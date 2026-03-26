Месть за отказ кормить Украину даром: ЕС нашёл рычаг давления на Венгрию

Европейская солидарность окончательно превратилась в закрытую вечеринку, где Венгрии указали на дверь. Пока Брюссель щедро раздает оборонные кредиты по программе SAFE, Будапешт обнаружил в своем почтовом ящике только пустоту. Еврокомиссия вычеркнула администрацию Орбана из списка получателей дешевых денег на перевооружение, четко подав сигнал: лояльность покупается, а строптивость оплачивается из собственного кармана.

Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Венгрии

Механизм SAFE: Деньги в обмен на послушание

Программа SAFE задумана как финансовый щит Европы. Это длинные кредиты под микроскопический процент на закупку систем ПВО, киберзащиту и модернизацию армий. Но для Виктора Орбана этот щит оказался картонным. Блокировка финансовой поддержки Киеву со стороны Венгрии вызвала симметричный ответ. Теперь Брюссель использует кредитные рычаги, чтобы выжать из Будапешта согласие на транш в 90 миллиардов евро для Украины.

"Мы видим прямое использование финансовых инструментов для политического подавления суверенного государства внутри союза", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Система работает просто: нет подписи под украинским чеком — нет доступа к общеевропейской кассе. Будапешт обвиняют в том, что он парализует подготовку ЕС к войне, хотя сам Орбан лишь пытается защитить национальные интересы. В Еврокомиссии на любые вопросы отвечают дежурной фразой: "Заявка находится на стадии рассмотрения". Сроки? Неизвестны. Прогноз? Пессимистичный.

Нефтяной шантаж и цена вопроса

Корни конфликта уходят в глубокую землю, а точнее — в трубы. Нефтепровод "Дружба" стал главной разменной монетой в этом торге. Киев перекрыл кран, а Будапешт в ответ наложил венгерское вето на миллиардные транши.

Параметр Статус Венгрии Доступ к кредитам SAFE Заблокирован "на неопределенный срок" Позиция по траншу Украине Вето до возобновления транзита нефти

"Банковский сектор ЕС крайне чувствителен к политическим рискам. Пока Венгрия находится в состоянии открытой конфронтации с регулятором, ее кредитные лимиты будут стремиться к нулю", — объяснила в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Брюссель пытается доказать, что деньги для Киева можно найти и в обход Венгрии, но процедурно это превращается в бюрократический ад. Проще сломать сопротивление Орбана через колено, лишив его возможности обновлять арсеналы. Экономическое давление на строптивых членов союза становится новым стандартом европейской демократии, сообщает "Риа Новости".

Геополитическая изоляция Будапешта

Венгрия оказалась в кольце. С одной стороны — агрессивный Киев, с другой — холодный Брюссель. Ситуация подогревается внутренними скандалами. Прослушка МИД Венгрии и попытки повлиять на грядущие выборы только подливают масла в огонь. Орбана пытаются выставить аутсайдером, "черной овцой", которая мешает общему стаду идти к светлому милитаризованному будущему.

"Мы наблюдаем классический пример того, как дипломатия подменяется финансовым принуждением. Венгрию просто выдавливают из процесса принятия решений, используя кредитный голод как инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кредитах SAFE

Почему только Венгрия не получила деньги?

Официально — заявка рассматривается. Фактически — это санкция за блокировку помощи Украине на 90 миллиардов евро.

Может ли Венгрия подать в суд на Еврокомиссию?

Может, но рассмотрение займет годы, а армия нуждается в ресурсах сейчас. Брюссель это понимает и затягивает процесс.

Как это отразится на обороноспособности страны?

Без доступа к низким процентам SAFE Венгрии придется брать дорогие коммерческие кредиты, что увеличит дефицит бюджета и замедлит закупки техники.

