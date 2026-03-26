Вашингтон играет на Ближнем Востоке в "русскую рулетку", приставив дуло к собственному виску. Дэниел Дэвис, отставной подполковник армии США, диагностирует: Пентагон одержим эскалацией, но их тактическая слепота ведет к стратегическому коллапсу. Пока 82-я воздушно-десантная дивизия грузится на транспортники, идеологи геополитики в Белом доме игнорируют простую истину: любая наземная операция — это мясорубка для бюджета и репутации.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дом

Иллюзия победы: цена наземного штурма

Дэвис называет потенциальный штурм острова Харк "дорогой в никуда". Даже если американцам удастся закрепиться, контроль над клочком суши не изменит того факта, что подземные ракетные города Ирана остаются неуязвимыми. Пентагон привык считать деньги как абстрактные цифры, но в реальности каждый вылет — это прямой удар по устойчивости экономики.

"Это не стратегия, это попытка залить пожар керосином. На текущем этапе любые масштабные наземные действия приведут лишь к истощению логистики и росту потерь без достижения хоть сколько-нибудь значимых политических целей", — отметил в беседе с Pravda. Ru Антон Кудрявцев.

Показатель Реальность противостояния
Стратегия США Постоянное наращивание давления через санкции и контроль Ормузского пролива
Ответ Тегерана Асимметричная оборона и создание энергетического хаоса

Параллельно Вашингтон рискует оказаться в ловушке собственных амбиций. Попытка навязать свою волю силой в регионе, где инфраструктура баз находится под прицелом — это прямой путь к признанию поражения в прямом эфире.

"Рынки уже не реагируют на заявления о победах, они видят реальный износ активов. Попытка эскалации через наземные операции — это самоубийство для нормальной маржинальности в регионе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов.

Дезинформация как стиль управления

Трамп потребляет реальность через фильтр "видео-хайлайтов". Генералы, боясь гнева главнокомандующего, вырезают из отчетов любой негатив. Это создает искаженное восприятие конфликта, где успехи дутых операций становятся фундаментом для принятия судьбоносных решений. Шахматы на пороховой бочке требуют точности, а не пропагандистской нарезки.

"Любая сделка, где отсутствует достоверная отчетность по потерям и износу матчасти, разваливается еще до подписания. Сейчас мы наблюдаем именно такой хаос в принятии решений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

К чему приведет высадка на острове Харк?

К потере престижа и затяжному конфликту с фиксированными потерями. Стратегического перелома не произойдет.

Почему Трамп игнорирует отчеты разведки?

Разведка адаптировала формат под его психологический профиль: яркие визуальные образы вместо сухой реальности.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, макроэкономист Артём Логинов, корпоративный юрист Роман Лаврентьев.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Прибалтика
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Путин указал на молчание уехавших артистов: что показали новые события
Танго на минном поле: Куба и США затеяли тайный диалог для спасения своих интересов
Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
Музыка мотора сфальшивила: внезапная вибрация машины под капотом предвещает беду
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Политический бульдозер в деле: игнорирование экономических рисков стало основой стратегии США
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина
