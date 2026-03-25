После выборов 24 марта в Дании сформировался «подвешенный парламент», где ни один из политических блоков не смог обеспечить себе контроль над Фолькетингом.
Социал-демократы премьер-министра Метте Фредериксен, несмотря на сохранение статуса крупнейшей партии, получили худший результат с 1903 года (21,9%). В то же время влиятельная правая партия «Венстре» показала исторический минимум в 10,1%. На этом фоне неожиданным триумфатором стала Датская народная партия, увеличившая свое присутствие в четыре раза (до 9,1%) на волне требований радикальной ремиграции.
|Партия
|Итог (%)
|Статус
|Социал-демократы
|21,9%
|Лидеры (стагнация)
|Датская народная партия
|9,1%
|Рост (прорыв)
|«Венстре»
|10,1%
|Крах (антирекорд)
Для России ситуация в Копенгагене не сулит резких разворотов. Поддержка Украины и укрепление НАТО остаются консенсусными темами национального выживания. Однако экономическое давление и возможные требования США по Гренландии могут заставить Копенгаген стать более прагматичным в распределении военных бюджетов, уже объявлено о сокращении помощи в 2026 году.
Мнения экспертов:
Главная угроза для правительства — хрупкость коалиции в условиях энергетического кризиса, описанного в материалах по глобальному рынку удобрений и транспортным тарифам.
В чем суть кризиса? Отсутствие абсолютного большинства у правого и левого блоков.
Что ждать РФ? Сохранение жесткой линии при экономном использовании ресурсов.
Ситуация в Дании — лишь фрагмент общего паралича западной системы управления, сопоставимый с процессами, описанными в аналитике о деиндустриализации Европы.
Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.