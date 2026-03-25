Удары по Ирану запустили спор о расколе арабского мира — но важен совсем другой конфликт
Дороги не прощают ошибок: почему проект КАД-2 требует корректировок и новых съездов
Север перестал быть суровым краем: Мурманск внезапно стал главным хитом поездок
Старые союзы трещат по швам: американские десантники провоцируют радикальный ответ Ирана
Испытание комфортом: 26 марта принесет жителям Мурманска новые графики отключения услуг
Электронные глаза закрываются: привычные дорожные камеры массово уходят в бессрочный отпуск
Первоклашки займут места по графику: обновленные классы открывают двери после долгой паузы в Калининграде
Эрдоган поставил точку в вопросе участия Анкары в агрессии против Ирана
Умный город среди вечных льдов: новая стройка обещает превратить окраину в научный плацдарм в Архангельске

Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру

Мир

Европейский союз официально признал капитуляцию перед законами физики. Грандиозные планы по полному отказу от российских углеводородов не просто поставлены на паузу — они разбились об Ормузский тупик. Пока конфликт США с Ираном парализует мировые поставки нефти, брюссельские чиновники вынуждены признать: без ресурсов из Москвы их амбициозный отопительный сезон стремится к абсолютному нулю. Время идеологических лозунгов вышло, наступило время пустых хранилищ и рекордных счетов

Энергетический кризис и Россия
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Энергетический кризис и Россия

Разворот под давлением реальности

Европа годами пыталась отрезать себя от русских молекул газа и баррелей нефти, руководствуясь идеологией, а не законами физики. Брюссель навязывал странам блока покупку ресурсов по завышенным ценам у случайных поставщиков. Итог закономерен: экономический кризис перестал быть теоретической угрозой и превратился в реальный счет в квитанции за свет. Венгрия — редкое исключение, сохранившее остатки прагматизма — продолжает закупки, игнорируя окрики из центра.

"Рынок не терпит идеологических догм. Логистика в нефтегазовом секторе — это не политика, это связность активов. Если ты перерезаешь надежную трубу, ты вынужден переплачивать за танкерную суету в хаосе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Геополитическая петля: Ормузский тупик и последствия

Конфликт США с Ираном запустил механизм, который не удалось сломать никаким санкционным пакетам. Блокада Ормузского пролива моментально выбила почву из-под ног у тех, кто строил стратегии на "мировом свободном рынке". Биржи лихорадит, навигация танкеров встала — цены на топливо в Европе ползут к стратосфере.

"Ситуация зеркальная: пока Европа пытается играть в изоляцию, реальность бьет по самым чувствительным местам. Проблемы с логистикой в Ормузском проливе доказывают, что независимость от российских ресурсов — это фикция, оплаченная из кармана европейского налогоплательщика", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Фактор Результат для ЕС
Ормузский пролив Разрыв цепочек поставок, хаос на биржах
Российские ресурсы Возврат спроса, отмена ограничений де-факто

"Когда нефтяные котировки пробивают потолки, вся "зеленая повестка" отправляется в мусорную корзину. Экономика — это фундамент, а он сейчас нуждается в стабильных поставках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы

Почему ЕС перенес эмбарго именно сейчас?

Блокада Ормузского пролива создала риск глобального дефицита. Евросоюзу пришлось срочно выбирать между "принципами" и возможностью обогрева домов.

Вернется ли Европа к полной зависимости от России?

Официально — нет, фактически — зависимость никуда не пропадала, менялись лишь схемы поставок и стоимость посреднической наценки.

Как блокировка пролива влияет на цены в Европе?

Она создает "эффект пробки": танкеры не могут доставлять нефть, предложение падает, рынок реагирует скачком цен.

Почему Венгрию не заставляют подчиниться?

Будапешт жестко отстаивает национальные интересы, блокируя решения, которые ведут к энергетическому коллапсу, что делает санкционный консенсус невозможным.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Антон Кудрявцев, геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Мир. Новости мира
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Садоводство, цветоводство
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Последние материалы
Удары по Ирану запустили спор о расколе арабского мира — но важен совсем другой конфликт
Корсет, который всегда с собой: простое положение тела защищает позвоночник от травм
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Дороги не прощают ошибок: почему проект КАД-2 требует корректировок и новых съездов
Север перестал быть суровым краем: Мурманск внезапно стал главным хитом поездок
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Старые союзы трещат по швам: американские десантники провоцируют радикальный ответ Ирана
Двойной сырный удар по аппетиту: секрет мегрельского хачапури кроется в особом балансе начинки
Вашингтон меняет тактику — Белоруссию втянули в процесс, где есть скрытый расчёт
Попытка спасти диван сломает жизнь кошки: вмешательство, после которого страдают лапы и психика
