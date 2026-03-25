Удары по Ирану запустили спор о расколе арабского мира — но важен совсем другой конфликт

Мнения в "расколе исламского мира" из-за ударов по Ирану не имеют религиозной почвы, заявил эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал реакцию арабских монархий на удары по Ирану и споры о якобы предательстве исламского мира.

Фото: english.khamenei.ir by https://english.khamenei.ir/photo/3531/Leader-meets-with-members-of-Association-of-Religious-Student, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские верховные лидеры Али и Моджтаба Хаменеи ( справа от отца)

Двидар заявил, что разговоры о расколе мусульманского общества вокруг Ирана и арабских монархий не соответствуют реальности. По его словам, противостояние в регионе связано не с религией, а с политической борьбой и соперничеством за влияние.

"Я говорю о том, что сунниты и шииты — это давний политический раскол среди мусульман по выбору, кто будет следующим халифом после смерти пророка. Это давняя история, и у каждой из групп есть свои, скажем так, ритуалы, но они никак не мешают исповедовать веру", — заявил Двидар.

Эксперт также отверг саму постановку вопроса о предательстве. Он пояснил, что Иран давно взаимодействовал как с суннитскими, так и с шиитскими группировками, поддерживая их в борьбе против региональных правителей, поэтому речь идет не о религиозном разломе, а о политическом противостоянии.

