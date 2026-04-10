Кризис в птицеводстве Китая приводит к нехватке перьев и угрозе продовольственной безопасности

Масштабные вспышки птичьего гриппа в Китае спровоцировали неожиданный дефицит перьев для производства профессиональных воланов, что вынудило Всемирную федерацию бадминтона официально разрешить использование синтетических аналогов на турнирах. Однако за нехваткой спортивного инвентаря скрывается гораздо более глубокая системная проблема, связанная с жесткостью ветеринарного контроля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain куры

Вирусолог Павел Волчков в разговоре с журналистами объяснил, что основной урон отрасли наносят не столько сами патогены, сколько радикальные методы купирования очагов инфекции.

Согласно анализу эксперта, современное птицеводство в КНР отличается экстремальной концентрацией производственных мощностей, из-за чего карантинные зоны неизбежно пересекаются. Когда в одном хозяйстве фиксируется инфекция, под тотальное уничтожение попадает всё поголовье в радиусе поражения, включая абсолютно здоровых особей. Как сообщает информационное издание NewsInfo.Ru, такие "брутальные" меры предосторожности приводят к ликвидации миллионов птиц и параличу целых агломераций фабрик.

"Дело не во вспышке, а в ветеринарных процедурах, которые следуют за вспышкой. Сельскохозяйственные ветеринарные меры предотвращения распространения особо патогенных инфекций, они, к сожалению, достаточно брутальные", — отметил Волчков.

Специалист также предупредил, что последствия кризиса выходят далеко за рамки дефицита гусиного пера, напрямую угрожая продовольственной безопасности и стабильности цен на мясо и яйца.

Учитывая, что массовая гибель птиц может быть вызвана стремительным распространением штаммов, риски для потребительского рынка остаются крайне высокими. При уничтожении сотен предприятий база птицеводства сокращается в национальных масштабах, что создает угрозу дефицита базовых продуктов питания.

"Радикальные меры по уничтожению поголовья — это необходимый, хотя и крайне болезненный шаг для предотвращения пандемических рисков среди людей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о птичьем гриппе

Почему из-за вируса уничтожают здоровых птиц?

Это стандартная ветеринарная протокольная мера: создание буферной зоны позволяет гарантированно прервать цепочку передачи вируса в условиях сверхплотного содержания поголовья.

Как дефицит перьев связан с едой?

Перья являются побочным продуктом мясного птицеводства. Сокращение численности гусей и уток ради борьбы с гриппом автоматически уменьшает объем доступного сырья для легкой промышленности и спорта.

Опасен ли птичий грипп для человека?

Некоторые штаммы обладают высоким зоонозным потенциалом. Строгие карантины вводятся в первую очередь для того, чтобы вирус не мутировал и не начал передаваться от человека к человеку.

Может ли синтетика полностью заменить натуральные перья?

В профессиональном бадминтоне перьевые воланы ценятся за уникальную аэродинамику. Переход на синтетику — это вынужденная мера, обусловленная падением мирового производства в Китае.

