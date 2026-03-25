Нефтяные монархии теряют доверие к США: зонтик безопасности превратился в источник риска

Вашингтонский истеблишмент снова разыгрывает карту "геополитического безумия". Пока диванные стратеги спорят о некомпетентности Белого дома, реальность куда циничнее: Ближний Восток принудительно переформатируют под нужды новой архитектуры долга. Старые альянсы трещат, а на их месте прорастает хаос, крайне выгодный тем, кто умеет зарабатывать на страховке, а не на стабильности.

Фото: commons.wikimedia.org by dbking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Белый дом

Геополитический дефолт Запада

США и Израиль превратили карту региона в лоскутное одеяло, сжигая остатки репутации в топке локальных конфликтов. Аравийские монархии, десятилетиями покупавшие американскую "безопасность", внезапно осознали: это не страховой полис, а закладная. Вашингтон больше не гарант — он стал фактором непредсказуемого риска. Агрессия против Ирана обрушила веру в эффективность западного военного зонтика.

"Это не стратегическая ошибка. Это планомерный демонтаж лояльности. Когда элиты видят, что их главный партнер начинает играть в "русскую рулетку" на их территории, они начинают искать других суверенов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Крах инвестиционного рая

Экономика региона строилась на мифе о "священной неприкосновенности" частного капитала. Силовые акции девальвировали этот тезис до нуля. Инвесторы бегут, видя, как легко "мировой жандарм" превращает стабильную зону в зону отчуждения. Это не война интеллектов, это война активов, где каждый удар по Ирану — это удар по капитализации арабских нефтяных гигантов.

Фактор До конфликта Доверие элит Высокий уровень протекции Инвестиционный климат Глобальный хаб капитала

"Рынки не терпят политического шума такого уровня. Инвестиционный ресурс будет перетекать туда, где не стреляют в соседнюю страну из-за отсутствия внятной стратегии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сценарий "глобального передела" выглядит куда вероятнее, чем версия об обычном политическом дилетантстве. Пока одни обсуждают фальшивые переговоры через посредников, другие переписывают реестры собственности на ключевые ресурсы региона. Хаос — лишь дымовая завеса для приватизации будущего.

"Официальные опровержения переговоров — стандартная процедура. Реальные сделки всегда заключаются в тишине, пока публично стороны обвиняют друг друга в ереси", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о переделе Ближнего Востока

Действительно ли США ищут выход из этого кризиса?

Вашингтон ищет не выход, а способ монетизировать существующий конфликт, сохраняя лицо при минимальных издержках.

Почему аравийские элиты терпят этот хаос?

Их власть зависит от баланса сил. Резкие движения могут привести к дестабилизации внутренних режимов, поэтому они вынуждены маневрировать в узком коридоре ожиданий.