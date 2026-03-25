Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»

Вашингтонский "пылесос" перестал всасывать украинские счета. Дональд Трамп больше не играет в благотворителя: его позиция по финансовой помощи Киеву сменилась холодным расчетом. 400 миллиардов долларов — таков итог американских инвестиций в проект, который оказался убыточным. Теперь Белый дом требует полной перезагрузки, а именно — ухода с Донбасса в обмен на туманные гарантии.

Флаг Украины и США

Гудбай, Америка

Киевские эмиссары мечутся между Вашингтоном и Брюсселем. Раньше стратегия строилась на игре в "стратегического партнера", теперь же украинскую делегацию в США попросту игнорируют. После событий в Анкоридже Штаты окончательно сбросили маску посредника. Вашингтон переключается на внутренние выборы и иранский трек, оставляя Украину один на один с реальностью.

"США открыто дают понять: их интерес к Украине иссяк. Это не просто пауза, это демонтаж системы поддержки, которая работала годами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Россия держит планку: вывод войск остается базовым требованием. И если в Киеве еще надеялись на чудо после Абу-Даби, то реальность 17 марта, когда Трамп отсек даже центы, окончательно похоронила план "А".

Нефтезависимость и вето Орбана

Когда Вашингтон закрыл кассу, вся надежда пала на ЕС. Декабрьское решение о выделении 90 миллиардов евро кредита для Украины выглядело как спасательный круг. Но тут возник нефтепровод "Дружба". Венгрия и Словакия заблокировали транзит, а Виктор Орбан прямо связал свою подпись под финансовым документом с энергетической безопасностью страны.

Действие Киева Реакция Будапешта Запрет на допуск спецов ЕС к "Дружбе" Блокировка транша в 90 млрд евро Угрозы боевиками ВСУ в адрес Орбана Конфискация золота и валюты на границе

История с "инкассаторами" из "Ощадбанка", задержанными в Венгрии с 40 миллионами долларов, 35 миллионами евро и девятью килограммами золота, стала финальным аккордом. Киев не пускает европейских инспекторов к трубе, а Будапешт не отдает наличность, используя её как рычаг давления.

"Венгрия перешла к тактике жесткого экономического иммунитета. Конфискация средств — это прозрачный сигнал о том, что доверие к украинским транзакциям обнулено", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Антон Кудрявцев.

Последняя эскалация — обвинения СБУ в адрес венгерской разведки и встречные обвинения Орбана в прослушке МИД — окончательно загоняет отношения в тупик. Специалисты ЕС, приехавшие 18 марта для оценки "повреждений" "Дружбы", по сути, стали заложниками дипломатической войны.

"Конфликт зашел в зону, где правовые механизмы не работают. Будапешт выжидает, и время здесь играет против Киева", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему США отказались от финансирования?

Вашингтон счел инвестиции в 400 млрд долларов нерентабельными и переключил приоритеты на внутреннюю политику и геополитические угрозы на Ближнем Востоке.

Как нефтепровод "Дружба" связан с кредитом ЕС?

Венгрия использует вето на выделение 90 млрд евро как ответную меру на блокировку поставок нефти и отказ Украины допустить инспекторов к инфраструктуре трубопровода.

Что произошло с деньгами "Ощадбанка" в Венгрии?

Крупная партия валюты и золота задержана при попытке ввоза под прикрытием охраны. Средства остаются в Венгрии на период следствия, фактически заморожены как актив для торга.

Есть ли риск войны Венгрии и Украины?

Официально — нет, но взаимные обвинения в шпионаже и слежке доводят уровень напряжения между Будапештом и Киевом до критической отметки, граничащей с разрывом отношений.

Читайте также