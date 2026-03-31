Визит Каллас в Киев вскрыл неудобную правду: украинская повестка теряет вес в ЕС

Интерес к украинскому кризису в Европе постепенно снижается на фоне других глобальных конфликтов, однако Брюссель пытается сохранить его в центре повестки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кая Каллас

Ранее в Telegram-канале украинского МИД сообщалось, что в Киев прибыли глава дипломатии ЕС Кая Каллас и европейские министры иностранных дел, в украинской столице состоится министерское заседание ЕС.

Бойков отметил, что сейчас значительная часть мирового внимания переключена на ситуацию на Ближнем Востоке, что объективно оттесняет украинскую повестку на второй план. Он пояснил, что на этом фоне европейским странам становится сложнее удерживать прежний уровень вовлеченности в украинский кризис. При этом, по его словам, для ЕС сохраняется политическая необходимость демонстрировать хотя бы формальное единство.

"Власти Украины и наиболее активные ее сторонники в ЕС, пытаются удерживать украинский вопрос в повестке. Сейчас внимание международного сообщества сосредоточено на конфликте с участием США и Израиля против Ирана. Для Европы важно показать единство хотя бы вокруг Украины, несмотря на то, что США действуют на Ближнем Востоке без согласования с европейскими партнерами. При этом показательно, что в Киев прибудут лишь часть министров иностранных дел, что говорит о снижении интереса к украинской теме", — подчеркнул он.

Политолог объяснил, что одной из центральных тем предстоящего обсуждения станет вопрос финансовой поддержки Украины. Он отметил, что согласовать выделение средств пока не удается из-за разногласий между странами ЕС. Ситуация, по его словам, напрямую зависит от внутриполитической повестки отдельных государств и их позиций.

"Важнейшей темой остается выделение Украине помощи на 90 млрд евро, которую до сих пор блокируют Венгрия и Словакия. Без этой помощи украинской экономике может грозить экономический коллапс уже в ближайшие месяцы. В ЕС ждут итогов выборов в Венгрии, которые пройдут 12 апреля. В Брюсселе рассчитывают на уход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, надеясь, что помощь Украине будет разблокирована. Но если этого не произойдет, в ЕС уже готовят планы, как обойти вето Будапешта", — заключил Бойков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

