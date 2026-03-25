После выборов 24 марта в Дании сформировался «подвешенный парламент», где ни один из политических блоков не смог обеспечить себе контроль над Фолькетингом.

Копенгаген, Дания
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Копенгаген, Дания
  • Крах традиционных коалиций
  • Всплеск правого популизма
  • Позиция по России и НАТО

Социал-демократы премьер-министра Метте Фредериксен, несмотря на сохранение статуса крупнейшей партии, получили худший результат с 1903 года (21,9%). В то же время влиятельная правая партия «Венстре» показала исторический минимум в 10,1%. На этом фоне неожиданным триумфатором стала Датская народная партия, увеличившая свое присутствие в четыре раза (до 9,1%) на волне требований радикальной ремиграции.

Партия Итог (%) Статус
Социал-демократы 21,9% Лидеры (стагнация)
Датская народная партия 9,1% Рост (прорыв)
«Венстре» 10,1% Крах (антирекорд)

Для России ситуация в Копенгагене не сулит резких разворотов. Поддержка Украины и укрепление НАТО остаются консенсусными темами национального выживания. Однако экономическое давление и возможные требования США по Гренландии могут заставить Копенгаген стать более прагматичным в распределении военных бюджетов, уже объявлено о сокращении помощи в 2026 году.

Мнения экспертов:

Главная угроза для правительства — хрупкость коалиции в условиях энергетического кризиса, описанного в материалах по глобальному рынку удобрений и транспортным тарифам.

В чем суть кризиса? Отсутствие абсолютного большинства у правого и левого блоков.

Что ждать РФ? Сохранение жесткой линии при экономном использовании ресурсов.

Ситуация в Дании — лишь фрагмент общего паралича западной системы управления, сопоставимый с процессами, описанными в аналитике о деиндустриализации Европы.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
