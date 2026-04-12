Иран не уступил давлению США на переговорах в Пакистане. Война продолжится

Переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно. Новость о том, что война продолжится, привела к новым изменениям на рынке нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Иранское телевидение назвало причины провала почти суточных переговоров с США, а Вашингтон тем временем начал распродажу нефти из стратегических резервов на фоне роста цен на топливо.

Что требовал Вашингтон

Почему Тегеран отказал

Что делает рынок нефти

Переговоры упёрлись не только в ядерную тему, но и в контроль над Ормузским проливом, через который проходит критическая часть мировой нефти. Провал дипломатии логичен, так как никто из сторон не считает себя проигравшей. Тегеран трактует разговор как попытку навязать капитуляцию, а не соглашение. По данным иранских СМИ, США требовали передачи обогащенного урана и уступок по Ормузскому проливу, не признавая суверенитет Ирана. В Тегеране заявили, что речь шла не о компромиссе, а о давлении.

По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, Вашингтон добивался твердых гарантий отказа Ирана от ядерного оружия и инструментов для его быстрого создания. Но переговоры шли почти сутки — с субботы до раннего утра воскресенья — и завершились без результата. Спустя четыре минуты после пресс-конференции Вэнс улетел из Исламабада в Вашингтон.

Иранское государственное телевидение утверждает, что США пытались получить за столом то, чего не добились в результате агрессии, не признавая суверенитет Ирана над Ормузским проливом, поэтому Иран решил защищать свои национальные интересы военными средствами.

В логике ближневосточного кризиса это вписывается в общий тренд жёсткого торга, который уже сказывается на политике США и союзников, включая предупреждения странам Прибалтики и конфликт Трампа с НАТО.

На этом фоне Минэнерго США объявило о выбросе 8,48 млн баррелей из стратегических запасов. Сейчас в резерве около 413,3 млн баррелей — минимум с середины 1980-х. Рынок получил сигнал: нефть становится рычагом геополитики.

Параметр Значение Объем снятия 8,48 млн баррелей Стратегический запас США 413,3 млн баррелей Контекст Снижение цен на топливо

Сумеют ли США удержать цену нефти административными мерами, если переговорный канал с Ираном уже дал трещину?

Почему переговоры сорвались? Из-за спора о ядерной программе и контроле над Ормузским проливом.

Что сделали США после провала? Объявили о частичном использовании стратегических нефтяных резервов.

Ключевой вывод: дипломатия вокруг Ирана все чаще превращается в спор о нефти, суверенитете и цене глобальной стабильности.