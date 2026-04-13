Венгрия сменила курс: чего ждать от нового премьера и как это отразится на России

Политика Венгрии с большой долей вероятности изменится в ближайшие год-два, однако новый премьер Петер Мадьяр, несмотря на заявления о готовности к диалогу с Россией, будет вынужден ориентироваться на Евросоюз и поддержит антироссийские санкции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Ранее в Венгрии завершились выборы в однопалатный парламент, которые также определяли следующего премьер-министра. С большим перевесом победил лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Бардин считает, что в ближайшие год-два политика Венгрии может измениться, однако речь скорее идет о корректировке курса, а не о резком развороте. По его мнению, заявления нового премьера пока выглядят как попытка выстроить более прагматичную линию, но в рамках общей европейской политики. Он подчеркнул, что подобная риторика не выходит за привычные для ЕС рамки и не означает кардинальных изменений.

"Петер Мадьяр уже сделал два заявления. Он сказал, что географию не изменить, Россия находится географически близко к Венгрии, и есть коммуникации, по которым поставляются энергоресурсы. Это обстоятельство нужно учитывать, и он готов вести деловые переговоры с Россией. Также он неоднократно говорил, что выступает против поставок венгерского оружия на Украину и будет выносить на референдум вопрос о вступлении Украины в ЕС", — сказал он.

Политолог обратил внимание, что исход выборов во многом связан с внутренними экономическими причинами. Рост цен на энергоресурсы, продукты и услуги стал заметным для населения, что повлияло на электоральные настроения. При этом избиратели понимают, что подобные процессы происходят по всей Европе, однако это не помешало им поддержать нового кандидата.

"Через месяц-два пройдет эйфория, и по поводу высоких цен уже будут спрашивать с Мадьяра. По всей Европе дорожают энергоресурсы, продукты питания, коммунальные услуги, транспорт. Венгерские избиратели это ощутили на себе за последние годы. Они понимают, что ситуация общая, но все равно решили проголосовать за другого кандидата, и теперь ему придется на это реагировать", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что возможности для самостоятельной политики у нового правительства будут ограничены. В условиях экономических трудностей Венгрии потребуется внешняя поддержка, а значит, ключевые решения придется соотносить с позицией Брюсселя. Это касается не только экономических вопросов, но и внешнеполитической линии. В том числе это может отразиться на проектах, связанных с энергетикой, включая АЭС "Пакш", где Венгрии также придется учитывать позицию Евросоюза.

"Мадьяр будет нуждаться в помощи и поддержке, и за ней он пойдет в Евросоюз. Он уже заявил, что Венгрия будет возвращаться в европейскую семью и активнее участвовать в интеграционных проектах с ЕС и НАТО. В этих условиях все ключевые решения — от вопросов по Украине и санкционной политики до поставок оружия и контактов с Владимиром Зеленским — он будет вынужден согласовывать с Евросоюзом. При этом ЕС будет блокировать любые шаги по сближению с Россией, что может поставить под вопрос проект АЭС "Пакш". Самостоятельной линии здесь проводить не получится", — подчеркнул Бардин.

По словам политолога, такая зависимость может отразиться и на конкретных решениях, связанных с поддержкой Украины и санкционной политикой. Новый премьер, вероятно, будет искать компромисс между требованиями ЕС и внутренними интересами страны. При этом сохраняется риск, что ради получения финансовой помощи Будапешт пойдет на уступки по чувствительным вопросам.

"Петер Мадьяр будет рассчитывать на поддержку со стороны руководства Евросоюза, и в этой логике он может пойти на антироссийские санкции и поддержать выделение средств Украине. Речь может идти о крупных финансовых пакетах, которые обсуждаются в ЕС. Взамен он будет надеяться на разблокировку финансирования уже для самой Венгрии, поскольку эти средства сейчас также ограничены. То есть это будет попытка выстроить обмен — поддержка общеевропейских решений в обмен на получение денег для страны", — добавил он.

Кроме того, Бардин отметил, что в Венгрии были сильны русофобские настроения в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. Он указал, что остается вопрос, будет ли Петр Мадьяр с этими настроениями работать и каким образом. Также он напомнил о предстоящей годовщине событий 1956 года, которая может повлиять на повестку.