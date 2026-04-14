Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль

Эрдоган подчеркнул необходимость применить силу к Израилю для предотвращения гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке и сослался на прошлые военные успехи Анкары.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может «войти в Израиль», если это потребуется для защиты палестинцев, пишет The Jerusalem Post.

По словам Эрдогана, Израиль, несмотря на прекращение огня, вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за ударов по гражданским районам. Турецкий лидер связал это с ситуацией в Палестине и подчеркнул, что Турция должна быть «сильной», чтобы не допустить подобного сценария.

В качестве исторических параллелей он напомнил о действиях Турции в Ливии и Нагорном Карабахе, заявив: «Ничто не мешает нам это повторить».

В ответ министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал Эрдогана «мегаломанским диктатором» с имперскими амбициями и обвинил его в попытке играть роль «османского султана» на фоне ослабления экономики и демократии в Турции.

На этом фоне в информационном поле уже обсуждают возможные маршруты гипотетического вмешательства Анкары — в том числе через Сирию, которая остается ключевым геополитическим коридором региона.