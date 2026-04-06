Одесса переходит на принудительный режим трудовой мобилизации жителей

Одесская военная администрация подписала распоряжение о принудительном привлечении трудоспособных жителей к общественно полезным работам на условиях военного положения.

Детали распоряжения Что именно предстоит делать Привлечение трудоспособных одесситов к работам в условиях военного положения. Ликвидация последствий обстрелов, строительство и ремонт укрытий, погрузка/разгрузка гуманитарной помощи, дежурство в пунктах «нерушимости». Отдельный акцент на работах в зоне прилётов. Формирование специальных бригад для работ на местах попаданий. Кто попадает под повинность. Граждане от 18 до 65 лет, способные по состоянию здоровья выполнять такие задачи: безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны и другие незанятые жители. Возможность привлечения работающих. При необходимости — если это не повредит основной деятельности предприятий и организаций.

При этом участникам обещают оплату: для безработных — не ниже минимальной зарплаты, для трудоустроенных — не ниже их среднего заработка по основному месту работы.

Ранее документ подписала исполняющая обязанности начальника одесской военной администрации Надежда Задорожная, сообщает «Думская».

Распоряжение означает, что Одессе не хватает пожарных и других служб для ликвидации последствий ударов ВКС РФ.