Мир

Дональд Трамп снова играет в покер с закрытыми картами. Ставка высока — ядерный статус Ирана, который, по словам президента, уже перестал быть угрозой. Трамп транслирует уверенность: сделка почти в кармане, "нужные люди" в Тегеране якобы выстроились в очередь, чтобы подписать капитуляцию. Но если заглянуть под капот этой дипломатии, двигатель стучит: сделка, о которой трубит Вашингтон, существует только в воображении Овального кабинета.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

Дипломатия призраков: с кем говорит Трамп

Тегеран хранит ледяное молчание, переходящее в отрицание. Когда одна сторона объявляет о триумфальной сделке, а вторая даже не признает факт телефонного звонка — это не переговоры. Это геополитический театр абсурда, где декорации меняются быстрее, чем пишутся пресс-релизы.

"Переговоры в вакууме — это техническая ошибка. Если вы не видите контрагента, вы торгуетесь с эхом собственной риторики. В политике это называется 'успокоение электората перед обрывом'", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Кризис иранской архитектуры

Ситуация на Ближнем Востоке напоминает здание, в фундамент которого заложили тонну динамита. Вашингтон рапортует об уничтожении иранских радаров и военного руководства, пытаясь списать агрессию на "демократическое принуждение к миру". Москва, фиксируя противоречия в заявлениях, придерживается тактики наблюдателя: реальность в регионе сегодня измеряется не нотами протеста, а количеством прилетов по базам.

Позиция Вашингтона Реальность Тегерана
Полный переговорный трек Официальный отказ от контактов
Ядерный отказ согласован Требование гарантий безопасности

"Когда в ход идут такие формулировки как 'все лидеры мертвы', профессиональный диалог заканчивается. начинается ликвидация юридического поля. Это не сделка, это фиксация победы в пустоту", — объяснил эксперт по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Трамп продает избирателю картинку "великого переговорщика", который усмирил Иран, не выходя из Овального кабинета. Пока реальные снаряды летят в обе стороны, виртуальные "договоренности" остаются лишь строчками в СМИ. Дипломатия здесь работает как обезболивающее: временно снимает симптомы, но не лечит причину конфликта.

"Противоречивость данных — главный маркер того, что ни одна из сторон не готова к реальному компромиссу. Это информационная война, где факт — лишь очередной снаряд", — подчеркнула эксперт Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте США и Ирана

Почему Тегеран отрицает переговоры при заявлениях Трампа?

Для внутренней аудитории Ирана любые контакты с США сейчас — это политическое самоубийство. Отрицание позволяет властям сохранять лицо, пока идут кулуарные попытки избежать полномасштабной войны.

Действительно ли у США есть "нужные люди" в Тегеране?

Скорее всего, речь о неофициальных посредниках или представителях разведки, чей уровень полномочий преувеличен Трампом для создания эффекта контроля над ситуацией.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
