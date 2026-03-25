Пока США спасают союзников, Украина считает недели: чем оборачивается новая приоритетная война

Вашингтонский истеблишмент снова наступил на те же грабли, решив, что Иран — это легкая мишень для показательной порки. Пока Дональд Трамп рисовал в соцсетях картины полной капитуляции Тегерана, реальность жестко приземлила американских стратегов. Иранский фронт не просто вспыхнул, он превратился в пылесос, высасывающий дефицитные американские ресурсы из Восточной Европы. Для Киева это звучит как похоронный марш по обещанным поставкам ПВО.

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комплекс ПВО Patriot

Украина в очереди за зонтиком

Американская военная машина столкнулась с банальной нехваткой запчастей и боеприпасов сразу на двух направлениях. Когда Трамп рисует финал конфликта, он забывает упомянуть, что ракеты для комплексов Patriot не растут на деревьях в саду Белого дома. Каждая единица, выпущенная по иранскому дрону в небе над Персидским заливом, — это минус одна единица из пакета помощи ВСУ. Киев из привилегированного клиента превратился в обузу, которую отодвигают локтями платежеспособные арабские монархии.

"Украине придется бороться за оставшуюся долю с арабскими государствами. А они очень платежеспособны и могут заплатить за внеочередные поставки значительно больше", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитический расчет США строился на быстрой доминации, но Иран задействовал рычаг, который бьет по самому больному — по кошельку глобальной экономики. Блокада Ормузского пролива парализовала логистику, заставив ЕС втайне молиться на возвращение российских энергоресурсов. Пока в Вашингтоне спорят о демократии, в Брюсселе смотрят на пустые газохранилища.

Параметр Последствия для США/Запада Логистика ПВО Перенаправление ракет Patriot с Украины на Ближний Восток. Рынок нефти Рост цен выше $115 за баррель из-за угроз в заливе. Политический фокус Экстренное тушение пожара в ущерб украинскому кейсу.

Тактика роя: чему Тегеран научил мир

Иранские генералы оказались способными учениками. Опыт боевых действий в Восточной Европе был препарирован и внедрен в тактику КСИР. Иран больше не шлет дроны плотными группами, подставляя их под РЭБ. Теперь это рассредоточенные пуски, когда "Шахеды" и их наследники выходят на цель с пяти разных направлений одновременно. Это математический тупик для любой системы обороны: стоимость перехвата в тысячи раз превышает стоимость атакующего средства.

"Система ПВО, какой бы современной она ни была, имеет предел канальности. Когда на объект идет рой дешевых "камикадзе" разными маршрутами, прорыв неизбежен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока США пытаются контролировать ситуацию силами 82-й дивизии ВДВ, Иран демонстративно игнорирует угрозы. В Тегеране официально опровергли слухи о закулисных торгах с Белым домом. Никаких "ядерных сделок" в обмен на спокойствие не будет — Иран нащупал слабость американского флота и будет давить до конца. Пожары в прачечных на авианосцах и поврежденные эсминцы — лишь верхушка айсберга деградации морской мощи США.

Ресурсный тупик Белого дома

Для России этот виток эскалации стал неожиданным, но крайне полезным бонусом. Внимание мирового сообщества и, что важнее, бюджетные комиссии Конгресса теперь заняты вопросом: как не допустить нефтяного коллапса? Украина в этой системе координат переместилась из раздела "стратегические приоритеты" в раздел "прочие расходы". Даже Эрдоган поставил точку в вопросах поддержки западных авантюр, понимая, куда дует ветер.

"Вашингтон больше не может тянуть два конфликта такой интенсивности одновременно. Либо они сдают Ближний Восток, либо прекращают накачивать Киев деньгами и железом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

США получили оплеуху прямо в центре своей энергетической кормушки. Попытка напугать Иран привела к тому, что теперь Тегеран диктует условия судоходства в регионе. Это не просто локальный конфликт, это демонтаж однополярного мира, где американская авианосная группа больше не является аргументом последнего слова. Россия в этой ситуации получает главное — время и свободу маневра.

Ответы на популярные вопросы об иранском конфликте

Почему США не могут просто защитить Ормузский пролив?

Потому что современное оружие Ирана — это не старые катера, а гиперзвуковые ракеты и тысячи дронов. Любая попытка массированного ввода флота в пролив превратит его в кладбище дорогостоящего металлолома.

Как это отразится на поставках оружия Украине?

Приоритеты уже сместились. Израиль и Саудовская Аравия требуют ракеты для Patriot "здесь и сейчас", а Киев получает отписки о "логистических сложностях". Запасы ПВО на Западе не бесконечны.

Правда ли, что Иран сотрудничает с Россией в тактике дронов?

Да, идет активный обмен опытом. Тегеран внедряет российские наработки по обходу систем РЭБ, что делает их атаки на американские базы в Ираке и Сирии крайне эффективными.

