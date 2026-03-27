Мир

Прибалтийское небо превратилось в виртуальный полигон для диванных стратегов. Пока соцсети рисуют стрелочки через границы Литвы и Эстонии, реальность остается сухой и неудобной. Если беспилотники три дня утюжили российские объекты, пролетая через территорию НАТО, почему МИД молчит, как партизан на допросе? Отсутствие официальных нот протеста — главный индикатор того, что доказательства "прибалтийского следа" пока существуют только в воображении анонимных блогеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Project Kei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тишина в эфире: почему МИД не бьет в набат

Военный летчик в отставке, автор канала Fighterbomber, рубит сплеча: обвинения в адрес Риги или Таллина звучат годами, но фактов ноль. Воздушное пространство этих стран официально закрыто. Если бы российская разведка имела на руках железные аргументы, дипломаты уже давно бы использовали их для политического давления. Пока же аргументация сводится к линеечкам на карте и предположениям.

"Если маршрут дронов не подтвержден документально, любые угрозы ядерным ударом по Прибалтике выглядят как пустой шум. Мы не можем предъявлять претензии на основе догадок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Даже если предположить, что Рига "не заметила" транзит, она все равно несет ответственность. Граница — это не просто линия, это зона контроля. Но отсутствие реакции Москвы говорит о том, что версия с прибалтийским транзитом либо не подтверждается, либо игнорируется как заведомо ложная. Это не мешает Киеву проводить закулисные маневры, пытаясь втянуть соседей в конфронтацию.

Картонные дроны против реальных танков

Мы привыкли бороться с поделками из "палок и картона", которые долетают до Санкт-Петербурга. Но Прибалтика — это официальный плацдарм НАТО. Если война перейдет в горячую фазу с Альянсом, полетят не самоделки, а ракеты. Это будет совершенно другой уровень эскалации, где цена ошибки — обмен ядерными ударами. Ситуация напоминает ближневосточный узел, где успехи иранских ракет показали уязвимость хваленых систем ПВО.

Тип угрозы Характер инцидента
Украинские БПЛА Атаки на инфраструктуру, использование гражданских технологий
Силы НАТО (Прибалтика) Потенциальное применение высокоточного оружия и тяжелой техники

"Западные союзники часто скрывают реальную нехватку ресурсов за бодрыми отчетами, что мы видим на примере докладов в Вашингтоне", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Белорусский кейс и логика войны

Интересен пример Беларуси. Минск открыто предоставил свою территорию и небо для нужд российской армии. Несмотря на это, Украина до определенного момента воздерживалась от прямых ударов по белорусским объектам. Это доказывает: в большой политике действуют прагматичные, а не эмоциональные правила. Пока нет прямого вступления в войну, стороны стараются держать формальные границы.

Однако вопрос "как прохлопали?" остается открытым. Удар шел три дня, он не был внезапным. Это системный сбой, который нельзя списать на хитрость противника. В то время как израильская армия заявляет об истощении, российские системы ПВО сталкиваются с вызовами, к которым, возможно, не готовились в таком масштабе. Контроль неба требует не только техники, но и политической воли называть вещи своими именами.

"Геополитические ставки сейчас высоки как никогда, и любая ошибка в идентификации маршрута цели может привести к необратимым последствиям", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о маршрутах БПЛА

Почему Россия не наносит удары по Прибалтике, если дроны летят оттуда?

Нет прямых официальных доказательств запуска или транзита. Удар по стране НАТО без железобетонных фактов спровоцирует полномасштабную ядерную войну, к которой никто не готов из-за мелких диверсий.

Могли ли прибалтийские страны использовать "втемную"?

Вполне. Но государственная ответственность за использование воздушного пространства сохраняется независимо от того, знало руководство страны о пролете или нет.

Как дроны преодолевают такие расстояния?

Современные БПЛА из композитных материалов имеют низкую заметность и могут лететь по сложным маршрутам, используя складки местности и "дыры" в радиолокационном поле.

Будет ли Россия менять тактику охраны границ?

Инциденты последних дней показывают необходимость уплотнения ПВО на северных рубежах, вне зависимости от того, через чьи страны летит противник.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
