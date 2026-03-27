Мир » Азия » Ближний Восток

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил о критическом состоянии вооруженных сил страны на заседании Кабинета безопасности.

Фото: IDF Spokesperson's Unit by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Об этом сообщает i24news. tv. По оценкам высшего командования, армия столкнулась с системным истощением из-за беспрецедентной нагрузки на резервистов, затянувшихся боевых действий на нескольких фронтах и отсутствия внятных законодательных решений по призыву ультраортодоксального сектора. В условиях, когда военные вынуждены нести службу по 300 дней в году, эксперты предупреждают о рисках коллапса обороноспособности перед лицом угроз со стороны Ирана и его прокси.

"ЦАХАЛ находится в процессе распада, — подчеркнул начальник Генерального штаба Эяль Замир, обрисовывая ситуацию с нехваткой личного состава.

Нам недостает около 20 000 солдат, чтобы поддерживать текущие задачи, и правительство, зависящее от коалиционных соглашений с религиозными партиями, неспособно обеспечить безопасность государства", — добавил бывший премьер-министр Нафтали Беннет, критикуя политическое руководство за бездействие.

Эксперты говорят, что напряжение достигло предела из-за того, что резервисты, составляющие костяк израильской армии, несут основную тяжесть службы, пока значительные группы населения освобождены от мобилизации. Это не только подрывает боевой дух, но и провоцирует разговоры об "отказничестве", что ставит под вопрос эффективность стратегии в Персидском заливе.

Ситуация усугубляется тем, что неудачи на северных рубежах и сбои в работе ПВО выявляют глубокие швы в системе безопасности, ранее считавшейся непоколебимой.

"Для экономики в режиме мобилизации это катастрофический сценарий: потеря трудоспособного населения ведет к стагнации ВВП, а риски, связанные с безопасностью, лишь усиливают инфляционное давление на страну", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Наблюдается классический институциональный кризис, когда армия больше не в состоянии совмещать функции идеологического инструмента и профессиональной оборонной структуры. Если правительство не предложит реальный выход из тупика с законом о призыве, профессиональные военные столкнутся с выбором: либо участвовать в операциях с заведомо некомплектными подразделениями, либо идти на прямой конфликт с политическим классом.

В конечном итоге, попытка Генштаба переложить ответственность за потенциальные поражения на политиков является маркером глубокого недоверия внутри элит. Учитывая текущую региональную нестабильность, включая угрозы перекрытия морских путей, подобных Баб-эль-Мандебскому проливу, Израиль рискует войти в период самой уязвимой фазы существования за десятилетия.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
