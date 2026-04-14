Эндокринолог Диана Генварская: смена обстановки не помогает восстановиться от усталости и стресса
Тамбовская область получит 107 миллионов рублей на цифровизацию медицинских систем
Аналитик Деревягин предложил отменить согласие родителей на труд детей в школах
Ловушка на асфальте: чем опасна путаница между белой и желтой разметкой
Космический кипятильник: как удары метеоритов превращали камни в колыбель жизни
Короткий поводок ГИБДД: как меняются правила вождения после 60 лет
Тайник под мантией: ученые раскрыли загадку несовпадения возраста земной коры
Питбайки без правил с самого старта: как игрушка превратилась в проблему на дорогах
Смартфон-убийца: почему российские водители массово игнорируют ПДД вне зоны камер

Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль

Эрдоган подчеркнул необходимость применить силу к Израилю для предотвращения гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке и сослался на прошлые военные успехи Анкары.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может «войти в Израиль», если это потребуется для защиты палестинцев, пишет The Jerusalem Post.

По словам Эрдогана, Израиль, несмотря на прекращение огня, вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за ударов по гражданским районам. Турецкий лидер связал это с ситуацией в Палестине и подчеркнул, что Турция должна быть «сильной», чтобы не допустить подобного сценария.

В качестве исторических параллелей он напомнил о действиях Турции в Ливии и Нагорном Карабахе, заявив: «Ничто не мешает нам это повторить».

В ответ министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал Эрдогана «мегаломанским диктатором» с имперскими амбициями и обвинил его в попытке играть роль «османского султана» на фоне ослабления экономики и демократии в Турции.

На этом фоне в информационном поле уже обсуждают возможные маршруты гипотетического вмешательства Анкары — в том числе через Сирию, которая остается ключевым геополитическим коридором региона.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Садоводство, цветоводство
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Азия резко сократила закупки СПГ. Что будет дальше — непонятно
Газ
Азия резко сократила закупки СПГ. Что будет дальше — непонятно
Популярное
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Последние материалы
Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль
Никто не заставит вас переплачивать: лучшие предложения по отдыху на Черном море
Больше, чем просто мышца: как диафрагмальная гимнастика меняет внутреннее здоровье
Грецкие орехи едят неправильно почти все: скрытая причина, которая портит их пользу
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Раньше это сходило с рук — теперь за такое могут выдворить из России: новый закон удивил
Эндокринолог Диана Генварская: смена обстановки не помогает восстановиться от усталости и стресса
Тамбовская область получит 107 миллионов рублей на цифровизацию медицинских систем
Мелкие и крупные собаки стареют по разным правилам: одинаковый возраст превращается в разные судьбы
Гастрономическая эстетика за копейки: экспресс-рецепт сочного плова с курицей
