Несостоявшийся доход: почему в одном из районов Коми туристический налог признали ошибкой
Школа из СССР исчезла за два года: в селе в Республике Коми за 105 млн собрали здание заново
Хранилища на мели — резервы тают: Европа завершила один из самых долгих отопительных сезонов
Один анализ вместо тысячи догадок: жители Коми получат данные, за которые обычно платят тысячи
Роза ветров не дождалась восстановления: Архангельск выбрал быстрый финал для старого символа
Россияне увлеклись домашним лечением зубов: стоматолог назвала главную угрозу таких экспериментов
Скользили по лыжне, теперь — и по пикселям: в Старой Руссе стёрли выбор между секцией и экраном
Из Татарстана в Карелию теперь можно добраться быстрее, чем на дачу: пересадки исчезнут уже в мае
Начальник сыскной полиции сделал внезапный обход клубов, при чем остроумно заглянул в эти учреждения с заднего крыльца… — писала газета Русское слово 7 апреля 1908 года

Реальные гарантии для Зеленского: от кого на самом деле зависит его безопасность

Наиболее надежные гарантии личной безопасности для Владимира Зеленского после завершения конфликта теоретически могла бы предоставить Россия, несмотря на его нынешнюю ориентацию на западную поддержку. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог Александр Ведруссов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Политолог указал, что в нынешней ситуации Зеленский не может рассчитывать на гарантии со стороны Москвы, хотя именно они теоретически могли бы быть самыми надежными. Он связал это с отсутствием даже минимального доверия между Киевом и Россией. Эксперт добавил, что на практике такой сценарий пока выглядит крайне трудно реализуемым.

"Парадокс в том, что самые серьезные гарантии безопасности после окончания конфликта теоретически могла бы дать именно Россия. При этом жизнь и будущее Зеленского сейчас напрямую связаны с Западом, в частности с Британией, и его охрана фактически обеспечивается британскими спецслужбами. Однако Запад исторически склонен избавляться от токсичных активов, какие бы обещания ранее ни давались. Это фактор, который нельзя игнорировать при оценке ситуации", — отметил Ведруссов.

Он подчеркнул, что продолжение конфликта во многом выгодно самому Зеленскому и его окружению. По его словам, это позволяет сохранить власть, усилить ее концентрацию и наращивать капиталы в условиях военного времени. Он добавил, что такая модель управления становится самоподдерживающейся, поскольку дает элите ощутимые преимущества.

"Продолжение конфликта для Зеленского и его окружения — это прежде всего сохранение власти и ее максимальная концентрация, что ранее было нетипично для Украины. Это также рост капиталов в огромных масштабах, где человеческие жизни фактически конвертируются в прибыль. Поэтому он будет делать все, чтобы конфликт продолжался, несмотря на любые потери и разрушения. Цена в виде будущего страны или человеческих жертв в этой логике не становится сдерживающим фактором", — сказал политолог.

Ведруссов также отметил, что ситуация вокруг конфликта во многом зашла в тупик. Он подчеркнул, что Россия не рассматривает сценарии силового устранения украинского руководства, считая их тупиковыми. При текущем уровне противоречий и отсутствии доверия между сторонами найти быстрый выход из ситуации крайне затруднительно.

"Команда президента США Дональда Трампа также столкнулась с тем, что не смогла ничего сделать с Зеленским, хотя действительно хотела сбросить Украину как токсичный актив и выйти из этого проигрышного для США конфликта. При этом Лондон и Брюссель продолжают активно его поддерживать, в том числе и вопреки позиции команды Трампа. Россия, в свою очередь, принципиально отказывается от сценариев обезглавливающих ударов, считая их тупиковыми. В итоге складывается ситуация, когда ни одна из сторон не может навязать свое решение, и конфликт продолжает затягиваться", — добавил он.

По оценке Ведруссова, ситуация, скорее всего, будет решаться на поле боя, поскольку условий для мирных договоренностей пока не сформировано. Он подчеркнул, что Зеленский рассчитывает на продолжение конфликта при наличии любого ресурса со стороны Запада. Он указал, что президента Украины может устраивать даже сценарий, при котором под его контролем останется лишь небольшой фрагмент территории, например часть Львовской области, если при этом сохранится внешняя поддержка и власть.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Полковник-приманка: спасение пилота США в Иране оказалось попыткой кражи урана
Мир. Новости мира
Полковник-приманка: спасение пилота США в Иране оказалось попыткой кражи урана
Персидский гранит крошит ультиматумы Трампа: Ормузский пролив держит нефть в железной хватке Тегерана
Мир. Новости мира
Персидский гранит крошит ультиматумы Трампа: Ормузский пролив держит нефть в железной хватке Тегерана
Плати или плыви в обход: Трамп решил превратить Ормузский пролив в платную дорогу США
Мир. Новости мира
Плати или плыви в обход: Трамп решил превратить Ормузский пролив в платную дорогу США
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США Олег Артюков Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Роза ветров не дождалась восстановления: Архангельск выбрал быстрый финал для старого символа
Россияне увлеклись домашним лечением зубов: стоматолог назвала главную угрозу таких экспериментов
Скользили по лыжне, теперь — и по пикселям: в Старой Руссе стёрли выбор между секцией и экраном
В пограничных с Россией районах закрылись сотни финских компаний
Из Татарстана в Карелию теперь можно добраться быстрее, чем на дачу: пересадки исчезнут уже в мае
Начальник сыскной полиции сделал внезапный обход клубов, при чем остроумно заглянул в эти учреждения с заднего крыльца… — писала газета Русское слово 7 апреля 1908 года
7 апреля: Благовещение, первый университет в Европе и Маленький принц
Граница на замке, а контроль в Душанбе: Россия внедряет силовой фильтр для рабочих рук
Петербург запускает 11 проектов сразу: привычные скверы перестанут быть проходными зонами
Усталый взгляд исчезнет: продукты, которые уберут синяки под глазами без косметолога
