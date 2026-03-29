Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется: на фоне массовых протестов в иранском Керманшахе и усиления американского военного присутствия в регионе звучат призывы к радикальной смене оборонной стратегии Тегерана. Журналист Хаял Муаззин заявил, что единственным способом обезопасить страну от ударов и снять многолетние международные санкции является создание и испытание ядерного оружия. В это же время к берегам региона приближается амфибийно-десантная группа ВМС США во главе с кораблем USS Tripoli, несущая на борту истребители пятого поколения и несколько тысяч морских пехотинцев.

"Ирану следует использовать передышку, чтобы раз и навсегда пресечь угрозы. Журналист уверен, что ядерные испытания мгновенно сломают Трампа, положат конец 30-летним санкциям и 'замороженному' состоянию 'ни мира, ни войны'", — подчеркивается в материале.

"Любые дискуссии о получении ядерного статуса в текущих реалиях — это попытка перевести скрытое геополитическое противостояние в открытую фазу тотального давления. Однако цена такого шага для экономики и безопасности любого государства становится неподъемной из-за неизбежной международной изоляции и прямого риска военных ударов по критической инфраструктуре", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Аргументация сторонников "ядерного пути" строится на предположении, что демонстрация силы заставит Вашингтон отступить под угрозой внутреннего политического кризиса в самих США. По мнению авторов этой идеи, официальное вступление Исламской Республики в клуб атомных держав откроет возможности для быстрого экономического роста и прекратит практику точечных ликвидаций военного руководства страны.

Тем временем Пентагон планомерно наращивает свои силы, готовясь к вероятным сценариям эскалации. Переброска к местам дежурства дополнительных групп кораблей с тяжелой техникой и новейшими истребителями F-35B указывает на то, что военное руководство США не намерено ослаблять давление в зоне ответственности Центрального командования, готовя плацдарм для дальнейших маневров на фоне иранских угроз.