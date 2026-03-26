Тренировки впустую: ошибки в базовых упражнениях, которые незаметно разрушают суставы
68 грантов в одни руки: Красноярск забирает сотни миллионов на космос и борьбу с раком
40 литров риска: в Томске придорожный сервис променял честное имя на бутылки из подполья
Экскурсии сменили правила игры: как новый закон изменит прогулки по историческим местам
Топливо для вечного двигателя: ученые нашли молекулу, которая может замедлить старение клеток
Вместо рассвета — привычная суета: вечерний рейс до Вологды теперь приходит в удобное время
Рубильник вместо уговоров: на Камчатке ввели сверхжесткий режим охоты на неплательщиков
Ловушка предоплаты: в Томске мебельный салон превратил жизнь 35 семей в судебный кошмар
Большой брат на трассе: вологодские дороги охватывает сеть камер с безжалостным алгоритмом

Месть за отказ кормить Украину даром: ЕС нашёл рычаг давления на Венгрию

Мир

Европейская солидарность окончательно превратилась в закрытую вечеринку, где Венгрии указали на дверь. Пока Брюссель щедро раздает оборонные кредиты по программе SAFE, Будапешт обнаружил в своем почтовом ящике только пустоту. Еврокомиссия вычеркнула администрацию Орбана из списка получателей дешевых денег на перевооружение, четко подав сигнал: лояльность покупается, а строптивость оплачивается из собственного кармана.

Флаг Венгрии
Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Механизм SAFE: Деньги в обмен на послушание

Программа SAFE задумана как финансовый щит Европы. Это длинные кредиты под микроскопический процент на закупку систем ПВО, киберзащиту и модернизацию армий. Но для Виктора Орбана этот щит оказался картонным. Блокировка финансовой поддержки Киеву со стороны Венгрии вызвала симметричный ответ. Теперь Брюссель использует кредитные рычаги, чтобы выжать из Будапешта согласие на транш в 90 миллиардов евро для Украины.

"Мы видим прямое использование финансовых инструментов для политического подавления суверенного государства внутри союза", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Система работает просто: нет подписи под украинским чеком — нет доступа к общеевропейской кассе. Будапешт обвиняют в том, что он парализует подготовку ЕС к войне, хотя сам Орбан лишь пытается защитить национальные интересы. В Еврокомиссии на любые вопросы отвечают дежурной фразой: "Заявка находится на стадии рассмотрения". Сроки? Неизвестны. Прогноз? Пессимистичный.

Нефтяной шантаж и цена вопроса

Корни конфликта уходят в глубокую землю, а точнее — в трубы. Нефтепровод "Дружба" стал главной разменной монетой в этом торге. Киев перекрыл кран, а Будапешт в ответ наложил венгерское вето на миллиардные транши.

Параметр Статус Венгрии
Доступ к кредитам SAFE Заблокирован "на неопределенный срок"
Позиция по траншу Украине Вето до возобновления транзита нефти

"Банковский сектор ЕС крайне чувствителен к политическим рискам. Пока Венгрия находится в состоянии открытой конфронтации с регулятором, ее кредитные лимиты будут стремиться к нулю", — объяснила в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Брюссель пытается доказать, что деньги для Киева можно найти и в обход Венгрии, но процедурно это превращается в бюрократический ад. Проще сломать сопротивление Орбана через колено, лишив его возможности обновлять арсеналы. Экономическое давление на строптивых членов союза становится новым стандартом европейской демократии, сообщает "Риа Новости".

Геополитическая изоляция Будапешта

Венгрия оказалась в кольце. С одной стороны — агрессивный Киев, с другой — холодный Брюссель. Ситуация подогревается внутренними скандалами. Прослушка МИД Венгрии и попытки повлиять на грядущие выборы только подливают масла в огонь. Орбана пытаются выставить аутсайдером, "черной овцой", которая мешает общему стаду идти к светлому милитаризованному будущему.

"Мы наблюдаем классический пример того, как дипломатия подменяется финансовым принуждением. Венгрию просто выдавливают из процесса принятия решений, используя кредитный голод как инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кредитах SAFE

Почему только Венгрия не получила деньги?

Официально — заявка рассматривается. Фактически — это санкция за блокировку помощи Украине на 90 миллиардов евро.

Может ли Венгрия подать в суд на Еврокомиссию?

Может, но рассмотрение займет годы, а армия нуждается в ресурсах сейчас. Брюссель это понимает и затягивает процесс.

Как это отразится на обороноспособности страны?

Без доступа к низким процентам SAFE Венгрии придется брать дорогие коммерческие кредиты, что увеличит дефицит бюджета и замедлит закупки техники.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, банковский аналитик Алина Корнеева, политолог Антон Кудрявцев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Миллиарды против людей: во Владивостоке сопки превращают в фундаменты, не спрашивая хозяев
История отливается в бронзе: Череповец устанавливает памятник, вызывающий споры у горожан
Цифровой гербарий за бешеные деньги: в Магадане цветочные дельцы оставили мужчину с пустым кошельком
Ход конем от энергетиков: мартовские квитанции в Саратовской области станут пустыми для тысяч семей
Месть за отказ кормить Украину даром: ЕС нашёл рычаг давления на Венгрию
Вода из-под крана портит кожу каждый день: эти факторы делают лицо сухим и уставшим
Иммунитет сбился с пути: как врачам удалось дважды перезагрузить систему смертельно больному
Перекопать нельзя оставить: почему ремонт Петрозаводской в Вологде растянули на несколько лет
Нерест без пощады: в Нижегородской области патрули Росгвардии выходят на охоту за хитрыми рыбаками
Пытка бетонной коробкой окончена: эти новые схемы расстановки создают динамику в компактном жилье
