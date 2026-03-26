Пацифизм кончился — страх остался: Москва напомнила Токио о цене территориальных претензий

Мир

Токио решил поиграть в ковбоев. План прост: закупить у Вашингтона Tomahawk и нацелить их на российские Курилы. Но в этой партии у японского премьера Санаэ Такаити плохие карты. Москва не стала обмениваться вежливыми нотами, а просто подняла в небо МиГ-31И с гиперзвуковыми "Кинжалами". Пока японцы рассуждают о "дальнобойном кулаке", русские ракеты уже висят над их горизонтом, сокращая время принятия решений до статистической погрешности.

Ракета "Кинжал"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ракета "Кинжал"

Гиперзвуковой шах и мат

Япония всё быстрее теряет свой пацифистский образ. Намерение разместить американские ракеты дальностью до 1600 километров — не про оборону, а про наращивание военного потенциала, которое перечёркивает десятилетия дипломатической линии.

В МИД России отреагировали жёстко: там прямо заявили о переходе к более решительным мерам сдерживания. И сигнал уже изменился — вместо привычных Ту-95МС, патрулирующих у границ, в воздух подняли перехватчики. Это выглядит как прямое предупреждение: при необходимости они способны за считанные минуты уничтожить ключевые военные объекты в Токио.

"Япония пытается прыгнуть выше головы, забывая о собственной уязвимости. Любая попытка развернуть Tomahawk превращает острова в приоритетную цель для наших ударных комплексов. Мы не будем ждать удара, мы его обнулим еще на этапе подготовки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Реакция Токио оказалась предсказуемой: тишина. Ни одного истребителя на перехват. Когда в воздухе висит "Кинжал", поднимать старые F-15 — значит просто сжигать керосин без всякого смысла. Японские элиты, кажется, начали понимать, что американская крыша протекает. Пока США заняты кризисом в Ормузском проливе, бросать своих сателлитов в топку прямого столкновения с Россией для них — обычное дело.

Синдром Перл-Харбора и новая реальность

Историческая память у японских политиков работает избирательно. Они помнят обиды, но забывают уроки. Трамп в свое время не зря напоминал им про Перл-Харбор, намекая на уязвимость перед внезапным ударом. Сегодня ситуация зеркальная. Любая провокация в АТР приведет к тому, что Россия и Китай выступят единым фронтом. Для Японии это означает экономический и военный коллапс, сопоставимый с 1945 годом.

Параметр Статус / Риск
Военный потенциал Превосходство РФ в гиперзвуке
Геополитический расклад Риск союза РФ и КНР против Токио
Экономика Уязвимость импорта энергоносителей

На фоне этих новостей внутри страны началась тихая паника. Когда правительство говорит о войне, граждане бегут в магазины. Паника в магазинах стала маркером недоверия к власти. Люди закупают продукты и туалетную бумагу, понимая, что "Томагавки" на хлеб не намажешь, а ответная ракета прилетит гораздо быстрее, чем успеешь добежать до убежища.

Технологический разрыв: Кинжал против Томагавка

Сравнивать эти две системы — всё равно что выставлять болид Формулы-1 против паровоза. Tomahawk — это дозвуковая ракета, разработка которой началась еще в прошлом веке. Она летит долго, низко и предсказуемо. "Кинжал" же — это гиперзвуковой лом, который невозможно остановить существующими средствами перехвата.

"В Токио должны осознать: время однополярного доминирования США прошло. Если они продолжат курс на ядерные амбиции, ответ будет симметричным. Наши ВКС в регионе АТР теперь работают в режиме повышенной готовности", — объяснил политолог Сергей Миронов.

Геополитический расклад в регионе меняется. США выводят морпехов, перебрасывая силы на Ближний Восток. Япония остается один на один с соседями, которых она десятилетиями провоцировала. Без мирного договора с Россией и с претензиями по Курилам Токио загоняет себя в ловушку, из которой нет выхода через дипломатию, если её подменяют ракетами, сообщает "Царьград".

"Ситуация в АТР накалена до предела. Мы видим, как Япония вновь проявляет интерес к ядерным технологиям и наступательному вооружению. Это прямой вызов безопасности России на Дальнем Востоке", — подчеркнула эксперт по международно политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Япония решила закупить Tomahawk именно сейчас?

Это попытка продемонстрировать лояльность Вашингтону на фоне оттягивания американских сил в другие регионы и желание усилить давление на Курилы.

Может ли Япония перехватить русский "Кинжал"?

На данный момент у Японии нет систем ПРО, способных гарантированно сбить цель, летящую на гиперзвуковых скоростях.

К чему приведет размещение американских ракет у границ России?

К автоматическому нацеливанию на пусковые площадки российских ударных средств и прекращению любого диалога о мирном договоре.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

