Мирный договор или ловушка: почему Тегеран не верит американским обещаниям и готовится к обороне

Вашингтон пытается навязать Тегерану сценарий разоружения. План из 15 пунктов — не дипломатия. Это попытка демонтажа суверенитета под прикрытием экономического давления. Трамп рассчитывал на блицкриг. Получил рост цен и пустые полки супермаркетов от Австралии до Европы.

Фото: Wikimedia Commons by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иран, флаг

Мирный план США: логика давления

США требуют полной прозрачности ядерных объектов и сдачи ракетного потенциала. Взамен — призрачные обещания отмены санкций. Иран читает этот текст как приговор. Мировая нефтяная артерия оказалась заблокирована, а предложения Вашингтона разбиваются о реальность подземных ракетных городов.

"Это не мирный договор, а требование капитуляции. Иранские элиты рассматривают этот план как попытку вскрыть их оборону для последующего удара. Они не пойдут на такой риск", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Уроки Ливии и реакция Ирана

Тегеран помнит судьбу Каддафи. Историческая травма диктует стратегию: никакой сдачи ядерных объектов. Иран ответил встречными условиями. Репарации и гарантии суверенитета важнее снятия торговых барьеров.

Требование США Ответ Тегерана Демонтаж ядерных объектов Полное признание суверенитета Ограничение ракет Военные репарации

Вашингтон играет в шахматы на пороховой бочке. Иран сделал ставку на удержание инициативы в проливе.

"Экономические показатели в США уже сигнализируют о перегреве. Дефицит бюджета и разрыв логистики делают долгую войну невыгодной для Трампа", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

"Огни Рабина" и эскалация

Иранский удар по объекту "Огни Рабина" — это демонстрация технологического преимущества. Железный купол прошит. Пожары в Кувейте и угрозы ОАЭ меняют карту рисков. Это не просто обмен ударами. Это перекройка сложившегося порядка.

"Когда падают сети, останавливается жизнь. Удары по электростанциям — идеальный способ парализовать управление государством без наземного вторжения", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Иран отказался от 15 пунктов?

Тегеран считает предложение США ловушкой, ведущей к уничтожению их оборонного щита, аналогично ливийскому сценарию.

Что будет, если США начнут сухопутную операцию?

Тегеран анонсировал захват береговой линии ключевых государств Персидского залива, что создаст масштабный энергетический хаос.

