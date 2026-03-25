Дороги не прощают ошибок: почему проект КАД-2 требует корректировок и новых съездов
Север перестал быть суровым краем: Мурманск внезапно стал главным хитом поездок
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Старые союзы трещат по швам: американские десантники провоцируют радикальный ответ Ирана
Испытание комфортом: 26 марта принесет жителям Мурманска новые графики отключения услуг
Электронные глаза закрываются: привычные дорожные камеры массово уходят в бессрочный отпуск
Первоклашки займут места по графику: обновленные классы открывают двери после долгой паузы в Калининграде
Умный город среди вечных льдов: новая стройка обещает превратить окраину в научный плацдарм в Архангельске
Будапешт отказывается от поставок газа Украине, чем наносит ей мощный финансовый удар

Эрдоган поставил точку в вопросе участия Анкары в агрессии против Ирана

Президент Турции поставил точку в вопросе участия Анкары в ближневосточном конфликте, назвав действия Израиля личной политической авантюрой Нетаньяху.

Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: commons.wikimedia.org by R4BIA.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров, жёстко оценил текущую войну против Ирана, заявив, что "цену войны Нетаньяху платят восемь миллиардов человек".

"Последние двадцать пять дней показали нам следующее: хотя война является войной Израиля, её цену платит весь мир. Эта война — война за политическое выживание Нетаньяху, но её последствия несут на себе восемь миллиардов человек", — сказал Эрдоган.

Позиция Анкары — дистанцироваться от конфликта. Эрдоган опасается, что превращение турецких баз, включая Инджирлик, в плацдарм для атак на Иран сделает Турцию законной целью.

Риск Последствия для Турции
Экономика Обвал лиры, нестабильность в энергетике
Безопасность Ответные удары КСИР, дестабилизация границ
Дипломатия Конфликт внутри НАТО, потеря статуса посредника

Для Турции, выступающей крупным энергетическим хабом, блокада проливов — это экономический хаос. Фраза про «восемь миллиардов человек» намекает на глобальный рост цен на энергоносители и угрозу судоходству. Турция, как крупный энергетический хаб, крайне болезненно реагирует на нестабильность, которая бьет по её и без того хрупкой лире.

Ситуация осложняется тем, что регион уже находится в состоянии энергетической ловушки, где Пакистан пытается выступать в роли медиатора.

"Отказ Турции от участия в коалиции против Ирана лишает Израиль логистического тыла", — отмечает эксперт Александр Михайлов. 

Читайте по теме: Приговор для юга Ливана: Израиль наметил захват территорий до самой реки Литани и Юридический бронежилет вместо обещаний: Иран требует от Вашингтона вечного отказа от атак.

Отказ Турции от участия в «коалиции против Ирана» фактически лишает Израиль и США важного соседа, способного оказать логистическое давление на Тегеран. Это делает Турцию «тихой гаванью» для переговоров, но одновременно усиливает напряженность внутри НАТО. 

Почему Турция не вводит санкции против Ирана? Анкара ценит свои энергопотоки и стабильность лиры выше идеологических установок НАТО.

Как ответит Израиль? Израиль может наносить удары по турецким интересам в Сирии или Ливии, если решит, что Анкара напрямую помогает Ирану или его союзникам современным оружием (например, беспилотниками Bayraktar).

Ситуация на Ближнем Востоке тесно переплетена с глобальными угрозами,  что делает регион крайне взрывоопасным.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Наука и техника
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Мир. Новости мира
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Последние материалы
Первоклашки займут места по графику: обновленные классы открывают двери после долгой паузы в Калининграде
Эрдоган поставил точку в вопросе участия Анкары в агрессии против Ирана
Тормоза не прощают легкомыслия: в чем скрываются опасные последствия веры в рекомендации автопроизводителей
Умный город среди вечных льдов: новая стройка обещает превратить окраину в научный плацдарм в Архангельске
Невидимый потоп: почему обычный быт превращает прочные стены в труху и рассадник грибка
Будапешт отказывается от поставок газа Украине, чем наносит ей мощный финансовый удар
Ботаника на подоконнике уходит в прошлое: агробизнес и цифровые грядки захватывают классы Валдая
Одна ошибка перед визитом к врачу мешает поставить точный диагноз: многие делают это не задумываясь
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
