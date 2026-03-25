Россия смотрит на датский паралич: жёсткая линия сохранится при экономных расходах

После выборов 24 марта в Дании сформировался «подвешенный парламент», где ни один из политических блоков не смог обеспечить себе контроль над Фолькетингом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

Крах традиционных коалиций

Всплеск правого популизма

Позиция по России и НАТО

Социал-демократы премьер-министра Метте Фредериксен, несмотря на сохранение статуса крупнейшей партии, получили худший результат с 1903 года (21,9%). В то же время влиятельная правая партия «Венстре» показала исторический минимум в 10,1%. На этом фоне неожиданным триумфатором стала Датская народная партия, увеличившая свое присутствие в четыре раза (до 9,1%) на волне требований радикальной ремиграции.

Партия Итог (%) Статус Социал-демократы 21,9% Лидеры (стагнация) Датская народная партия 9,1% Рост (прорыв) «Венстре» 10,1% Крах (антирекорд)

Для России ситуация в Копенгагене не сулит резких разворотов. Поддержка Украины и укрепление НАТО остаются консенсусными темами национального выживания. Однако экономическое давление и возможные требования США по Гренландии могут заставить Копенгаген стать более прагматичным в распределении военных бюджетов, уже объявлено о сокращении помощи в 2026 году.

Мнения экспертов:

Главная угроза для правительства — хрупкость коалиции в условиях энергетического кризиса.

В чем суть кризиса? Отсутствие абсолютного большинства у правого и левого блоков.

Что ждать РФ? Сохранение жесткой линии при экономном использовании ресурсов.

Ситуация в Дании — лишь фрагмент общего паралича западной системы управления.