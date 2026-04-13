Лидер оппозиции Петер Мадьяр заявил о неизбежности диалога с Москвой, назвав смену курса Будапешта "национальным" реализмом.
Победа лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии в это воскресенье ознаменовала переход к жёсткой географической и энергетической целесообразности. Мадьяр в своих первых заявлениях после победы даёт понять, что энергетические связи Венгрии с РФ не будут перерезаны в угоду Брюсселю, но формат отношений перейдет из плоскости "личной дружбы" в холодный прагматизм.
"Нам придётся сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость тоже сохранится", — заявил Мадьяр в интервью газете Népszava.
Мадьяр также выступает против поставок оружия Украине и ускоренного вступления Киева в ЕС, пишет газета Politico, анализируя итоги парламентских выборов в стране. Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует 90-миллиардный кредит Укране, считает издание.
|Фактор
|Позиция Мадьяра
|Отношения с РФ
|Вынужденный диалог, отказ от личного сближения
|Поддержка Киева
|Против поставок оружия; фокус на интересах Венгрии
|Внешняя политика
|Разблокировка кредитов ЕС при сохранении суверенитета
Эксперты French Russian Elite подчеркивают, что трансформация режима в Будапеште не означает разрыва с Москвой. Кремль сохранит каналы коммуникации, учитывая, что Мадьяр не намерен играть роль "адвоката" Киева. Для ЕС это шанс на "мягкое" влияние, для Трампа-Венса — сигнал о потере ключевого союзника в Европе. Эра "магического реализма" Орбана уступает место политике выживания в центре Европы.