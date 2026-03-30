Информационное поле Ближнего Востока превратилось в арену для методичных манипуляций, где скорость публикации новостей об убийствах и диверсиях стала инструментом психологического давления.
Эксперт агентства Fars Реза Мотахари утверждает, что Израиль и связанные с ним медиасети осознанно провоцируют напряжённость, выпуская сообщения о гибели высокопоставленных лиц даже при отсутствии официальных подтверждений. Такие информационные вбросы, часто происходящие в глубокой ночи, преследуют цель дезориентировать общество и вынудить силовые структуры к поспешным реакциям, предоставляющим врагу новые данные для анализа. Подобная тактика уже наблюдалась в контексте ядерной программы Ирана, где эскалация часто подогревалась через непроверенные медийные каналы.
"Убийца всегда первым узнает о преступлении, в то время как владельцу дома требуется время на осознание происшедшего и проведение проверки повреждений. Задержка в публикации новостей — это не попытка скрыть правду, а механизм мониторинга ситуации в реальном времени, призванный обезопасить людей и предотвратить утечки критических данных", — пояснил Реза Мотахари.
"Информационные вбросы сегодня часто преследуют цель создать искусственный хаос — ситуацию, которую на Западе пытаются использовать для контроля над повесткой. Иран сталкивается с попытками дискредитации своих элит через фабрикацию сообщений об убийствах, когда утечка данных становится способом давления на государственную систему", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Мотахари также пояснил, что специфика оперативной работы в условиях боевых действий требует верификации данных, что наглядно проявилось при разборе завалов после ударов по объектам, где могли находиться высокопоставленные лица. В то время как Израиль, стремясь создать иллюзию триумфа, транслирует непроверенные версии произошедшего, официальные структуры Ирана вынуждены придерживаться строгих протоколов безопасности. Поспешное раскрытие информации может привести к выдаче позиций или раскрытию методов отражения атак, что недопустимо.
Если в одних случаях противник пытается скрыть тяжесть потерь — как это делают США в рамках своих протоколов цензуры, скрывая реальный ущерб на военных объектах в регионе, — то в отношении Тегерана используется тактика "информационной турбулентности". Цель подобных действий ясна: сделать так, чтобы любые официальные данные подвергались сомнению, подрывая доверие граждан к сообщениям.
"Современные методы ведения войн включают агрессивный цифровой компонент. Когда одна сторона сталкивается с трансграничными угрозами, информационный шум является попыткой истощить ресурсы оппонента, вынуждая его тратить силы на бесконечные опровержения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
|Причина задержки
|Цель действий
|Верификация данных
|Безопасность персонала
|Анализ источников врага
|Предотвращение утечек
|Разбор завалов
|Точное установление жертв
Иранская доктрина не рассматривает террор как приемлемый метод воздействия, оставаясь приверженной своим стратегическим и этическим принципам, однако это не означает бездействие в вопросах национальной безопасности, отметил Мотахари. По его словам, программы по обнаружению и наказанию виновных продолжаются, несмотря на попытки внешних сил навязать свою повестку. Итогом становится игра на опережение, где "тишина" в эфире является более оправданным ответом, чем поспешные отчеты, ориентированные лишь на кратковременный визуальный эффект.
"В условиях, когда международная обстановка становится взрывоопасной, любая информация превращается в боеприпас. Тегеран выбирает путь постепенного выявления правды, что лишает оппонентов возможности корректировать свои удары на основе эмоций общества", — объяснила в беседе с Pravda. Ru международный эксперт Ольга Ларина.
