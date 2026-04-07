Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС

Мир

Шансы Молдавии на вступление в Евросоюз остаются минимальными: к полноценному членству не готова ни сама страна, не соответствующая необходимым критериям, ни ЕС, где отсутствует консенсус по вопросу расширения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Здание правительства Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание правительства Молдавии

Ранее парламент Молдавии денонсировал ключевые документы СНГ — соглашение о создании организации и ее устав, надеясь, что выход из содружества увеличит шансы на вступление в Евросоюз.

Бойков отметил, что вероятность вступления Молдавии в Евросоюз в обозначенные Кишиневом сроки до 2028–2030 годов крайне низкая. Он пояснил, что страна пока не соответствует даже базовым требованиям для членства, при этом внутри самого ЕС нет согласованной позиции по вопросу дальнейшего расширения.

"В Евросоюзе нет консенсуса касательно будущих планов расширения. На очереди и Украина, и Сербия, и Черногория. Вероятно, Молдавия рассчитывает, что ее примут в паре с Украиной, но эти перспективы пока туманны. Действительно, чтобы увеличить шансы, власти Молдавии планомерно выходят из ряда соглашений СНГ. Однако Брюссель не гарантирует, что после этого Молдавия обязательно будет принята в ЕС", — пояснил политолог.

По словам Бойкова, страна сталкивается с большими рисками. С выходом из СНГ может пострадать сельскохозяйственная отрасль, а также молдавские граждане, которые учатся и работают в России и других странах содружества. Он подчеркнул, что Брюссель не дает Кишиневу никаких гарантий членства, и эти риски могут оказаться напрасными.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
