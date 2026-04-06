Европа отворачивается от США: Ормузский пролив запустил цепную реакцию разногласий

Мир

Франция выступила против силового подхода США к обеспечению судоходства в Ормузском проливе, рассматривая такие меры как чрезмерные и противоречащие нормам международного права, при этом аналогичную позицию занимают и другие европейские государства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Трамп и Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее издание Sohu сообщило, что на заседании Совета Безопасности ООН отклонили проект резолюции по Ормузскому проливу, предусматривавший возможность применения силы для обеспечения прохода судов. США рассчитывали, что Россия воздержится, однако Москва проголосовала против вместе с Францией и Китаем.

Топорнин объяснил, что в Европе не поддерживают военный подход США к ситуации вокруг Ирана. По его словам, ряд стран считает такие меры чрезмерными. Также в ЕС полагают, что подобные действия не соответствуют нормам международного права. Это и определяет позицию Франции по данному вопросу.

"В последнее время у Европы появились серьезные разногласия с США по политике на Ближнем Востоке. Когда президент США Дональд Трамп предложил европейским странам направить военно-морские силы для обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, многие это не поддержали. Франция считает, что военный подход к решению вопроса с Ираном является чрезмерным. Такие действия, по ее мнению, противоречат международному праву и не являются рациональным способом урегулирования ситуации", — отметил он.

Политолог также указал, что на позицию Парижа влияет общее ухудшение отношений с Вашингтоном. Разногласия проявляются не только в политике, но и на уровне взаимодействия лидеров. Это усиливает дистанцирование Франции от американского курса. В результате страна занимает более самостоятельную линию.

"Во Франции не согласны с такой военной политикой к решению проблемы, связанной с возможными разработками ядерного оружия в Иране. Там считают, что военные действия — это чрезмерная плата за такую политику Тегерана. Дополнительное напряжение создают и личные нападки Трампа в адрес президента Франции и его супруги. Все это в совокупности приводит к тому, что Франция не поддерживает США. Можно сказать, что в отношениях между странами формируется серьезный разлом, который, на мой взгляд, со временем только усиливается", — подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что Франция в своей позиции не остается в изоляции и ее подход разделяют другие крупные страны Европы. Он отметил, что недовольство вызывает не только сама военная линия США, но и формат принятия решений без консультаций с союзниками. Отсутствие координации в рамках НАТО воспринимается как игнорирование партнеров.

"Большинство крупных европейских стран занимают схожую с Францией позицию. Великобритания, Испания и Италия также считают военные меры США чрезмерными и выходящими за рамки международного права, тогда как Германия занимает более сдержанную, выжидательную позицию. При этом Франция и Испания запретили использовать свои военные аэродромы для дозаправки американской авиации, направляющейся на Ближний Восток. Европейцев также раздражает, что США и Израиль спланировали и начали эту операцию, не поставив союзников по НАТО даже в известность", — заключил Топорнин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
