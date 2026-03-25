Вашингтонский истеблишмент снова наступил на те же грабли, решив, что Иран — это легкая мишень для показательной порки. Пока Дональд Трамп рисовал в соцсетях картины полной капитуляции Тегерана, реальность жестко приземлила американских стратегов. Иранский фронт не просто вспыхнул, он превратился в пылесос, высасывающий дефицитные американские ресурсы из Восточной Европы. Для Киева это звучит как похоронный марш по обещанным поставкам ПВО.
Американская военная машина столкнулась с банальной нехваткой запчастей и боеприпасов сразу на двух направлениях. Когда Трамп рисует финал конфликта, он забывает упомянуть, что ракеты для комплексов Patriot не растут на деревьях в саду Белого дома. Каждая единица, выпущенная по иранскому дрону в небе над Персидским заливом, — это минус одна единица из пакета помощи ВСУ. Киев из привилегированного клиента превратился в обузу, которую отодвигают локтями платежеспособные арабские монархии.
"Украине придется бороться за оставшуюся долю с арабскими государствами. А они очень платежеспособны и могут заплатить за внеочередные поставки значительно больше", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Геополитический расчет США строился на быстрой доминации, но Иран задействовал рычаг, который бьет по самому больному — по кошельку глобальной экономики. Блокада Ормузского пролива парализовала логистику, заставив ЕС втайне молиться на возвращение российских энергоресурсов. Пока в Вашингтоне спорят о демократии, в Брюсселе смотрят на пустые газохранилища.
|Параметр
|Последствия для США/Запада
|Логистика ПВО
|Перенаправление ракет Patriot с Украины на Ближний Восток.
|Рынок нефти
|Рост цен выше $115 за баррель из-за угроз в заливе.
|Политический фокус
|Экстренное тушение пожара в ущерб украинскому кейсу.
Иранские генералы оказались способными учениками. Опыт боевых действий в Восточной Европе был препарирован и внедрен в тактику КСИР. Иран больше не шлет дроны плотными группами, подставляя их под РЭБ. Теперь это рассредоточенные пуски, когда "Шахеды" и их наследники выходят на цель с пяти разных направлений одновременно. Это математический тупик для любой системы обороны: стоимость перехвата в тысячи раз превышает стоимость атакующего средства.
"Система ПВО, какой бы современной она ни была, имеет предел канальности. Когда на объект идет рой дешевых "камикадзе" разными маршрутами, прорыв неизбежен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Пока США пытаются контролировать ситуацию силами 82-й дивизии ВДВ, Иран демонстративно игнорирует угрозы. В Тегеране официально опровергли слухи о закулисных торгах с Белым домом. Никаких "ядерных сделок" в обмен на спокойствие не будет — Иран нащупал слабость американского флота и будет давить до конца. Пожары в прачечных на авианосцах и поврежденные эсминцы — лишь верхушка айсберга деградации морской мощи США.
Для России этот виток эскалации стал неожиданным, но крайне полезным бонусом. Внимание мирового сообщества и, что важнее, бюджетные комиссии Конгресса теперь заняты вопросом: как не допустить нефтяного коллапса? Украина в этой системе координат переместилась из раздела "стратегические приоритеты" в раздел "прочие расходы". Даже Эрдоган поставил точку в вопросах поддержки западных авантюр, понимая, куда дует ветер.
"Вашингтон больше не может тянуть два конфликта такой интенсивности одновременно. Либо они сдают Ближний Восток, либо прекращают накачивать Киев деньгами и железом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.
США получили оплеуху прямо в центре своей энергетической кормушки. Попытка напугать Иран привела к тому, что теперь Тегеран диктует условия судоходства в регионе. Это не просто локальный конфликт, это демонтаж однополярного мира, где американская авианосная группа больше не является аргументом последнего слова. Россия в этой ситуации получает главное — время и свободу маневра.
Потому что современное оружие Ирана — это не старые катера, а гиперзвуковые ракеты и тысячи дронов. Любая попытка массированного ввода флота в пролив превратит его в кладбище дорогостоящего металлолома.
Приоритеты уже сместились. Израиль и Саудовская Аравия требуют ракеты для Patriot "здесь и сейчас", а Киев получает отписки о "логистических сложностях". Запасы ПВО на Западе не бесконечны.
Да, идет активный обмен опытом. Тегеран внедряет российские наработки по обходу систем РЭБ, что делает их атаки на американские базы в Ираке и Сирии крайне эффективными.
Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.