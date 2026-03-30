ЕС против Венгрии: пойдет ли Брюссель на исключение страны из союза

Вероятность исключения Венгрии из Евросоюза практически равна нулю, поскольку для этого требуются серьезные основания, закрепленные в Лиссабонском договоре, которых на данный момент нет. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз разрабатывает план действий на случай победы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, чтобы противодействовать возможной дестабилизации работы блока. Среди рассматриваемых мер — изменение порядка голосования в ЕС, финансовые санкции, приостановка права голоса и даже исключение страны из союза.

Топорнин пояснил, что в Евросоюзе действуют четкие юридические нормы, регулирующие возможные санкции против стран-участниц. Он отметил, что такие меры, как лишение права голоса или иные ограничения, требуют соблюдения строгих процедур. По его словам, на сегодняшний день Венгрия не дает поводов для запуска подобных механизмов.

"Вероятность исключения Венгрии из Евросоюза практически равна нулю. Такие решения возможны только при наличии серьезных нарушений, которые прямо прописаны в Лиссабонском договоре. На данный момент Венгрия не совершает действий, которые могли бы стать основанием для подобных мер. Даже вопрос о лишении права голоса реализовать крайне сложно с юридической точки зрения. Поэтому говорить о реальном исключении страны из ЕС сейчас не приходится", — объяснил политолог.

Топорнин также отметил, что в ЕС обсуждают возможность изменить порядок принятия решений, при котором требуется согласие всех стран. Он пояснил, что при такой системе любое государство может остановить принятие общего решения, если не поддерживает его. Специалист добавил, что такие предложения связаны с тем, что союз расширяется и договориться становится сложнее.

"Сейчас обсуждают возможность изменить принцип единогласия, потому что при такой системе одна страна может фактически остановить принятие решений остальными. Однако для этого необходимо вносить поправки в Лиссабонский договор, который регулирует такие процедуры. Это сложный и длительный процесс, требующий согласия и ратификации со стороны всех государств-членов. На практике такие изменения могут занять не меньше года, а чаще — несколько лет. Поэтому в ближайшей перспективе пересмотр этого механизма маловероятен", — подчеркнул политолог.

Топорнин добавил, что подобные заявления носят скорее информационный характер. Он пояснил, что такие публикации появляются как реакция на текущую политическую повестку и используются для привлечения внимания к теме. Эксперт добавил, что одновременно это может быть элементом давления на Венгрию. По его словам, такие темы периодически появляются в публичной повестке.