Вашингтон пытается навязать Тегерану сценарий разоружения. План из 15 пунктов — не дипломатия. Это попытка демонтажа суверенитета под прикрытием экономического давления. Трамп рассчитывал на блицкриг. Получил рост цен и пустые полки супермаркетов от Австралии до Европы.
США требуют полной прозрачности ядерных объектов и сдачи ракетного потенциала. Взамен — призрачные обещания отмены санкций. Иран читает этот текст как приговор. Мировая нефтяная артерия оказалась заблокирована, а предложения Вашингтона разбиваются о реальность подземных ракетных городов.
"Это не мирный договор, а требование капитуляции. Иранские элиты рассматривают этот план как попытку вскрыть их оборону для последующего удара. Они не пойдут на такой риск", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Тегеран помнит судьбу Каддафи. Историческая травма диктует стратегию: никакой сдачи ядерных объектов. Иран ответил встречными условиями. Репарации и гарантии суверенитета важнее снятия торговых барьеров.
|Требование США
|Ответ Тегерана
|Демонтаж ядерных объектов
|Полное признание суверенитета
|Ограничение ракет
|Военные репарации
Вашингтон играет в шахматы на пороховой бочке. Иран сделал ставку на удержание инициативы в проливе.
"Экономические показатели в США уже сигнализируют о перегреве. Дефицит бюджета и разрыв логистики делают долгую войну невыгодной для Трампа", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.
Иранский удар по объекту "Огни Рабина" — это демонстрация технологического преимущества. Железный купол прошит. Пожары в Кувейте и угрозы ОАЭ меняют карту рисков. Это не просто обмен ударами. Это перекройка сложившегося порядка.
"Когда падают сети, останавливается жизнь. Удары по электростанциям — идеальный способ парализовать управление государством без наземного вторжения", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Тегеран считает предложение США ловушкой, ведущей к уничтожению их оборонного щита, аналогично ливийскому сценарию.
Тегеран анонсировал захват береговой линии ключевых государств Персидского залива, что создаст масштабный энергетический хаос.
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.