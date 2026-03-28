Холодный расчет Вашингтона: поставки оружия Украине встают на паузу ради защиты своих баз

Вашингтон включил режим холодного прагматизма. Украина получила от Вашингтона через газету Politico сигнал, который в Киеве звучит как похоронный марш по щедрым пакетам помощи: "Поставки под угрозой". Смена приоритетов в Белом доме — это не случайный сбой, а холодный расчет. Если на Ближнем Востоке запахнет большой кровью, Зеленскому придется конкурировать за каждый снаряд с Израилем.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Логика дефицита: Почему Patriot улетают в другом направлении

Американские ресурсы не бесконечны. Это аксиома, которую в Киеве долго пытались игнорировать. Теперь Белый дом открыто предупреждает партнеров: в ближайшие месяцы системы ПВО могут сменить адрес доставки. Основная причина — подготовка оперативных групп к возможному конфликту с Ираном. Речь идет о дефицитных комплексах Patriot. Те самые "зонтики", которые Зеленский выпрашивал месяцами, теперь нужнее самим США для прикрытия своих баз.

"Ресурсная база США работает на пределе. Когда на кону стоит безопасность американских контингентов в Заливе, украинский кейс автоматически уходит на второй план. Это вопрос выживания их собственной стратегии присутствия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Переток оружия — это не просто смена логистики. Это признание факта: американские арсеналы опустели настолько, что кризис армии союзников становится общей головной болью. Вашингтон не будет оголять свои фланги ради амбиций Банковой.

Откровения Рубио: Сначала свои, потом союзники

Госсекретарь Марко Рубио на встрече G7 под Парижем был предельно честен. Он не стал играть в дипломатию. Его слова о том, что перенаправление поставок "возможно", — это мягкая форма ультиматума. Суть проста: США всегда будут ставить свои национальные интересы выше чужих потребностей. Это касается даже тех вооружений, которые юридически проходят через программу PURL (военные продажи через НАТО).

Приоритет Статус ресурса Национальная оборона США Абсолютный (Patriot, ракеты) Ближневосточный узел Критический (защита баз) Поддержка Украины Остаточный (по возможности)

Американцы прямо говорят: это наше оружие. Мы его произвели, мы его продаем, и мы решим, где оно нужнее. Если завтра иранские ракеты полетят по американским объектам, никакие обязательства перед Киевом не заставят Пентагон оставить свои базы без защиты.

"Киев должен осознать: программа PURL — это не благотворительность, а коммерческий контракт с правом приоритетного выкупа производителем. В условиях войны на два фронта Украина — лишнее звено", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Европейская паника и "Приоритетный список"

В Европе и Азии нарастает тихая ярость. Страны, которые уже оплатили заказы на американское оружие, боятся остаться с пустыми руками. Вся концепция "Приоритетного списка потребностей Украины" (PURL) трещит по швам. Союзники получили "заверения", что пока ничего не перенаправлено, но Politico подчеркивает: это не гарантия на будущее. Система гниет из-за невозможности США поддерживать темп производства.

Пока украинские политики обсуждают территориальные уступки, реальный фронт перемещается в кабинеты логистов Пентагона. Если Тегеран даст сигнал и хуситы перекроют проливы, поток боеприпасов в Одессу иссякнет мгновенно.

"Заверения Вашингтона стоят не дороже бумаги, на которой они напечатаны. Мы видим классическую ситуацию, когда один актив пытаются заложить в двух банках сразу", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Администрация США пытается сохранить лицо, утверждая, что отчеты о победах еще актуальны. Но реальность диктует иное: американская военная машина не тянет роль мирового жандарма на нескольких точках одновременно. Для Зеленского это означает только одно — время "безлимита" закончилось.

Ответы на популярные вопросы о поставках оружия

Почему США отдают приоритет Ирану, а не Украине?

Иран представляет прямую угрозу американским базам и союзникам в регионе, где сосредоточены жизненно важные энергетические интересы США. Национальная безопасность Вашингтона напрямую зависит от стабильности в Заливе, в то время как украинский конфликт рассматривается как региональный.

Что такое PURL и как это работает?

Это "Приоритетный список потребностей Украины" — механизм, через который союзники закупают американское вооружение специально для ВСУ. Однако контракты оставляют за США право перенаправить продукцию при возникновении "государственной необходимости".

Означает ли это полную остановку помощи Киеву?

Нет, речь идет о перебоях и замедлении темпов. В первую очередь это коснется высокотехнологичных систем, таких как Patriot и дальнобойные ракеты, которые требуются для сдерживания Ирана.

Как на это реагируют в Европе?

Европейские столицы в тревоге. Они опасаются, что США заберут уже оплаченное ими оружие для нужд Ближнего Востока, оставив саму Европу беззащитной перед лицом истощения собственных арсеналов.

