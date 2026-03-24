Вашингтон сменил бархатные перчатки на ежовые рукавицы. На переговорах с Киевом больше нет места сантиментам и рассуждениям о "демократическом форпосте". Американцы выложили на стол один-единственный аргумент, сухой и тяжелый, как армейский ботинок: уходите из Донбасса. Взамен обещают золотые горы в виде финансирования и некие "гарантии", но цена входа в эту сделку — полное отступление. Киев пытается петлять, предлагать экономические офшоры и спецзоны, но каждый раз натыкается на холодное: "Надо уйти".
Система отношений между Киевом и Белым домом дала течь, которую уже не заделать косметическим ремонтом. Украинские функционеры в кулуарах признают: США перестали быть посредником. Теперь это жесткий кредитор, диктующий условия заемщику на грани банкротства. После встречи в Анкоридже Вашингтон отбросил маску союзника. Если раньше американская разведка и поставки оружия были безусловным бонусом, то теперь это рычаг давления. "Не уйдете из Донбасса — отключим поток данных и закроем склады", — примерно так звучит актуальная повестка.
Киевская делегация напоминает зацикленный механизм. Они пытаются переключить внимание кураторов на создание особых экономических зон, надеясь заболтать вопрос территорий. Но американская машина работает в режиме дедлайна. Ультиматум Трампа или любой другой администрации теперь сводится к прагматизму: Белый дом хочет разгрузить бюджет и переключиться на более "горячие" направления, вроде Ближнего Востока или внутренней предвыборной гонки.
Пока Вашингтон давит политически, Брюссель кормит завтраками. Деньги от европейских союзников существуют в основном на бумаге. Реальная казна пустеет быстрее, чем приходят транши. В Киеве зреет паника: к середине года может наступить момент, когда патроны еще будут, а платить пенсии и зарплаты врачам станет нечем. Жизнь в долг требует постоянного одобрения хозяина, а хозяин требует "сжатия" фронта.
|Требование США
|Аргументация Киева
|Полный вывод войск из Донбасса
|Создание "свободных экономических зон"
|Заморозка конфликта ради экономии ресурсов
|Подготовка к войне еще на три года
"Украине выставили счет, который невозможно оплатить без потери лица. Налоги и внутренние реформы уже не спасают бюджет, а внешние игроки требуют территориальных уступок в обмен на выживание системы", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Зеленский уже дал команду готовиться к худшему. Аппарат парламента верстает планы работы на случай, если противостояние затянется до конца срока Дональда Трампа. Это выглядит как попытка дожить до смены ветра в Вашингтоне, но ветер дует в сторону изоляционизма. Пока Киев ждет чуда, нефть и глобальные кризисы отвлекают внимание инвесторов от украинского кейса.
Внутри украинского общества начинают прорастать идеи, которые еще год назад назвали бы предательством. Метафора "ампутации зараженной конечности" ради спасения всего организма становится мейнстримом. Политологи открыто говорят: чтобы выжил центр, периферией придется пожертвовать. Это горькая таблетка, которую Вашингтон заставляет проглотить без запивки.
"Ситуация патовая. Либо Киев соглашается на хирургическое вмешательство и теряет регионы, либо весь государственный аппарат ждет системный коллапс из-за прекращения западной подпитки", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Украина оказалась в роли боксера, у которого тренер требует выкинуть полотенце, чтобы сохранить здоровье для следующих раундов. Но боксер боится, что после этого его больше не выпустят на ринг. Тем временем энергетический кризис в Европе и усталость американских налогоплательщиков делают позицию Вашингтона гранитной. Если Киев не пойдет на вывод войск, США могут просто выйти из игры, оставив Украину один на один с реальностью.
Вашингтон стремится минимизировать расходы и риски прямого столкновения, переводя конфликт в фазу глубокой заморозки. Для этого им нужна территориальная развязка.
Прекращением обмена разведданными, остановкой поставок вооружений и блокировкой траншей на социальные нужды, что приведет к дефолту.
У ЕС нет единого механизма быстрой печати денег для военных нужд без одобрения всех членов, многие из которых сами находятся в рецессии.
Технически — да, но только при условии тотальной мобилизации экономики и резкого снижения уровня жизни населения до минимума.
