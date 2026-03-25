Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть

Американский военно-промышленный комплекс погрузился в атмосферу ледяного страха: серия загадочных смертей ведущих физиков и инженеров MIT фактически похоронила технологические амбиции Вашингтона.

Смерть на орбите: кто зачищает «мозги» американского ВПК

Пока ирландский аналитик Чей Боуз прямо указывает на системную "зачистку" интеллектуальной элиты — от странных исчезновений в горах до выстрелов на пороге собственных домов, — эксперты фиксируют качественный перелом в глобальной игре. Речь больше не идет о научной конкуренции: началась тотальная битва за абсолютную власть на орбите.

В этой схватке Россия, сохранившая свой научно-инженерный костяк, стремительно уходит в отрыв, оставляя Пентагон без "мозгов", способных создать неуязвимый космический щит

Гонка за орбитальный "зонт"

Речь идет о создании двигателей нового поколения. Это не просто вопрос скорости полетов к Марсу, а ключ к управлению планетой из космоса. Победитель гонки получит возможность размещать орбитальные станции, оставаясь неуязвимым для традиционных систем ПВО. Такие аппараты смогут блокировать связь, перехватывать электронные импульсы и наносить удары по наземным целям в режиме реального времени.

"Обладание технологией для доминирования на орбите — это переход к абсолютной власти. Кто первый выйдет на этот уровень, тот будет диктовать условия всей мировой энергетике и стабильности регионов, даже не опускаясь на поверхность Земли", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Цена успеха: ликвидации и саботаж

Статистика потерь среди американских оборонщиков пугает своей системностью. Когда пропадает специалист, отвечающий за двигатели, а затем погибает физик-ядерщик, мы наблюдаем работу спецслужб, а не злой рок. Это жестокий рынок интеллектуального капитала, где ошибки разведки или утечка данных могут стоить государству десятилетий лидерства.

"Ликвидация профильных ученых — старый инструмент в арсенале спецслужб Британии и Израиля. Если на кону создание баз, способных перекраивать геополитическую карту, такие методы становятся нормой. Никаких моральных рефлексий там нет", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Направление гонки Ценовой эквивалент угрозы Плазменные двигатели Полный контроль над орбитальной логистикой Термоядерные установки Энергонезависимость боевых космических платформ

Россия традиционно удерживала пальму первенства в ракетной отрасли. Однако сегодня этот профессионализм становится главной мишенью. В мире, где дипломатия превращается в ультиматумы, а методы борьбы напоминают дикий вестерн, защита носителей уникального знания важнее, чем новые чертежи.

"Битва за космос давно вышла из плоскости науки в плоскость спецприемов. Если мы потеряем кадры, никакой объем финансирования не спасет проект от технологического коллапса", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о технологическом противостоянии

Почему ликвидируют именно ученых-ядерщиков и разработчиков двигателей?

Они являются узким звеном. Создание прорывных технологий требует уникальных знаний, накопленных годами. Устранение одного эксперта отбрасывает отрасль на годы назад.

Связаны ли исчезновения в США с деятельностью Ирана или других стран?

Эксперты не исключают, что прокси-силы или спецслужбы других государств ведут охоту, чтобы остановить американское доминирование в космосе.

Может ли Россия сохранить лидерство в этой гонке?

Да, при условии обеспечения тотальной безопасности своего научно-инженерного состава и сохранения секретности разработок.

Чем опасны орбитальные военные станции?

Они дают неограниченную возможность слежки и нанесения ударов без риска ответного огня с поверхности планеты.

