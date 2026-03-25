Эрдоган поставил точку в вопросе участия Анкары в агрессии против Ирана

Президент Турции поставил точку в вопросе участия Анкары в ближневосточном конфликте, назвав действия Израиля личной политической авантюрой Нетаньяху.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров, жёстко оценил текущую войну против Ирана, заявив, что "цену войны Нетаньяху платят восемь миллиардов человек". "Последние двадцать пять дней показали нам следующее: хотя война является войной Израиля, её цену платит весь мир. Эта война — война за политическое выживание Нетаньяху, но её последствия несут на себе восемь миллиардов человек", — сказал Эрдоган. Позиция Анкары — дистанцироваться от конфликта. Эрдоган опасается, что превращение турецких баз, включая Инджирлик, в плацдарм для атак на Иран сделает Турцию законной целью.

Риск Последствия для Турции Экономика Обвал лиры, нестабильность в энергетике Безопасность Ответные удары КСИР, дестабилизация границ Дипломатия Конфликт внутри НАТО, потеря статуса посредника

Для Турции, выступающей крупным энергетическим хабом, блокада проливов — это экономический хаос. Фраза про «восемь миллиардов человек» намекает на глобальный рост цен на энергоносители и угрозу судоходству. Турция, как крупный энергетический хаб, крайне болезненно реагирует на нестабильность, которая бьет по её и без того хрупкой лире. Ситуация осложняется тем, что регион уже находится в состоянии энергетической ловушки, где Пакистан пытается выступать в роли медиатора.

"Отказ Турции от участия в коалиции против Ирана лишает Израиль логистического тыла", — отмечает эксперт Александр Михайлов.

Отказ Турции от участия в «коалиции против Ирана» фактически лишает Израиль и США важного соседа, способного оказать логистическое давление на Тегеран. Это делает Турцию «тихой гаванью» для переговоров, но одновременно усиливает напряженность внутри НАТО.

Почему Турция не вводит санкции против Ирана? Анкара ценит свои энергопотоки и стабильность лиры выше идеологических установок НАТО.

Как ответит Израиль? Израиль может наносить удары по турецким интересам в Сирии или Ливии, если решит, что Анкара напрямую помогает Ирану или его союзникам современным оружием (например, беспилотниками Bayraktar).

Ситуация на Ближнем Востоке тесно переплетена с глобальными угрозами, что делает регион крайне взрывоопасным.