Мир » Азия » Ближний Восток

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется: на фоне массовых протестов в иранском Керманшахе и усиления американского военного присутствия в регионе звучат призывы к радикальной смене оборонной стратегии Тегерана. Журналист Хаял Муаззин заявил, что единственным способом обезопасить страну от ударов и снять многолетние международные санкции является создание и испытание ядерного оружия. В это же время к берегам региона приближается амфибийно-десантная группа ВМС США во главе с кораблем USS Tripoli, несущая на борту истребители пятого поколения и несколько тысяч морских пехотинцев.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
"Ирану следует использовать передышку, чтобы раз и навсегда пресечь угрозы. Журналист уверен, что ядерные испытания мгновенно сломают Трампа, положат конец 30-летним санкциям и 'замороженному' состоянию 'ни мира, ни войны'", — подчеркивается в материале.

"Любые дискуссии о получении ядерного статуса в текущих реалиях — это попытка перевести скрытое геополитическое противостояние в открытую фазу тотального давления. Однако цена такого шага для экономики и безопасности любого государства становится неподъемной из-за неизбежной международной изоляции и прямого риска военных ударов по критической инфраструктуре", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Аргументация сторонников "ядерного пути" строится на предположении, что демонстрация силы заставит Вашингтон отступить под угрозой внутреннего политического кризиса в самих США. По мнению авторов этой идеи, официальное вступление Исламской Республики в клуб атомных держав откроет возможности для быстрого экономического роста и прекратит практику точечных ликвидаций военного руководства страны.

Тем временем Пентагон планомерно наращивает свои силы, готовясь к вероятным сценариям эскалации. Переброска к местам дежурства дополнительных групп кораблей с тяжелой техникой и новейшими истребителями F-35B указывает на то, что военное руководство США не намерено ослаблять давление в зоне ответственности Центрального командования, готовя плацдарм для дальнейших маневров на фоне иранских угроз.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
