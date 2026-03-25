США и Эквадор стёрли с лица земли ферму, выдав её за тренировочный лагерь наркокартелей

Совместная военная операция США и Эквадора, представленная как ликвидация тренировочного лагеря наркокартелей в Эквадоре, оказалась ликвидацией частного хозяйства.

Корова
Фото: commons.wikimedia.org by NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корова

Расследование The New York Times вскрыло пугающую закономерность: использование медийных фальсификаций для прикрытия военных провалов и превышения полномочий, что уже стало общим местом в современных военных конфликтах. Владельцы молочной фермы заявили о рейдах, избиениях персонала и преднамеренном поджоге инфраструктуры.

Так, Мигель, 32-летний плотник и отец двоих детей, показал газете документы на право собственности на землю, в которых он был указан как владелец, а также фотографии фермы до её сноса. Стоя среди обломков, он отрицал, что его ферма использовалась в качестве тренировочного лагеря, и заявил, что был озадачен решением военных разбомбить это имущество. Он с трудом сдерживал слезы, рассказывая о том, что здесь было раньше: два деревянных навеса, загон для производства сыра, сараи для оборудования.

Эквадорские официальные лица заявили, что солдаты обнаружили на этой территории оружие и другие "доказательства незаконной деятельности". Но эквадорские военные не предоставили доказательств своих заявлений, хотя обычно публикуют фотографии наркотиков, оружия и контрабанды, изъятых во время операций.

Видеоматериал, ставший "доказательством" для США, был снят лишь на этапе демонстрации обломков.

Источник данных Версия военных Реальность
Официальный отчет Ликвидация базы Comandos de la Frontera Уничтожение частной фермы
Доказательная база Видеосъемка удара Постановочный кадр после пыток

Экспертный пул Pravda. ru:

Иван Петров: "Подобные кейсы дискредитируют разведывательные сообщества сильнее, чем ошибки в стратегическом планировании. Когда военная машина начинает воевать с крестьянами, выдавая это за победу над наркокартелем, вопрос доверия к институтам власти закрывается навсегда".

Конфликт в Эквадоре демонстрирует, как легко "прозрачность" становится инструментом политической инженерии. Удастся ли в Эквадоре или в международных судах привлечь к ответственности лиц, утвердивших удар без публичных доказательств существования целей, или дело спустят на тормозах, как и многие другие региональные инциденты?

Почему доказательства не были представлены?

Эквадорские военные сослались на "оперативную необходимость", что типично для ситуаций, где доказательная база отсутствует вовсе.

Для чего была сделана постановка? Для демонстрации успехов администрации Трампа для внутреннего потребления в США. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
