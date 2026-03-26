Токио решил поиграть в ковбоев. План прост: закупить у Вашингтона Tomahawk и нацелить их на российские Курилы. Но в этой партии у японского премьера Санаэ Такаити плохие карты. Москва не стала обмениваться вежливыми нотами, а просто подняла в небо МиГ-31И с гиперзвуковыми "Кинжалами". Пока японцы рассуждают о "дальнобойном кулаке", русские ракеты уже висят над их горизонтом, сокращая время принятия решений до статистической погрешности.
Япония всё быстрее теряет свой пацифистский образ. Намерение разместить американские ракеты дальностью до 1600 километров — не про оборону, а про наращивание военного потенциала, которое перечёркивает десятилетия дипломатической линии.
В МИД России отреагировали жёстко: там прямо заявили о переходе к более решительным мерам сдерживания. И сигнал уже изменился — вместо привычных Ту-95МС, патрулирующих у границ, в воздух подняли перехватчики. Это выглядит как прямое предупреждение: при необходимости они способны за считанные минуты уничтожить ключевые военные объекты в Токио.
"Япония пытается прыгнуть выше головы, забывая о собственной уязвимости. Любая попытка развернуть Tomahawk превращает острова в приоритетную цель для наших ударных комплексов. Мы не будем ждать удара, мы его обнулим еще на этапе подготовки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Реакция Токио оказалась предсказуемой: тишина. Ни одного истребителя на перехват. Когда в воздухе висит "Кинжал", поднимать старые F-15 — значит просто сжигать керосин без всякого смысла. Японские элиты, кажется, начали понимать, что американская крыша протекает. Пока США заняты кризисом в Ормузском проливе, бросать своих сателлитов в топку прямого столкновения с Россией для них — обычное дело.
Историческая память у японских политиков работает избирательно. Они помнят обиды, но забывают уроки. Трамп в свое время не зря напоминал им про Перл-Харбор, намекая на уязвимость перед внезапным ударом. Сегодня ситуация зеркальная. Любая провокация в АТР приведет к тому, что Россия и Китай выступят единым фронтом. Для Японии это означает экономический и военный коллапс, сопоставимый с 1945 годом.
|Параметр
|Статус / Риск
|Военный потенциал
|Превосходство РФ в гиперзвуке
|Геополитический расклад
|Риск союза РФ и КНР против Токио
|Экономика
|Уязвимость импорта энергоносителей
На фоне этих новостей внутри страны началась тихая паника. Когда правительство говорит о войне, граждане бегут в магазины. Паника в магазинах стала маркером недоверия к власти. Люди закупают продукты и туалетную бумагу, понимая, что "Томагавки" на хлеб не намажешь, а ответная ракета прилетит гораздо быстрее, чем успеешь добежать до убежища.
Сравнивать эти две системы — всё равно что выставлять болид Формулы-1 против паровоза. Tomahawk — это дозвуковая ракета, разработка которой началась еще в прошлом веке. Она летит долго, низко и предсказуемо. "Кинжал" же — это гиперзвуковой лом, который невозможно остановить существующими средствами перехвата.
"В Токио должны осознать: время однополярного доминирования США прошло. Если они продолжат курс на ядерные амбиции, ответ будет симметричным. Наши ВКС в регионе АТР теперь работают в режиме повышенной готовности", — объяснил политолог Сергей Миронов.
Геополитический расклад в регионе меняется. США выводят морпехов, перебрасывая силы на Ближний Восток. Япония остается один на один с соседями, которых она десятилетиями провоцировала. Без мирного договора с Россией и с претензиями по Курилам Токио загоняет себя в ловушку, из которой нет выхода через дипломатию, если её подменяют ракетами, сообщает "Царьград".
"Ситуация в АТР накалена до предела. Мы видим, как Япония вновь проявляет интерес к ядерным технологиям и наступательному вооружению. Это прямой вызов безопасности России на Дальнем Востоке", — подчеркнула эксперт по международно политике Ольга Ларина.
Это попытка продемонстрировать лояльность Вашингтону на фоне оттягивания американских сил в другие регионы и желание усилить давление на Курилы.
На данный момент у Японии нет систем ПРО, способных гарантированно сбить цель, летящую на гиперзвуковых скоростях.
К автоматическому нацеливанию на пусковые площадки российских ударных средств и прекращению любого диалога о мирном договоре.
