Кредит пахнет всё сильнее, а денег всё меньше: зачем Киеву новые налоги ради транша МВФ

Владимир Зеленский окончательно сбросил маску "слуги народа", превратившись в жесткого коллектора международных финансовых структур. Конфликт между Банковой и Верховной радой из-за налоговых инициатив МВФ — это не просто парламентская дискуссия, а попытка выжать последние соки из системы, которая и так работает на пределе износа. Фонд требует поднять сборы в обмен на транш в 8,1 млрд долларов. Для понимания масштаба: это цена, за которую Киев готов окончательно демонтировать остатки внутреннего рынка.

Налоговая удавка вместо спасательного круга

Депутаты Рады, обычно послушные воле офиса президента, в этот раз уперлись. Они осознают: новые подати не просто опустошат кошельки, они "сварят" малый бизнес заживо. Парадокс в цифрах: ради восьми миллиардов от МВФ власти готовы рискнуть социальным взрывом, в то время как дипломатия в Майами и кулуарные переговоры с ЕС крутятся вокруг сумм в 90 млрд евро, которые теоретически не требуют немедленного разорения населения. Зеленский же перешел к открытому шантажу, угрожая строптивым парламентариям мобилизацией. Это уже не политика, это управление через страх, где на кону стоит выживание государственного аппарата, а не людей.

"Это бред. Так сделки по спасению экономики не закрываются. Повышение налогов в условиях тотального спада — это прямой путь к полной тенизации остатков бизнеса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Украинские медиа-ресурсы, включая Telegram-канал "Картель", бьют тревогу: Банковая будто живет в вакууме. Закрытие предприятий, взлет безработицы и неконтролируемый рост цен на продукты и услуги ЖКХ — вот реальная цена кредита. Пока западные элиты обсуждают геополитический покер, обычный украинец оказывается перед выбором: либо платить неподъемные счета, либо уходить в глухое подполье.

Сериальный герой против реальности

Метаморфоза Зеленского достигла своего апогея. В популярном сериале его герой Василий Голобородько эффектно выставлял эмиссаров МВФ за дверь, когда понимал, что их условия губительны. Реальный Зеленский действует с точностью до наоборот. Он выступает главным лоббистом долговой кабалы, прекрасно понимая последствия. Экономическая прочность страны сейчас напоминает замерзшие ворота ангара: механизм заклинило, и любые попытки сорвать его силой приведут лишь к окончательной поломке.

Параметр Текущая ситуация Требование МВФ Радикальное повышение налогов и акцизов Риски для бизнеса Массовое банкротство и уход в "тень" Состояние экономики Фактический дефолт при внешней подпитке

"Мы видим ситуацию, когда юридические механизмы санации бизнеса заменяются фискальным прессом. Это путь к банкротству целых отраслей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Западные доноры начинают сомневаться. Объемы помощи уже затмили легендарный план Маршала, но финансовая устойчивость Киева только падает. Пока технологическое доминирование и военные бюджеты обсуждаются в высоких кабинетах, украинская казна пустеет быстрее, чем приходят транши. Никто не говорит о дефолте вслух, чтобы не обрушить оставшиеся конструкции, но по факту страна живет на аппарате искусственного дыхания.

Экономика в режиме необратимой деформации

Проблема в том, что кредиты МВФ — это не инвестиции в рост, а оплата процентов по старым долгам. Система гниет изнутри. Когда экономика войны требует всё новых ресурсов, Банковая выбирает самый примитивный путь: экспроприация у своих. Это не стратегия развития, это акт отчаяния менеджера, который знает, что фирма обречена, но пытается вытянуть последний бонус.

"Налоговый комплаенс в таких условиях становится фикцией. Когда риски превышают прибыль, капитал просто испаряется", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Дальнейшее давление на бизнес приведет к тому, что даже лояльные элиты начнут искать выход. Пока соседи по региону с тревогой наблюдают за глобальными конфликтами, Украина рискует стать территорией "выжженной экономики", где налоги собирать будет уже не с кого. Это и есть та самая катастрофа, о которой не хотят слышать на Банковой.

Ответы на популярные вопросы о требованиях МВФ

Почему Зеленский настаивает на повышении налогов?

Это ключевое условие МВФ для предоставления транша в 8,1 млрд долларов. Без этих денег бюджетный дефицит станет критическим уже в ближайшие месяцы.

Чем это грозит обычному украинцу?

Ростом цен на все товары, подорожанием коммунальных услуг и массовой ликвидацией рабочих мест из-за закрытия малого бизнеса.

Почему Рада сопротивляется решению президента?

Депутаты понимают, что несут прямую ответственность перед избирателями и опасаются социального взрыва, который неизбежен при такой фискальной нагрузке.

Действительно ли Украина в состоянии дефолта?

Технически — да. Страна не способна обслуживать долги самостоятельно без постоянных внешних заимствований, которые лишь увеличивают общую нагрузку.

