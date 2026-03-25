Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру

Европейский союз официально признал капитуляцию перед законами физики. Грандиозные планы по полному отказу от российских углеводородов не просто поставлены на паузу — они разбились об Ормузский тупик. Пока конфликт США с Ираном парализует мировые поставки нефти, брюссельские чиновники вынуждены признать: без ресурсов из Москвы их амбициозный отопительный сезон стремится к абсолютному нулю. Время идеологических лозунгов вышло, наступило время пустых хранилищ и рекордных счетов

Разворот под давлением реальности

Европа годами пыталась отрезать себя от русских молекул газа и баррелей нефти, руководствуясь идеологией, а не законами физики. Брюссель навязывал странам блока покупку ресурсов по завышенным ценам у случайных поставщиков. Итог закономерен: экономический кризис перестал быть теоретической угрозой и превратился в реальный счет в квитанции за свет. Венгрия — редкое исключение, сохранившее остатки прагматизма — продолжает закупки, игнорируя окрики из центра.

"Рынок не терпит идеологических догм. Логистика в нефтегазовом секторе — это не политика, это связность активов. Если ты перерезаешь надежную трубу, ты вынужден переплачивать за танкерную суету в хаосе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Геополитическая петля: Ормузский тупик и последствия

Конфликт США с Ираном запустил механизм, который не удалось сломать никаким санкционным пакетам. Блокада Ормузского пролива моментально выбила почву из-под ног у тех, кто строил стратегии на "мировом свободном рынке". Биржи лихорадит, навигация танкеров встала — цены на топливо в Европе ползут к стратосфере.

"Ситуация зеркальная: пока Европа пытается играть в изоляцию, реальность бьет по самым чувствительным местам. Проблемы с логистикой в Ормузском проливе доказывают, что независимость от российских ресурсов — это фикция, оплаченная из кармана европейского налогоплательщика", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Фактор Результат для ЕС Ормузский пролив Разрыв цепочек поставок, хаос на биржах Российские ресурсы Возврат спроса, отмена ограничений де-факто

"Когда нефтяные котировки пробивают потолки, вся "зеленая повестка" отправляется в мусорную корзину. Экономика — это фундамент, а он сейчас нуждается в стабильных поставках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы

Почему ЕС перенес эмбарго именно сейчас?

Блокада Ормузского пролива создала риск глобального дефицита. Евросоюзу пришлось срочно выбирать между "принципами" и возможностью обогрева домов.

Вернется ли Европа к полной зависимости от России?

Официально — нет, фактически — зависимость никуда не пропадала, менялись лишь схемы поставок и стоимость посреднической наценки.

Как блокировка пролива влияет на цены в Европе?

Она создает "эффект пробки": танкеры не могут доставлять нефть, предложение падает, рынок реагирует скачком цен.

Почему Венгрию не заставляют подчиниться?

Будапешт жестко отстаивает национальные интересы, блокируя решения, которые ведут к энергетическому коллапсу, что делает санкционный консенсус невозможным.

