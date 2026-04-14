Иран не отступит: требование, после которого Тегеран навсегда закроет дверь для диалога с США

Отказ от ядерного оружия может поставить Иран под угрозу уничтожения и лишить его защиты на международной арене. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: commons.wikimedia.org by Mina Noei, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские военнослужащие

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не согласится на отказ от ядерного оружия, договоренности о прекращении конфликта не будет.

Адилова считает, что Тегеран не пойдет на отказ от ядерного оружия, поскольку рассматривает его как ключевую гарантию собственного существования. Подобная уступка, по ее оценке, сделает страну уязвимой перед внешним давлением. Конфликт вокруг этой темы будет затяжным и не получит быстрого разрешения.

"Я думаю, что Иран не согласится на отказ от ядерного оружия, поскольку это единственное условие его выживания. В противном случае страна окажется под угрозой уничтожения, поэтому такая сделка для нее изначально невыгодна. Трамп в этой ситуации выступает как политический игрок и одновременно шоумен, которому важно растянуть процесс и наблюдать за развитием событий. Он сказал об уничтожении персидской цивилизации, не понимая, что это древнейшая цивилизация, с чьими интересами и ценностями надо считаться", — отметила Адилова.

Политолог указала, что давление со стороны США будет сохраняться и может усиливаться за счет различных политических и военных инструментов. В числе возможных сценариев — демонстрация силы и активность американского флота в регионе. При этом стороны будут избегать резкого обострения ситуации.

"Трамп будет искать разные варианты и продолжит оказывать давление, в том числе через различные акции и присутствие флота в Персидском заливе. Это затяжной конфликт, который не решится сам по себе и будет растянут по времени. Его урегулирование возможно только поэтапно, через отдельные договоренности. При этом радикального сценария стороны будут стараться избегать, поскольку в таком противостоянии ответственность лежит на обеих сторонах", — подчеркнула она.

Адилова добавила, что ядерное оружие выполняет прежде всего сдерживающую функцию, а не предназначено для нанесения ущерба. По ее словам, государства, обладающие таким потенциалом, фактически получают защитный механизм, тогда как его отсутствие делает страну уязвимой.