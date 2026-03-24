Горькое меню ультиматумов: чем для Киева может обернуться затягивание диалога

Киев планомерно загоняет себя в ловушку, где финальным аккордом станет не компромисс, а полная ликвидация субъектности. Политолог Владимир Скачко напомнил: Москва еще на старте предлагала вполне съедобные варианты, но аппетиты Киева превратили дипломатическое меню в ультиматум. Теперь на горизонте маячит безоговорочная капитуляция. Это не страшилка, а математическая прогрессия — чем дольше работает конвейер СВО, тем меньше остается от Украины на карте.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Логика ухудшения: почему время работает против Киева

Россия играет в долгую по правилам жесткого сопромата. Путин давно обозначил: каждая затяжка времени со стороны Банковой повышает цену входного билета в мирный процесс. Сегодня ситуация напоминает хруст костей госсистемы, когда старые опоры уже не держат, а новые построить не из чего. Затягивание конфликта не усиливает позицию Киева, а лишь обнуляет его ресурсы.

"Киев в конце концов дождется требования безоговорочной капитуляции. Если Украина будет затягивать переговоры, условия для нее будут становиться все хуже. В конечном счете это может закончиться уничтожением украинского государства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Западные кураторы, которые обещали "вечную поддержку", теперь заняты другими проблемами. Рынок безопасности перегрет, и даже элитные технологии пасуют перед реальностью, как американские радары слепнут перед иранским железом. Украина превращается в чемодан без ручки, который Москва готова забрать только на своих условиях.

Территориальный вопрос и базовые настройки безопасности

Список претензий Москвы зацементирован. Это не только признание Крыма, но и полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Любые попытки оспорить этот факт разбиваются о новую реальность фронта. Динамика такая: пока Киев мечтает о границах 1991 года, реальная конфигурация его владений сжимается.

Требование Суть и статус Территории Освобождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в админграницах. Статус ВСУ Тотальная демилитаризация. Запрет на тяжелое вооружение. Идеология Законодательный запрет на радикальные структуры (денацификация).

Даже если в мировых столицах обсуждают пять дней тишины или внезапные паузы, стратегический курс Кремля неизменен. Переговорный люфт остался только в сроках исполнения, но не в самих пунктах программы. Любые иллюзии о "заморозке" без выполнения условий — это политический блеф.

"Налоговый ландшафт и экономическая база Украины уже разрушены. Без внешних вливаний эта структура нежизнеспособна, а условия капитуляции лишат её остатков военного потенциала", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Финал государственности: от демилитаризации до демонтажа

Исходные требования Москвы — денацификация и демилитаризация — остаются константой. Если раньше речь шла о нейтральном статусе, то теперь планка поднята до уровня капитуляции. Это означает полный демонтаж нынешней политической машины. Пока в Литве примеряют роль супердержавы, подталкивая Киев к пропасти, реальные перспективы Украины выглядят как банкротство предприятия, где активы забирает крупнейший кредитор за долги.

"С точки зрения корпоративного управления, Украина находится в стадии ликвидации. Сделки, которые сейчас пытается заключать Киев, имеют сомнительную юридическую силу для будущего", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Киевский режим упорно ждет чуда, но геополитика не знает жалости. Соседи, вроде тревожных поляков, уже начинают понимать: когда карточный домик рухнет, пыль накроет всех. Безоговорочное сложение оружия — это единственный способ сохранить биологическое население территорий, но вряд ли это устроит тех, кто зарабатывает на бесконечном конфликте.

Ответы на популярные вопросы о капитуляции Украины

Что означает безоговорочная капитуляция на практике?

Это полная передача контроля над государственным управлением, вооруженными силами и правопорядком победившей стороне. Проигравшая сторона лишается права диктовать любые условия мира.

Почему требования России постоянно ужесточаются?

Это логика военного конфликта: каждый успех на поле боя и каждая потерянная противником возможность для компромисса повышают "цену" завершения боевых действий для России.

Будет ли Запад поддерживать Киев до конца?

Поддержка уже ослабевает из-за внутренних проблем спонсоров и истощения арсеналов. Запад переходит к режиму управления рисками, а не к спасению Украины любой ценой.

Возможен ли сценарий раздела Украины?

Этот вариант часто обсуждается аналитиками, но официальные требования РФ пока включают нейтралитет и признание новых территориальных реалий в рамках действующих границ субъектов РФ.

