Космодром Восточный и промышленные предприятия стали драйверами туризма в Амурской области
Цена дешёвой рабочей силы: эксперт объяснил, почему экономика не оправдывает нарушения мигрантов
Ипотечный холод сковал рынок: уровень ставки, который растопит спрос, уже просчитан
Мигрантам чертят красные линии: какие слова могут обернуться серьёзными последствиями
Полет советского человека в космос совершен во имя мира, прогресса, счастья людей… — писала газета Известия 12 апреля 1961 года
Geely и Chery стали лидерами вторичного авторынка Тюменской области в 2026 году
Цена халатности: во сколько обойдется костер на дачном участке в Кургане
Риелтор назвал способ приручить ипотеку: как снизить переплату и вернуть до 650 тысяч рублей
Основания для выдворения мигрантов обновляют без жёстких мер: система закрывает давние пробелы

Иран не уступил давлению США на переговорах в Пакистане. Война продолжится

Мир » Азия » Ближний Восток

Переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно. Новость о том, что война продолжится,  привела к новым изменениям на рынке нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

Иранское телевидение назвало причины провала почти суточных переговоров с США, а Вашингтон тем временем начал распродажу нефти из стратегических резервов на фоне роста цен на топливо.

  • Что требовал Вашингтон
  • Почему Тегеран отказал
  • Что делает рынок нефти

Переговоры упёрлись не только в ядерную тему, но и в контроль над Ормузским проливом, через который проходит критическая часть мировой нефти. Провал дипломатии логичен, так как никто из сторон не считает себя проигравшей.

Тегеран трактует разговор как попытку навязать капитуляцию, а не соглашение. По данным иранских СМИ, США требовали передачи обогащенного урана и уступок по Ормузскому проливу, не признавая суверенитет Ирана. В Тегеране заявили, что речь шла не о компромиссе, а о давлении.

По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, Вашингтон добивался твердых гарантий отказа Ирана от ядерного оружия и инструментов для его быстрого создания. Но переговоры шли почти сутки — с субботы до раннего утра воскресенья — и завершились без результата. Спустя четыре минуты после пресс-конференции Вэнс улетел из Исламабада в Вашингтон.

Иранское государственное телевидение утверждает, что США пытались получить за столом то, чего не добились в результате агрессии, не признавая суверенитет Ирана над Ормузским проливом, поэтому Иран решил защищать свои национальные интересы военными средствами.
В логике ближневосточного кризиса это вписывается в общий тренд жёсткого торга, который уже сказывается на политике США и союзников, включая предупреждения странам Прибалтики и конфликт Трампа с НАТО.

На этом фоне Минэнерго США объявило о выбросе 8,48 млн баррелей из стратегических запасов. Сейчас в резерве около 413,3 млн баррелей — минимум с середины 1980-х. Рынок получил сигнал: нефть становится рычагом геополитики.

Параметр Значение
Объем снятия 8,48 млн баррелей
Стратегический запас США 413,3 млн баррелей
Контекст Снижение цен на топливо

Сумеют ли США удержать цену нефти административными мерами, если переговорный канал с Ираном уже дал трещину?

Почему переговоры сорвались? Из-за спора о ядерной программе и контроле над Ормузским проливом.

Что сделали США после провала? Объявили о частичном использовании стратегических нефтяных резервов.

Ключевой вывод: дипломатия вокруг Ирана все чаще превращается в спор о нефти, суверенитете и цене глобальной стабильности.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Наука и техника
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Остров Свободы наш: компании из РФ допущены к управлению заводами на Кубе
Экономика и бизнес
Остров Свободы наш: компании из РФ допущены к управлению заводами на Кубе
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Популярное
Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира

Планета столкнулась с физической аномалией, которая заставила ведущие научные агентства мира экстренно пересматривать устоявшиеся десятилетиями расчеты и модели.

Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Крах санкций: Вашингтон выбрасывает белый флаг перед ценами на заправках
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Вода Всемирного потопа никуда не исчезла: следы ведут туда, куда никто не смотрит
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Последние материалы
Искусство сотворчества с природой: правила ухода за капризной лагерстремией
Не просто каприз: скрытые причины, по которым кот предпочитает спать с вами
Цена дешёвой рабочей силы: эксперт объяснил, почему экономика не оправдывает нарушения мигрантов
Жуткое открытие: наша Вселенная оказалась лишь клеткой в чужом огромном теле
Метод доктора Фукуцудзи: как исправление осанки помогает визуально уменьшить обхват талии
Чёрная дыра надежд: математика подтвердила тотальное одиночество людей в космосе
Утренние боли как сигнал тревоги: почему ваша любимая поза во сне может вредить организму
Иран не уступил давлению США на переговорах в Пакистане. Война продолжится
Скрытая драма в отчетности: почему официальная история полета Юрия Гагарина потребовала правок
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
