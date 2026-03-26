Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств

Вашингтон играет на Ближнем Востоке в "русскую рулетку", приставив дуло к собственному виску. Дэниел Дэвис, отставной подполковник армии США, диагностирует: Пентагон одержим эскалацией, но их тактическая слепота ведет к стратегическому коллапсу. Пока 82-я воздушно-десантная дивизия грузится на транспортники, идеологи геополитики в Белом доме игнорируют простую истину: любая наземная операция — это мясорубка для бюджета и репутации.

Иллюзия победы: цена наземного штурма

Дэвис называет потенциальный штурм острова Харк "дорогой в никуда". Даже если американцам удастся закрепиться, контроль над клочком суши не изменит того факта, что подземные ракетные города Ирана остаются неуязвимыми. Пентагон привык считать деньги как абстрактные цифры, но в реальности каждый вылет — это прямой удар по устойчивости экономики.

"Это не стратегия, это попытка залить пожар керосином. На текущем этапе любые масштабные наземные действия приведут лишь к истощению логистики и росту потерь без достижения хоть сколько-нибудь значимых политических целей", — отметил в беседе с Pravda. Ru Антон Кудрявцев.

Показатель Реальность противостояния Стратегия США Постоянное наращивание давления через санкции и контроль Ормузского пролива Ответ Тегерана Асимметричная оборона и создание энергетического хаоса

Параллельно Вашингтон рискует оказаться в ловушке собственных амбиций. Попытка навязать свою волю силой в регионе, где инфраструктура баз находится под прицелом — это прямой путь к признанию поражения в прямом эфире.

"Рынки уже не реагируют на заявления о победах, они видят реальный износ активов. Попытка эскалации через наземные операции — это самоубийство для нормальной маржинальности в регионе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов.

Дезинформация как стиль управления

Трамп потребляет реальность через фильтр "видео-хайлайтов". Генералы, боясь гнева главнокомандующего, вырезают из отчетов любой негатив. Это создает искаженное восприятие конфликта, где успехи дутых операций становятся фундаментом для принятия судьбоносных решений. Шахматы на пороховой бочке требуют точности, а не пропагандистской нарезки.

"Любая сделка, где отсутствует достоверная отчетность по потерям и износу матчасти, разваливается еще до подписания. Сейчас мы наблюдаем именно такой хаос в принятии решений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

К чему приведет высадка на острове Харк?

К потере престижа и затяжному конфликту с фиксированными потерями. Стратегического перелома не произойдет.

Почему Трамп игнорирует отчеты разведки?

Разведка адаптировала формат под его психологический профиль: яркие визуальные образы вместо сухой реальности.

