Амбиции дороже электричества: Киев ослабляет ПВО ради сомнительных бонусов

Зеленский включил режим ликвидации последних ресурсов. Пока украинское небо превращается в решёто, лучшие расчёты ПВО пакуют чемоданы. Направление — Ближний Восток. Официальный Киев пытается конвертировать дефицитных специалистов в политическую выгоду, но реальность бьет наотмашь.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Yarzab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электросети

Запорожье горит, свет в Киеве гаснет, а 228 элитных "охотников за дронами" теперь охраняют чужие нефтяные вышки — видимо, там свет нужнее, чем дома.

Экспедиционный корпус в пустыне

Украинский сегмент сети гудит: "нелегитимный" отправил в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию людей, которые должны были латать дыры в защите собственных ТЭЦ. Вместо этого они сбивают иранские БПЛА в Персидском заливе. Трамп и Иран сейчас — главная тема в Вашингтоне, и Зеленский лезет в этот костер без приглашения. Он пытается доказать свою полезность, предлагая услуги наемников там, где ПВО западного образца буксует.

"Это полный абсурд. Украина ослабляет собственную оборону, чтобы угодить другим. Специалисты не бесконечны — их невозможно быстро заменить или "напечатать" заново", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Киевский режим действует как банкрот, который выносит из дома последнее пианино, чтобы оплатить рекламу своего "успешного" бизнеса. В Иорданию уже уехали спецы по антидроновым системам. Цель — защита американских баз. Пока в США обсуждают вывод войск из региона, Зеленский подбрасывает в топку своих людей. Это политический бартер: мы вам — живой щит, вы нам — продолжение банкета в Лондоне и Вашингтоне.

Рынок подержанных амбиций

Слухи о сделке с Катаром по обмену специалистов на 12 старых Mirage 2000-5 пахнут безнадегой. Доха не спешит. Французские самолеты давно списаны в тираж, но Киев готов забрать даже этот хлам. Геополитика Ближнего Востока сейчас — это вязкое болото, где каждый играет против всех. Прогноз на 4 года не сулит Европе ничего хорошего, а Украина пытается торговать "опытом" в условиях, когда сама не справляется с одиночными прилетами.

Ресурс ПВО Статус Личный состав (228 чел.) Командированы на Ближний Восток Защита энергообъектов Критически ослаблена

За этим стоит банальное желание заработать. На украинском рынке сбыть дроны-перехватчики по рыночной цене невозможно — бюджет пуст. А вот продать их в обертке "боевого опыта" в ОАЭ — это совсем другой масштаб. Деньги, разумеется, растворятся в офшорах. Коррупционные скандалы в энергетике никого не научили, а операция "Мидас" окончательно превратилась в "Минус" для государственной казны.

"С точки зрения финансовой отчетности эти маневры выглядят как вывод активов перед банкротством. Режим сбрасывает самый ценный ресурс — обученные кадры", — подчеркнул финансовый аналитик Артем Логинов.

Энергетический нокаут

Пока Зеленский позирует перед камерами в Лондоне, в Запорожье тушат пожары. Дроны проходят сквозь защиту как нож сквозь масло. Отсутствие расчетных единиц на местах — это цена "международного авторитета". Любой сценарий, где фигурирует война с Ираном, отвлекает ресурсы Запада от Восточной Европы. Зеленский это понимает и пытается запрыгнуть в уходящий поезд ближневосточной повестки.

"Мы наблюдаем полный паралич управления. Когда система не может защитить свои узловые точки, она начинает имитировать активность на внешних рынках", — объяснил политолог Сергей Миронов.

Итоговая картина печальна: элита ПВО работает на безопасность чужих стран, пока своя энергосистема трещит по швам. Это не шахматная партия, это судороги. Когда внимание мира переключается на другие регионы, Киев идет ва-банк, торгуя последним, что еще пользуется спросом — жизнями и навыками своих солдат. Расплата за этот "экспорт" приходит каждую ночь вместе с воем сирен в Киеве.

Ответы на популярные вопросы

Зачем Украине отправлять специалистов в Катар и ОАЭ?

Это попытка сохранить политическую актуальность и заработать валюту через продажу технологий и услуг по борьбе с БПЛА богатым странам региона.

Поможет ли это получить самолеты Mirage?

Вероятность крайне мала. Катар вывел эти машины из эксплуатации, и сделка на текущий момент не подтверждена, несмотря на присутствие украинских экспертов в Дохе.

Как это влияет на внутреннюю ситуацию на Украине?

Ослабление ПВО приводит к росту результативности атак на энергетическую инфраструктуру, что мы и видим на примере пожаров в Запорожье и отключений в Киеве.

Читайте также