Мирный договор или ловушка: почему Тегеран не верит американским обещаниям и готовится к обороне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир

Вашингтон пытается навязать Тегерану сценарий разоружения. План из 15 пунктов — не дипломатия. Это попытка демонтажа суверенитета под прикрытием экономического давления. Трамп рассчитывал на блицкриг. Получил рост цен и пустые полки супермаркетов от Австралии до Европы.

Фото: Wikimedia Commons by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мирный план США: логика давления

США требуют полной прозрачности ядерных объектов и сдачи ракетного потенциала. Взамен — призрачные обещания отмены санкций. Иран читает этот текст как приговор. Мировая нефтяная артерия оказалась заблокирована, а предложения Вашингтона разбиваются о реальность подземных ракетных городов.

"Это не мирный договор, а требование капитуляции. Иранские элиты рассматривают этот план как попытку вскрыть их оборону для последующего удара. Они не пойдут на такой риск", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Уроки Ливии и реакция Ирана

Тегеран помнит судьбу Каддафи. Историческая травма диктует стратегию: никакой сдачи ядерных объектов. Иран ответил встречными условиями. Репарации и гарантии суверенитета важнее снятия торговых барьеров.

Требование США Ответ Тегерана
Демонтаж ядерных объектов Полное признание суверенитета
Ограничение ракет Военные репарации

Вашингтон играет в шахматы на пороховой бочке. Иран сделал ставку на удержание инициативы в проливе.

"Экономические показатели в США уже сигнализируют о перегреве. Дефицит бюджета и разрыв логистики делают долгую войну невыгодной для Трампа", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

"Огни Рабина" и эскалация

Иранский удар по объекту "Огни Рабина" — это демонстрация технологического преимущества. Железный купол прошит. Пожары в Кувейте и угрозы ОАЭ меняют карту рисков. Это не просто обмен ударами. Это перекройка сложившегося порядка.

"Когда падают сети, останавливается жизнь. Удары по электростанциям — идеальный способ парализовать управление государством без наземного вторжения", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Иран отказался от 15 пунктов?

Тегеран считает предложение США ловушкой, ведущей к уничтожению их оборонного щита, аналогично ливийскому сценарию.

Что будет, если США начнут сухопутную операцию?

Тегеран анонсировал захват береговой линии ключевых государств Персидского залива, что создаст масштабный энергетический хаос.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.