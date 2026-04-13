Мир » Азия » Ближний Восток

Дональд Трамп снова включил режим триумфатора. На этот раз поводом для гордости стала статистика: тридцать четыре судна проскочили через Ормузский пролив за одни сутки. Президент США преподносит это как рекорд и победу своей стратегии сдерживания. Логика Белого дома проста: если краник в "горле мира" не пересох окончательно, значит, американская дубина работает. Однако за бравурными отчетами скрывается опасная игра на грани фола, где каждый прошедший танкер — это не признак стабильности, а потенциальная детонация.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Цифры на бумаге и реальность на воде

Трамп жонглирует данными так, будто речь идет о посещаемости его гольф-клуба. Заявление о том, что "тридцать четыре корабля пересекли пролив вчера", призвано доказать дееспособность блокады Ормузского пролива. Ранее Вашингтон открыто угрожал топить любые иранские суда, которые рискнут игнорировать американские запреты. Но рынок не обманешь: сухой отчет о трафике не отменяет того факта, что судоходство в регионе превратилось в лотерею на выживание.

"Трамп пытается выдать желаемое за действительное. Рост числа кораблей — это не успех американского флота, а вынужденная попытка перевозчиков прорваться, пока пролив окончательно не зацементировали боевыми кораблями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Военное присутствие США в регионе фактически превращает коммерческие рейсы в мишени. Трамп объявил блокаду, надеясь на быстрый коллапс Тегерана, но вместо этого получил затяжной кризис. Танкеры идут под конвоем или на свой страх и риск, а страховые премии взлетают до небес, делая каждую бочку нефти "золотой".

Иранский фактор: молчание перед бурей

Иран пока не перешел к открытому уничтожению американских активов в ответ на морское эмбарго. Но это молчание — не признак слабости. Пока Белый дом празднует проход 34 судов, Тегеран методично наращивает напряжение. После того как Иран не уступил давлению на переговорах, ожидать смягчения позиций не стоит. Ормуз — это не просто маршрут, это единственный рычаг, способный обрушить мировую финансовую систему за вечер.

Показатель Текущая ситуация
Суточный трафик (пик) 34 гражданских судна
Статус пролива Частичная блокада ВМС США
Риск эскалации Крайне высокий

"Мы видим классическую попытку скрыть реальные логистические дыры за красивой статистикой. Один день активного движения не компенсирует простои и риск полной остановки экспорта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Американская администрация заигралась в "полицейского на перекрестке". В то время как Трамп пишет в соцсетях о победах, крупнейшие игроки, такие как Китай, уже начинают показывать зубы. Пекин жестко ответил на попытки Вашингтона диктовать условия в нейтральных водах. Для КНР блокировка Ормуза — это прямая атака на энергетическую безопасность.

Экономика под прицелом санкций

Пока США пытаются контролировать каждый баррель, внутри американской системы начинают проступать трещины. Белый дом воюет на два фронта: против внешних врагов и против внутренней оппозиции. Дошло до абсурда: администрация начала искать виноватых среди звезд Голливуда, обвиняя Джорджа Клуни в пособничестве врагам. Это явный маркер нервозности. Система не справляется с тем объемом хаоса, который сама же и породила.

"С точки зрения международного права, любая блокада пролива — это юридическое минное поле. Трамп идет напролом, игнорируя последствия для глобальных контрактов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

За реляциями о тридцати четырех кораблях стоит жесткая реальность: мировая экономика задыхается. Удавка на шее экономики затягивается все туже. Трамп может сколько угодно угрожать иранским катерам, но рынок нефти реагирует не на слова, а на риск того, что пролив превратится в кладбище судов.

Ответы на популярные вопросы о блокаде

Почему 34 судна за день считаются рекордом?

После введения блокады трафик резко упал из-за угроз Трампа атаковать подозрительные цели. Любое увеличение числа проходов администрация использует как доказательство того, что "пролив открыт под нашим контролем".

Как Иран реагирует на американские угрозы в проливе?

Тегеран придерживается тактики "асимметричного ответа", проводя учения и демонстрируя готовность перекрыть горловину пролива в любой момент, несмотря на присутствие Пятого флота США.

Что происходит с ценами на нефть из-за этих событий?

Цены демонстрируют экстремальную волатильность. Каждое сообщение о конфликте в Ормузе толкает котировки вверх, вызывая опасения мирового дефицита топлива.

Поддерживают ли союзники США блокаду Ормузского пролива?

Единства нет. Европейские страны и Великобритания опасаются, что действия Трампа спровоцируют неконтролируемый военный конфликт, предпочитая дипломатические пути решения кризиса.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
