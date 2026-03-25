Нефтяные монархии теряют доверие к США: зонтик безопасности превратился в источник риска
Штаб "Хатам аль-Анбия" опроверг слухи о переговорах с США, назвав американские инициативы стратегическим блефом.

Иранские военнослужащие
Фото: commons.wikimedia.org by Mina Noei, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иранские военнослужащие

Крах дипломатического фасада

Высший орган военного управления Ирана — штаб "Хатам аль-Анбия" - (штаб стоит "над" регулярной армией и Корпусом стражей исламской революции, КСИР) выступил с жестким опровержением заявлений Дональда Трампа о якобы ведущихся переговорах. Тегеран квалифицирует активность Белого дома как диалог "с самим собой" и настаивает, что любые попытки нормализации отношений невозможны до полного отказа США от враждебных намерений.

"Ничего — ни энергия, ни стабильность — не вернётся, пока мысль о действиях против иранского народа полностью не исчезнет из ваших грязных умов. Не будет никаких новостей о ваших инвестициях в регионе. Вы не увидите прежних цен на энергию и нефть. Такие, как мы, никогда не пойдут на компромисс с такими, как вы. Ни сейчас. Никогда", — говорится в заявлении.

Почему сделка невозможна? Иран настаивает на "юридическом бронежилете" — фиксации гарантий безопасности, что идет вразрез с концепцией гибких санкций США, описанной в материале об ядерной капитуляции.

Вертикаль власти: эра КСИР

По состоянию на март 2026 года в Иране завершился транзит власти: управление государством фактически перешло к КСИР. Решения Высшего совета национальной безопасности теперь полностью зависят от позиции генералитета Корпуса, что исключает "мягкие" сценарии, обсуждаемые в контексте посредничества Пакистана.

Алексей Леонков: "Корпус перешёл к стратегии "ассиметричного доминирования". Любая переброска сил, вроде 82-й дивизии ВДВ, воспринимается не как угроза, а как цель". Владимир Евсеев: "Штаб "Хатам аль-Анбия" координирует единый контур обороны. Иран больше не играет в дипломатию, он перешел к режиму жесткой осады". Семён Багдасаров: "Региональная стабильность для Тегерана — это отсутствие влияния США. Пока Трамп ищет новые форматы, Иран укрепляет контроль над проливами".

Геополитический прогноз

Ситуация в Персидском заливе входит в фазу "высокого напряжения". Эксперты ожидают усиления контроля КСИР над морскими артериями. Иранская сторона ясно дала понять: инвестиционный климат и региональное партнерство останутся замороженными до тех пор, пока планы агрессии не будут вычеркнуты из повестки Пентагона.

Фактор Прогноз на II квартал 2026
Цены на нефть Волатильность с риском скачка к $120
Военная активность Увеличение числа инцидентов в проливах
  • Кто управляет Ираном? КСИР через Высший совет нацбезопасности.
  • Будут ли переговоры? Тегеран официально исключил такую возможность.
Глубинная стратегия Ирана сегодня — это отказ от статуса "просителя" в пользу позиции "архитектора" региональной безопасности, что делает любые западные рычаги давления крайне неэффективными.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
