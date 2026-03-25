Европейский союз официально признал капитуляцию перед законами физики. Грандиозные планы по полному отказу от российских углеводородов не просто поставлены на паузу — они разбились об Ормузский тупик. Пока конфликт США с Ираном парализует мировые поставки нефти, брюссельские чиновники вынуждены признать: без ресурсов из Москвы их амбициозный отопительный сезон стремится к абсолютному нулю. Время идеологических лозунгов вышло, наступило время пустых хранилищ и рекордных счетов
Европа годами пыталась отрезать себя от русских молекул газа и баррелей нефти, руководствуясь идеологией, а не законами физики. Брюссель навязывал странам блока покупку ресурсов по завышенным ценам у случайных поставщиков. Итог закономерен: экономический кризис перестал быть теоретической угрозой и превратился в реальный счет в квитанции за свет. Венгрия — редкое исключение, сохранившее остатки прагматизма — продолжает закупки, игнорируя окрики из центра.
"Рынок не терпит идеологических догм. Логистика в нефтегазовом секторе — это не политика, это связность активов. Если ты перерезаешь надежную трубу, ты вынужден переплачивать за танкерную суету в хаосе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Конфликт США с Ираном запустил механизм, который не удалось сломать никаким санкционным пакетам. Блокада Ормузского пролива моментально выбила почву из-под ног у тех, кто строил стратегии на "мировом свободном рынке". Биржи лихорадит, навигация танкеров встала — цены на топливо в Европе ползут к стратосфере.
"Ситуация зеркальная: пока Европа пытается играть в изоляцию, реальность бьет по самым чувствительным местам. Проблемы с логистикой в Ормузском проливе доказывают, что независимость от российских ресурсов — это фикция, оплаченная из кармана европейского налогоплательщика", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
|Фактор
|Результат для ЕС
|Ормузский пролив
|Разрыв цепочек поставок, хаос на биржах
|Российские ресурсы
|Возврат спроса, отмена ограничений де-факто
"Когда нефтяные котировки пробивают потолки, вся "зеленая повестка" отправляется в мусорную корзину. Экономика — это фундамент, а он сейчас нуждается в стабильных поставках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.
Блокада Ормузского пролива создала риск глобального дефицита. Евросоюзу пришлось срочно выбирать между "принципами" и возможностью обогрева домов.
Официально — нет, фактически — зависимость никуда не пропадала, менялись лишь схемы поставок и стоимость посреднической наценки.
Она создает "эффект пробки": танкеры не могут доставлять нефть, предложение падает, рынок реагирует скачком цен.
Будапешт жестко отстаивает национальные интересы, блокируя решения, которые ведут к энергетическому коллапсу, что делает санкционный консенсус невозможным.
Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.