Реальные гарантии для Зеленского: от кого на самом деле зависит его безопасность

Наиболее надежные гарантии личной безопасности для Владимира Зеленского после завершения конфликта теоретически могла бы предоставить Россия, несмотря на его нынешнюю ориентацию на западную поддержку. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог Александр Ведруссов.

Политолог указал, что в нынешней ситуации Зеленский не может рассчитывать на гарантии со стороны Москвы, хотя именно они теоретически могли бы быть самыми надежными. Он связал это с отсутствием даже минимального доверия между Киевом и Россией. Эксперт добавил, что на практике такой сценарий пока выглядит крайне трудно реализуемым.

"Парадокс в том, что самые серьезные гарантии безопасности после окончания конфликта теоретически могла бы дать именно Россия. При этом жизнь и будущее Зеленского сейчас напрямую связаны с Западом, в частности с Британией, и его охрана фактически обеспечивается британскими спецслужбами. Однако Запад исторически склонен избавляться от токсичных активов, какие бы обещания ранее ни давались. Это фактор, который нельзя игнорировать при оценке ситуации", — отметил Ведруссов.

Он подчеркнул, что продолжение конфликта во многом выгодно самому Зеленскому и его окружению. По его словам, это позволяет сохранить власть, усилить ее концентрацию и наращивать капиталы в условиях военного времени. Он добавил, что такая модель управления становится самоподдерживающейся, поскольку дает элите ощутимые преимущества.

"Продолжение конфликта для Зеленского и его окружения — это прежде всего сохранение власти и ее максимальная концентрация, что ранее было нетипично для Украины. Это также рост капиталов в огромных масштабах, где человеческие жизни фактически конвертируются в прибыль. Поэтому он будет делать все, чтобы конфликт продолжался, несмотря на любые потери и разрушения. Цена в виде будущего страны или человеческих жертв в этой логике не становится сдерживающим фактором", — сказал политолог.

Ведруссов также отметил, что ситуация вокруг конфликта во многом зашла в тупик. Он подчеркнул, что Россия не рассматривает сценарии силового устранения украинского руководства, считая их тупиковыми. При текущем уровне противоречий и отсутствии доверия между сторонами найти быстрый выход из ситуации крайне затруднительно.

"Команда президента США Дональда Трампа также столкнулась с тем, что не смогла ничего сделать с Зеленским, хотя действительно хотела сбросить Украину как токсичный актив и выйти из этого проигрышного для США конфликта. При этом Лондон и Брюссель продолжают активно его поддерживать, в том числе и вопреки позиции команды Трампа. Россия, в свою очередь, принципиально отказывается от сценариев обезглавливающих ударов, считая их тупиковыми. В итоге складывается ситуация, когда ни одна из сторон не может навязать свое решение, и конфликт продолжает затягиваться", — добавил он.

По оценке Ведруссова, ситуация, скорее всего, будет решаться на поле боя, поскольку условий для мирных договоренностей пока не сформировано. Он подчеркнул, что Зеленский рассчитывает на продолжение конфликта при наличии любого ресурса со стороны Запада. Он указал, что президента Украины может устраивать даже сценарий, при котором под его контролем останется лишь небольшой фрагмент территории, например часть Львовской области, если при этом сохранится внешняя поддержка и власть.