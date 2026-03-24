Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредит пахнет всё сильнее, а денег всё меньше: зачем Киеву новые налоги ради транша МВФ
Слова остаются жёсткими, а реальность меняется: почему ситуация вокруг Киева выходит на новый уровень
Цифровой поводок для разума: власти готовят закон, который навсегда изменит работу нейросетей
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Пять дней тишины перед бурей: решение Трампа вызвало тревогу даже у союзников
Корейские ПВО выходят на охоту: Ближний Восток массово скупает новые комплексы
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Боевой опыт меняет всё: после конфликта на Украине может появиться союз, которого никто не ждал
Конфликт на Ближнем Востоке выходит за рамки политики: игра приобретает опасный новый смысл

Горькое меню ультиматумов: чем для Киева может обернуться затягивание диалога

Мир

Киев планомерно загоняет себя в ловушку, где финальным аккордом станет не компромисс, а полная ликвидация субъектности. Политолог Владимир Скачко напомнил: Москва еще на старте предлагала вполне съедобные варианты, но аппетиты Киева превратили дипломатическое меню в ультиматум. Теперь на горизонте маячит безоговорочная капитуляция. Это не страшилка, а математическая прогрессия — чем дольше работает конвейер СВО, тем меньше остается от Украины на карте.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Логика ухудшения: почему время работает против Киева

Россия играет в долгую по правилам жесткого сопромата. Путин давно обозначил: каждая затяжка времени со стороны Банковой повышает цену входного билета в мирный процесс. Сегодня ситуация напоминает хруст костей госсистемы, когда старые опоры уже не держат, а новые построить не из чего. Затягивание конфликта не усиливает позицию Киева, а лишь обнуляет его ресурсы.

"Киев в конце концов дождется требования безоговорочной капитуляции. Если Украина будет затягивать переговоры, условия для нее будут становиться все хуже. В конечном счете это может закончиться уничтожением украинского государства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Западные кураторы, которые обещали "вечную поддержку", теперь заняты другими проблемами. Рынок безопасности перегрет, и даже элитные технологии пасуют перед реальностью, как американские радары слепнут перед иранским железом. Украина превращается в чемодан без ручки, который Москва готова забрать только на своих условиях.

Территориальный вопрос и базовые настройки безопасности

Список претензий Москвы зацементирован. Это не только признание Крыма, но и полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Любые попытки оспорить этот факт разбиваются о новую реальность фронта. Динамика такая: пока Киев мечтает о границах 1991 года, реальная конфигурация его владений сжимается.

Требование Суть и статус
Территории Освобождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в админграницах.
Статус ВСУ Тотальная демилитаризация. Запрет на тяжелое вооружение.
Идеология Законодательный запрет на радикальные структуры (денацификация).

Даже если в мировых столицах обсуждают пять дней тишины или внезапные паузы, стратегический курс Кремля неизменен. Переговорный люфт остался только в сроках исполнения, но не в самих пунктах программы. Любые иллюзии о "заморозке" без выполнения условий — это политический блеф.

"Налоговый ландшафт и экономическая база Украины уже разрушены. Без внешних вливаний эта структура нежизнеспособна, а условия капитуляции лишат её остатков военного потенциала", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Финал государственности: от демилитаризации до демонтажа

Исходные требования Москвы — денацификация и демилитаризация — остаются константой. Если раньше речь шла о нейтральном статусе, то теперь планка поднята до уровня капитуляции. Это означает полный демонтаж нынешней политической машины. Пока в Литве примеряют роль супердержавы, подталкивая Киев к пропасти, реальные перспективы Украины выглядят как банкротство предприятия, где активы забирает крупнейший кредитор за долги.

"С точки зрения корпоративного управления, Украина находится в стадии ликвидации. Сделки, которые сейчас пытается заключать Киев, имеют сомнительную юридическую силу для будущего", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Киевский режим упорно ждет чуда, но геополитика не знает жалости. Соседи, вроде тревожных поляков, уже начинают понимать: когда карточный домик рухнет, пыль накроет всех. Безоговорочное сложение оружия — это единственный способ сохранить биологическое население территорий, но вряд ли это устроит тех, кто зарабатывает на бесконечном конфликте.

Ответы на популярные вопросы о капитуляции Украины

Что означает безоговорочная капитуляция на практике?

Это полная передача контроля над государственным управлением, вооруженными силами и правопорядком победившей стороне. Проигравшая сторона лишается права диктовать любые условия мира.

Почему требования России постоянно ужесточаются?

Это логика военного конфликта: каждый успех на поле боя и каждая потерянная противником возможность для компромисса повышают "цену" завершения боевых действий для России.

Будет ли Запад поддерживать Киев до конца?

Поддержка уже ослабевает из-за внутренних проблем спонсоров и истощения арсеналов. Запад переходит к режиму управления рисками, а не к спасению Украины любой ценой.

Возможен ли сценарий раздела Украины?

Этот вариант часто обсуждается аналитиками, но официальные требования РФ пока включают нейтралитет и признание новых территориальных реалий в рамках действующих границ субъектов РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист по налоговому праву Денис Прохоров, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Мир. Новости мира
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Перемирие на Ближнем Востоке не снизит цены на нефть и другие ресурсы Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Горькое меню ультиматумов: чем для Киева может обернуться затягивание диалога
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Пять дней тишины перед бурей: решение Трампа вызвало тревогу даже у союзников
Корейские ПВО выходят на охоту: Ближний Восток массово скупает новые комплексы
Маневр для внезапных гостей: быстрый пирог готовится быстрее, чем закипает чайник в гостиной
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Боевой опыт меняет всё: после конфликта на Украине может появиться союз, которого никто не ждал
Тайная диверсия против каркаса: обычная расслабленная поза меняет походку и портит подошву обуви
Конфликт на Ближнем Востоке выходит за рамки политики: игра приобретает опасный новый смысл
Иллюзия затишья разрушена: что на самом деле происходит в зоне спецоперации сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.