угрозу уничтожения и лишить его защиты на международной арене. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не согласится на отказ от ядерного оружия, договоренности о прекращении конфликта не будет.

Адилова считает, что Тегеран не пойдет на отказ от ядерного оружия, поскольку рассматривает его как ключевую гарантию собственного существования. Подобная уступка, по ее оценке, сделает страну уязвимой перед внешним давлением. Конфликт вокруг этой темы будет затяжным и не получит быстрого разрешения.

"Я думаю, что Иран не согласится на отказ от ядерного оружия, поскольку это единственное условие его выживания. В противном случае страна окажется под угрозой уничтожения, поэтому такая сделка для нее изначально невыгодна. Трамп в этой ситуации выступает как политический игрок и одновременно шоумен, которому важно растянуть процесс и наблюдать за развитием событий. Он сказал об уничтожении персидской цивилизации, не понимая, что это древнейшая цивилизация, с чьими интересами и ценностями надо считаться", — отметила Адилова.

Политолог указала, что давление со стороны США будет сохраняться и может усиливаться за счет различных политических и военных инструментов. В числе возможных сценариев — демонстрация силы и активность американского флота в регионе. При этом стороны будут избегать резкого обострения ситуации.

"Трамп будет искать разные варианты и продолжит оказывать давление, в том числе через различные акции и присутствие флота в Персидском заливе. Это затяжной конфликт, который не решится сам по себе и будет растянут по времени. Его урегулирование возможно только поэтапно, через отдельные договоренности. При этом радикального сценария стороны будут стараться избегать, поскольку в таком противостоянии ответственность лежит на обеих сторонах", — подчеркнула она.

Адилова добавила, что ядерное оружие выполняет прежде всего сдерживающую функцию, а не предназначено для нанесения ущерба. По ее словам, государства, обладающие таким потенциалом, фактически получают защитный механизм, тогда как его отсутствие делает страну уязвимой. 

"Это больное место Ирана, и Трамп это понял, поэтому давит именно на него. Иран изначально занимал жесткую позицию и не соглашался на условия по ядерной сделке, последовательно затягивая переговоры. При этом работа над ядерной программой велась постепенно, и страна шла к этому шаг за шагом, несмотря на ограничения и контроль со стороны МАГАТЭ. Именно поэтому этот вопрос остается для Ирана ключевым и не подлежит уступкам. Дальнейшие переговоры будут строиться вокруг этого противоречия и двигаться очень медленно", — заключила политолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Садоводство, цветоводство
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Популярное
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
Ипотека больше не нужна? Россияне начали делать это вместо покупки — выгода удивляет
Охота на сквозняки: как найти скрытые щели в рамах без тепловизора
Экономист Владимир Косой: инфляция формируется на фоне официальных данных о ценах на услуги
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем
Больше не провинциально: эта деталь сделает любой образ летом 2026 трендовым за секунду
Пока все пьют коллаген, тело требует другого: это упражнение заставляет суставы двигаться без боли
Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль
Никто не заставит вас переплачивать: лучшие предложения по отдыху на Черном море
Больше, чем просто мышца: как диафрагмальная гимнастика меняет внутреннее здоровье
Грецкие орехи едят неправильно почти все: скрытая причина, которая портит их пользу
