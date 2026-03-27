Бездомность без картонных коробок: как в Сыктывкаре решают проблему невидимой женской бездомности
Объединенные Арабские Эмираты ( ОАЭ) официально заявили о готовности задействовать свои военно-морские силы в международной коалиции для "разблокирования" Ормузского пролива.

Согласно данным Financial Times от 27 марта, Абу-Даби настаивает на формировании широкого альянса для сопровождения коммерческих судов в стратегически важной морской артерии. Совместно с Бахрейном Эмираты инициировали разработку резолюции Совета Безопасности ООН, которая должна наделить участников миссии мандатом на применение любых средств для обеспечения свободы навигации.

Эта инициатива знаменует тектонический сдвиг: ОАЭ переходят от стратегии «тихой дипломатии» к жесткому продвижению национальных интересов. Ситуация подогревается застарелыми территориальными спорами с Ираном из-за островов Абу-Муса и Большой Тунб, а также общим фоном эскалации, где хуситы в Баб-эль-Мандебе уже демонстрируют опасную близость к иранским методам давления на мировую торговлю.

"ОАЭ официально подтвердили готовность задействовать свой флот, что делает страну, наряду с Бахрейном, редким примером арабского государства, открыто поддержавшего военные меры против блокады", — сообщает издание Financial Times.

Включение региональных игроков в подобные коалиции — это сигнал не столько Ирану, сколько попытка сохранить лицо перед лицом снижения влияния США, чья репутация после серии ударов по базам в Заливе серьезно подорвана.

"Для экономики Залива вопрос пролива — это вопрос выживания, так как ядерный ультиматум Вашингтона и ответный отказ Тегерана от дипломатии превращают нефтяной транзит в зону высокого риска", — подчеркнул эксперт по энергетике Алексей Чернов.

"Любые попытки проведения силовых резолюций через ООН натолкнутся на предсказуемое вето России и Китая, что окончательно девальвирует легитимность коалиции и переведет конфликт в формат прямого противостояния блоков, аналогично тому, как юридические атаки Белого дома загоняют ситуацию в еще более узкий геополитический коридор", — добавил политолог Антон Кудрявцев.

Фактор риска Текущий статус
Наземные операции Не определено: ставка на устрашение
Позиция ЕС Франция призывает к осторожности
Резолюция ООН Риск вето со стороны РФ и Китая

Администрация Дональда Трампа использует наращивание сухопутных группировок как инструмент психологического давления, стремясь избежать полномасштабной наземной войны. Провал попыток посредничества со стороны Пакистана и Египта к началу апреля может спровоцировать резкую смену парадигмы на  начало сухопутной операции. 

Основной вызов для Запада заключается в том, чтобы сохранить контроль над логистикой, не втягиваясь в прямой конфликт с Ираном, который активно ищет новые формы союзов, включая публичную демонстрацию сближения с Москвой.

Наблюдатели указывают на то, что финансовые рынки, наученные опытом недавних колебаний цен на золото и попыток Турции удержать нацвалюту, крайне чувствительны к любым новостям из акватории Залива.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

