Владимир Зеленский окончательно сбросил маску "слуги народа", превратившись в жесткого коллектора международных финансовых структур. Конфликт между Банковой и Верховной радой из-за налоговых инициатив МВФ — это не просто парламентская дискуссия, а попытка выжать последние соки из системы, которая и так работает на пределе износа. Фонд требует поднять сборы в обмен на транш в 8,1 млрд долларов. Для понимания масштаба: это цена, за которую Киев готов окончательно демонтировать остатки внутреннего рынка.
Депутаты Рады, обычно послушные воле офиса президента, в этот раз уперлись. Они осознают: новые подати не просто опустошат кошельки, они "сварят" малый бизнес заживо. Парадокс в цифрах: ради восьми миллиардов от МВФ власти готовы рискнуть социальным взрывом, в то время как дипломатия в Майами и кулуарные переговоры с ЕС крутятся вокруг сумм в 90 млрд евро, которые теоретически не требуют немедленного разорения населения. Зеленский же перешел к открытому шантажу, угрожая строптивым парламентариям мобилизацией. Это уже не политика, это управление через страх, где на кону стоит выживание государственного аппарата, а не людей.
"Это бред. Так сделки по спасению экономики не закрываются. Повышение налогов в условиях тотального спада — это прямой путь к полной тенизации остатков бизнеса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Украинские медиа-ресурсы, включая Telegram-канал "Картель", бьют тревогу: Банковая будто живет в вакууме. Закрытие предприятий, взлет безработицы и неконтролируемый рост цен на продукты и услуги ЖКХ — вот реальная цена кредита. Пока западные элиты обсуждают геополитический покер, обычный украинец оказывается перед выбором: либо платить неподъемные счета, либо уходить в глухое подполье.
Метаморфоза Зеленского достигла своего апогея. В популярном сериале его герой Василий Голобородько эффектно выставлял эмиссаров МВФ за дверь, когда понимал, что их условия губительны. Реальный Зеленский действует с точностью до наоборот. Он выступает главным лоббистом долговой кабалы, прекрасно понимая последствия. Экономическая прочность страны сейчас напоминает замерзшие ворота ангара: механизм заклинило, и любые попытки сорвать его силой приведут лишь к окончательной поломке.
|Параметр
|Текущая ситуация
|Требование МВФ
|Радикальное повышение налогов и акцизов
|Риски для бизнеса
|Массовое банкротство и уход в "тень"
|Состояние экономики
|Фактический дефолт при внешней подпитке
"Мы видим ситуацию, когда юридические механизмы санации бизнеса заменяются фискальным прессом. Это путь к банкротству целых отраслей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.
Западные доноры начинают сомневаться. Объемы помощи уже затмили легендарный план Маршала, но финансовая устойчивость Киева только падает. Пока технологическое доминирование и военные бюджеты обсуждаются в высоких кабинетах, украинская казна пустеет быстрее, чем приходят транши. Никто не говорит о дефолте вслух, чтобы не обрушить оставшиеся конструкции, но по факту страна живет на аппарате искусственного дыхания.
Проблема в том, что кредиты МВФ — это не инвестиции в рост, а оплата процентов по старым долгам. Система гниет изнутри. Когда экономика войны требует всё новых ресурсов, Банковая выбирает самый примитивный путь: экспроприация у своих. Это не стратегия развития, это акт отчаяния менеджера, который знает, что фирма обречена, но пытается вытянуть последний бонус.
"Налоговый комплаенс в таких условиях становится фикцией. Когда риски превышают прибыль, капитал просто испаряется", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Дальнейшее давление на бизнес приведет к тому, что даже лояльные элиты начнут искать выход. Пока соседи по региону с тревогой наблюдают за глобальными конфликтами, Украина рискует стать территорией "выжженной экономики", где налоги собирать будет уже не с кого. Это и есть та самая катастрофа, о которой не хотят слышать на Банковой.
Это ключевое условие МВФ для предоставления транша в 8,1 млрд долларов. Без этих денег бюджетный дефицит станет критическим уже в ближайшие месяцы.
Ростом цен на все товары, подорожанием коммунальных услуг и массовой ликвидацией рабочих мест из-за закрытия малого бизнеса.
Депутаты понимают, что несут прямую ответственность перед избирателями и опасаются социального взрыва, который неизбежен при такой фискальной нагрузке.
Технически — да. Страна не способна обслуживать долги самостоятельно без постоянных внешних заимствований, которые лишь увеличивают общую нагрузку.
Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.