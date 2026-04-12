Иран не уступил давлению США на переговорах в Пакистане. Война продолжится

Переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно. Новость о том, что война продолжится, привела к новым изменениям на рынке нефти.
Иранское телевидение назвало причины провала почти суточных переговоров с США, а Вашингтон тем временем начал распродажу нефти из стратегических резервов на фоне роста цен на топливо.
- Что требовал Вашингтон
- Почему Тегеран отказал
- Что делает рынок нефти
Переговоры упёрлись не только в ядерную тему, но и в контроль над Ормузским проливом, через который проходит критическая часть мировой нефти. Провал дипломатии логичен, так как никто из сторон не считает себя проигравшей.
Тегеран трактует разговор как попытку навязать капитуляцию, а не соглашение. По данным иранских СМИ, США требовали передачи обогащенного урана и уступок по Ормузскому проливу, не признавая суверенитет Ирана. В Тегеране заявили, что речь шла не о компромиссе, а о давлении.
По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, Вашингтон добивался твердых гарантий отказа Ирана от ядерного оружия и инструментов для его быстрого создания. Но переговоры шли почти сутки — с субботы до раннего утра воскресенья — и завершились без результата. Спустя четыре минуты после пресс-конференции Вэнс улетел из Исламабада в Вашингтон.
Иранское государственное телевидение утверждает, что США пытались получить за столом то, чего не добились в результате агрессии, не признавая суверенитет Ирана над Ормузским проливом, поэтому Иран решил защищать свои национальные интересы военными средствами.
В логике ближневосточного кризиса это вписывается в общий тренд жёсткого торга, который уже сказывается на политике США и союзников, включая предупреждения странам Прибалтики и конфликт Трампа с НАТО.
На этом фоне Минэнерго США объявило о выбросе 8,48 млн баррелей из стратегических запасов. Сейчас в резерве около 413,3 млн баррелей — минимум с середины 1980-х. Рынок получил сигнал: нефть становится рычагом геополитики.
|Параметр
|Значение
|Объем снятия
|8,48 млн баррелей
|Стратегический запас США
|413,3 млн баррелей
|Контекст
|Снижение цен на топливо
Сумеют ли США удержать цену нефти административными мерами, если переговорный канал с Ираном уже дал трещину?
Почему переговоры сорвались? Из-за спора о ядерной программе и контроле над Ормузским проливом.
Что сделали США после провала? Объявили о частичном использовании стратегических нефтяных резервов.
Ключевой вывод: дипломатия вокруг Ирана все чаще превращается в спор о нефти, суверенитете и цене глобальной стабильности.