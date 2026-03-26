Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке

Геополитический альянс Москвы и Тегерана обретает осязаемую форму, выходя далеко за рамки сухих протоколов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершил беспрецедентный жест, обратившись к российскому руководству на русском языке. Это не просто лингвистический реверанс, а сигнал о формировании новой архитектуры безопасности, где западные игроки окончательно теряют статус арбитров.

Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу

Русский язык как инструмент большой дипломатии

Иранский лидер подчеркнул, что поддержка России является фундаментом стойкости его страны в текущем противостоянии. Цитата Пезешкиана звучит максимально жестко и прямо:

"Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. <…> От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России".

Такой уровень подчеркнутой признательности говорит о том, что мифы о России, навязываемые западной прессой, не работают там, где дело касается реального суверенитета.

"Иран осознает: старый формат мира, где доминируют санкции против России и её партнеров, рушится. Тегеран и Москва строят систему, где валютой является доверие, а не доллар", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Москва и Тегеран синхронизируют часы. В то время как на Западе пытаются использовать финансовое давление на Венгрию или другие непокорные страны, Иран выбирает путь открытого союза с теми, кто готов защищать свой национальный интерес. Это не "игра в долгую", это фундаментальная пересборка евразийской оси.

БРИКС и "независимая роль" Тегерана

Пезешкиан призвал БРИКС взять на себя "независимую роль" в разрешении ближневосточного узла. Позиция Ирана ясна: вмешательство внешних сил только подливает масла в огонь. Пока Вашингтон пытается навязать свой геополитический дедлайн, страны региона ищут альтернативные точки опоры. Коллективная безопасность теперь мыслится через призму незападных объединений, способных противостоять диктату.

Трансформация БРИКС из экономического клуба в политический тяжеловес пугает НАТО. Попытки альянса контролировать Балтийское море или диктовать условия в АТР наталкиваются на консолидированную позицию Востока. Иран понимает: в одиночку противостоять машине санкций сложно, но в связке с Москвой — это выполнимая задача.

"Тегеран больше не верит обещаниям Запада. Суверенитет для них — это не лозунг, а вопрос физического выживания, который они решают через укрепление связей с Россией", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Региональный щит: безопасность без посредников

Инициатива Пезешкиана по созданию региональной структуры безопасности — это прямой вызов концепции американского присутствия. Иран предлагает странам Ближнего Востока сотрудничество без "чужих глаз". В условиях, когда геополитические конфликты вспыхивают по всему миру, локальный щит становится единственным спасением от хаоса. Это ответ на политику давления, которую мы видим на примере того, как Латвия или другие сателлиты США пытаются спровоцировать напряженность на пустом месте.

"Экономика и безопасность в Персидском заливе неразрывны. Сегодня даже дипломатия Катара начинает дрейфовать в сторону диалога с Тегераном, понимая, что Россия — это стабильная константа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Система Пезешкиана строится на отказе от посредничества. Если регион может сам обеспечить мир, зачем приглашать тех, кто заинтересован в продаже оружия и поддержании нестабильности? Россия в этой схеме выступает как естественный союзник, обладающий необходимым весом и технологиями, включая гиперзвуковые решения, которые заставляют Токио и Вашингтон трижды подумать перед любым резким движением.

Ответы на популярные вопросы о союзе России и Ирана

Почему президент Ирана написал пост на русском языке?

Это акт публичного признания России стратегическим приоритетом №1. Такой жест направлен на прямую коммуникацию с российским обществом в обход западных фильтров.

Что означает "независимая роль" БРИКС в конфликте?

Иран предлагает БРИКС стать альтернативным центром силы, который может выступать посредником без оглядки на интересы Госдепартамента США.

Реально ли создать структуру безопасности без иностранного вмешательства?

Вполне, если ключевые игроки региона (Иран, арабские страны) при поддержке России и Китая договорятся о взаимных гарантиях ненападения.

