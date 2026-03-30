Мир » Азия » Ближний Восток

Информационное поле Ближнего Востока превратилось в арену для методичных манипуляций, где скорость публикации новостей об убийствах и диверсиях стала инструментом психологического давления.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Скорость человеческого мышления

Эксперт агентства Fars Реза Мотахари утверждает, что Израиль и связанные с ним медиасети осознанно провоцируют напряжённость, выпуская сообщения о гибели высокопоставленных лиц даже при отсутствии официальных подтверждений. Такие информационные вбросы, часто происходящие в глубокой ночи, преследуют цель дезориентировать общество и вынудить силовые структуры к поспешным реакциям, предоставляющим врагу новые данные для анализа. Подобная тактика уже наблюдалась в контексте ядерной программы Ирана, где эскалация часто подогревалась через непроверенные медийные каналы.

  • Информационная война и манипуляция временем
  • Стратегия оправданного молчания
  • Кризис доверия и подмена фактов

"Убийца всегда первым узнает о преступлении, в то время как владельцу дома требуется время на осознание происшедшего и проведение проверки повреждений. Задержка в публикации новостей — это не попытка скрыть правду, а механизм мониторинга ситуации в реальном времени, призванный обезопасить людей и предотвратить утечки критических данных", — пояснил Реза Мотахари.

"Информационные вбросы сегодня часто преследуют цель создать искусственный хаос — ситуацию, которую на Западе пытаются использовать для контроля над повесткой. Иран сталкивается с попытками дискредитации своих элит через фабрикацию сообщений об убийствах, когда утечка данных становится способом давления на государственную систему", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мотахари также пояснил, что специфика оперативной работы в условиях боевых действий требует верификации данных, что наглядно проявилось при разборе завалов после ударов по объектам, где могли находиться высокопоставленные лица. В то время как Израиль, стремясь создать иллюзию триумфа, транслирует непроверенные версии произошедшего, официальные структуры  Ирана вынуждены придерживаться строгих протоколов безопасности. Поспешное раскрытие информации может привести к выдаче позиций или раскрытию методов отражения атак, что недопустимо.

Если в одних случаях противник пытается скрыть тяжесть потерь — как это делают США в рамках своих протоколов цензуры, скрывая реальный ущерб на военных объектах в регионе, — то в отношении Тегерана используется тактика "информационной турбулентности". Цель подобных действий ясна: сделать так, чтобы любые официальные данные подвергались сомнению, подрывая доверие граждан к сообщениям.

"Современные методы ведения войн включают агрессивный цифровой компонент. Когда одна сторона сталкивается с трансграничными угрозами, информационный шум является попыткой истощить ресурсы оппонента, вынуждая его тратить силы на бесконечные опровержения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Причина задержки Цель действий
Верификация данных Безопасность персонала
Анализ источников врага Предотвращение утечек
Разбор завалов Точное установление жертв

Иранская доктрина не рассматривает террор как приемлемый метод воздействия, оставаясь приверженной своим стратегическим и этическим принципам, однако это не означает бездействие в вопросах национальной безопасности, отметил Мотахари. По его словам, программы по обнаружению и наказанию виновных продолжаются, несмотря на попытки внешних сил навязать свою повестку. Итогом становится игра на опережение, где "тишина" в эфире является более оправданным ответом, чем поспешные отчеты, ориентированные лишь на кратковременный визуальный эффект.

"В условиях, когда международная обстановка становится взрывоопасной, любая информация превращается в боеприпас. Тегеран выбирает путь постепенного выявления правды, что лишает оппонентов возможности корректировать свои удары на основе эмоций общества", — объяснила в беседе с Pravda. Ru международный эксперт Ольга Ларина.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
