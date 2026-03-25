Старые союзы трещат по швам: американские десантники провоцируют радикальный ответ Ирана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир

Архитектура безопасности на Ближнем Востоке трещит по швам. Иран переходит от риторики "стратегического терпения" к прямому геополитическому шантажу, обещая буквально стереть береговую линию соседей в ответ на любое движение американских десантников

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

Геополитика на острие ножа

Тегеран больше не играет в дипломатию. Заявления о потенциальном захвате берегов ОАЭ и Бахрейна - это попытка изменить сам ландшафт доминирования в Заливе. В то время как Дональд Трамп транслирует оптимизм о "сделке", иранские штабы готовят планы по превращению региональной карты в чистовик.

"Иран больше не имитирует переговоры. Они перешли к стратегии 'окружения в упор', где каждое передвижение сил США считывается как повод для аннексии прибрежных зон", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Цена контроля над проливом

Блокировка Ормузского пролива уже не просто риск, а рычаг, который взвинчивает мировые котировки. Иранские аналитики прозрачно намекают: если Вашингтон решится на десантную операцию, "ответом" станет полная перекройка границ региональных игроков.

Ресурс / Сторона Текущий статус
Иран Активная экспансия (риски)
США Развертывание сил (3000 бойцов)

Ситуация напоминает зажатую пружину. Любое неверное движение Пентагона приведет к высвобождению военного потенциала КСИР, для которого текущая конфигурация сил на полуострове — мишень в тире.

"Экономика региона сейчас держится на честном слове. Любой выход к морю со стороны Ирана повлечет за собой энергетический коллапс, к которому рынок нефти не готов", — подчеркнул аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Насколько реален сценарий сухопутного вторжения США?

Вашингтон традиционно предпочитает дистанционные методы воздействия, однако переброска элитных соединений меняет правила игры, провоцируя Тегеран на превентивные угрозы.

Почему именно ОАЭ и Бахрейн выбраны целью?

Эти страны — ключевые площадки для американской логистики. Удар по ним означает паралич всей системы базирования США в регионе.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, аналитик Алексей Чернов, юрист Роман Лаврентьев.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.