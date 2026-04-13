В Киеве готовятся к худшему: что скрывается за паникой в руководстве Украины

Мир

Заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова о приближении "триггерного события" может быть связано с финальным решением США по украинскому урегулированию, новыми выборами президента Украины или резким изменением ситуации на фронте. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Кирилл Буданов
Фото: gur.gov.ua by Головне управління розвідки Міністерства оборони України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кирилл Буданов

Ранее Кирилл Буданов заявил о приближении некоего "триггерного события", которое может обернуться для Украины катастрофой.

Михайлов допустил, что речь может идти о подготовке решений со стороны США по украинскому конфликту. В Вашингтоне, как он напомнил, уже звучали заявления о необходимости урегулирования ситуации вокруг территорий Донбасса, которые Россия включила в свой состав. 

"Я думаю, что здесь может быть два варианта. Первый — это приближение финального решения администрации президента США по украинскому кейсу. Ранее вице-президент США говорил о необходимости освободить оставшиеся территории Донбасса, которые Россия уже закрепила в своей Конституции. Вполне возможно, что Буданов намекает на то, что Владимиру Зеленскому придется принять невыгодные условия. Это позволит президенту США Дональду Трампу заявить о завершении очередного конфликта", — сказал он.

Еще один вариант он связывает с возможной подготовкой к будущим выборам на Украине. В западной прессе, как обратил внимание эксперт, регулярно фигурируют сразу несколько политических фигур, которые могут рассматриваться как потенциальные кандидаты. Среди них — бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Сейчас в западной прессе регулярно появляются три фигуры — это Залужный, Кличко и Буданов. Я думаю, что кураторы украинского режима — Брюссель, Лондон и Вашингтон — могут распределять между собой кандидатов. От Лондона может идти Залужный, от Брюсселя — Кличко, а Буданов, который уже бывал в США и взаимодействовал с американской стороной, может рассматриваться как кандидат от Вашингтона. Вполне возможно, что его рассматривают как одного из будущих претендентов", — пояснил Михайлов.

Кроме того, эксперт не исключил, что это заявление может быть связаны с оценкой военной обстановки. Буданов, как бывший руководитель военной разведки, обладает наиболее полной информацией о происходящем и может понимать перспективы развития ситуации на фронте. В этом случае подобные высказывания отражают не политический расчет, а военную оценку происходящего.

"Буданов ранее курировал блок спецслужб и занимался планированием различных операций, в том числе военных. Как человек, обладающий информацией военной разведки, он может понимать, что происходит на фронте. Речь может идти о переходе к заключительному этапу освободительной операции по новым регионам. Не исключено, что с приходом весенне-летнего периода может начаться более активная фаза боевых действий, и он осознает масштабы предстоящих событий", — добавил он.

Михайлов также допустил, что такие заявления могут быть элементом провокации. По его словам, Буданов способен сознательно создавать в информационном поле иллюзию конфликта с Зеленским. После его недавних интервью в украинской и западной прессе стали всерьез говорить о возможных разногласиях между ними. Это, как считает эксперт, может быть связано с тем, что Буданова уже рассматривают как потенциального кандидата на пост президента Украины.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
