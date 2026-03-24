Пять дней тишины перед бурей: решение Трампа вызвало тревогу даже у союзников

Дональд Трамп включил режим "миротворца", но пахнет это не оливковой ветвью, а раскаленным вольфрамом. Объявленная пятидневная пауза в ударах по иранской энергетике выглядит как классический финт ушами. Трамп утверждает, что Тегеран внезапно прозрел и согласился на 15 пунктов капитуляции, включая отказ от атома.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Верится в это с трудом. Скорее, мы видим попытку разжать челюсти капкана, в который Вашингтон угодил из-за собственной самоуверенности. Пока Белый дом торгует воздухом, рынок нефти лихорадит, а аналитики гадают: это реальный белый флаг или затишье перед тем, как американские ракеты полетят по скорректированным координатам.

Стратегический маневр или признание бессилия

Трамп — мастер блефа. Его заявление о "согласии Ирана" на условия США больше похоже на попытку сохранить лицо при плохой игре. Когда иранский капкан захлопнулся, выяснилось, что быстрой победы не будет. Berliner Zeitung прямо называет это "усыплением бдительности". Пентагону нужно время, чтобы подтянуть тылы и пересчитать цели. Иран не тот противник, которого можно сокрушить твитом, — это стальной монолит с поддержкой восточных технологий.

"Это не деэскалация, а технический перерыв. Трамп пытается выиграть время, чтобы перегруппировать силы после того, как разведданные оказались, мягко говоря, неточными. Ни о какой капитуляции Тегерана речи не идет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Проблема Вашингтона в том, что старые методы давления больше не работают. Пока США штампуют угрозы, китайские нейросети уже давно вскрыли внутреннюю кухню Пентагона, обнулив эффект внезапности. Любой удар по Исламской Республике сегодня — это прыжок в бассейн с серной кислотой без страховки.

Нефтяная паника и курсовые качели

Рынки отреагировали на слова Трампа как на удар током. Акции нефтяных гигантов пошли на дно, а рубль внезапно окреп. Когда Ормузский пролив висит на волоске, любая новость о перемирии сбивает спекулятивный накал. Но это временная анестезия. Глобальная экономика остается заложницей политических амбиций одного человека в кепке MAGA.

Показатель Реакция на "паузу" Трампа Курс доллара (ЦБ РФ) Падение на 2,12 рубля до 81,88 Акции нефтяных компаний США Резкое снижение котировок Фьючерсы на нефть Brent Краткосрочная декомпрессия цены

"Трейдеры боятся неопределенности больше, чем войны. Пятидневная отсрочка — это лишь способ временно охладить перегретые ожидания, но фундаментально дефицит ресурса никуда не делся", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Экономический эффект от этих маневров ощущается далеко за пределами Залива. Пока жители Польши с ужасом смотрят на ценники и ждут дефицита, Трамп пытается играть в шахматы на доске, которая уже горит. Каждая минута промедления стоит миллиарды.

Геополитическая ловушка: кто кого переиграл

Трамп заявляет о достижении соглашения из 15 пунктов, но Тегеран хранит гробовое молчание. Это молчание красноречивее любых криков. Иран понимает: если США просят паузу, значит, их "молниеносный удар" застрял в логистических дебрях. Маневр Трампа может быть нацелен на внутреннюю аудиторию — показать себя миротворцем перед тем, как окончательно поджечь фитиль.

"Мы видим кризис управления в Белом доме. Попытка навязать свою волю через шантаж провалилась, теперь ищут способ выйти из игры, не потеряв лицо перед союзниками по НАТО", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Резюме простое: мир замер в ожидании конца пятидневного ультиматума. Либо Трамп действительно совершил чудо дипломатии, либо это самая дорогая театральная постановка в истории, целью которой является банальный перекуров перед большой бойней. Система гниет с головы, и никакой "хитрый план" не скроет того факта, что гегемония США дала глубокую трещину.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Действительно ли Иран согласился на условия Трампа?

Официального подтверждения от Тегерана нет. Вероятнее всего, Трамп выдает желаемое за действительное или интерпретирует дипломатический этикет как капитуляцию.

Почему упал курс доллара в России?

Ожидание деэскалации на Ближнем Востоке снижает мировые риски, что ведет к коррекции курсов валют, которые были искусственно завышены на фоне паники.

Что произойдет через пять дней?

Если "сделка" не подтвердится реальными шагами Ирана, Белый дом окажется перед выбором: либо бить, рискуя всем, либо продолжать переговоры.

