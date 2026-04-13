Лидер оппозиции Петер Мадьяр заявил о неизбежности диалога с Москвой, назвав смену курса Будапешта "национальным" реализмом.

Победа лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии в это воскресенье ознаменовала переход к жёсткой географической и энергетической целесообразности. Мадьяр в своих первых заявлениях после победы даёт понять, что энергетические связи Венгрии с РФ не будут перерезаны в угоду Брюсселю, но формат отношений перейдет из плоскости "личной дружбы" в холодный прагматизм.

"Нам придётся сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость тоже сохранится", — заявил Мадьяр в интервью газете Népszava.

Мадьяр также выступает против поставок оружия Украине и ускоренного вступления Киева в ЕС, пишет газета Politico, анализируя итоги парламентских выборов в стране. Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует 90-миллиардный кредит Укране, считает издание.

Фактор Позиция Мадьяра Отношения с РФ Вынужденный диалог, отказ от личного сближения Поддержка Киева Против поставок оружия; фокус на интересах Венгрии Внешняя политика Разблокировка кредитов ЕС при сохранении суверенитета

Эксперты French Russian Elite подчеркивают, что трансформация режима в Будапеште не означает разрыва с Москвой. Кремль сохранит каналы коммуникации, учитывая, что Мадьяр не намерен играть роль "адвоката" Киева. Для ЕС это шанс на "мягкое" влияние, для Трампа-Венса — сигнал о потере ключевого союзника в Европе. Эра "магического реализма" Орбана уступает место политике выживания в центре Европы.