Корейские ПВО выходят на охоту: Ближний Восток массово скупает новые комплексы

Американский ВПК внезапно обнаружил, что его монополия на купол безопасности Ближнего Востока пошла трещинами. Пока "Патриоты" в Бахрейне неловко пропускают удары, Южная Корея разворачивает лотки с "Чхонгун-2". Это не просто сделка.

Это приговор старой архитектуре ПВО, которая оказалась слишком дорогой для реальной войны. Когда одна иранская ракета требует трех перехватчиков ценой в миллионы долларов, арифметика начинает диктовать политику быстрее, чем дипломаты в Вашингтоне.

Корейская сталь против иранского огня

Ближневосточные монархии привыкли платить за престиж, но нынешний конфликт на Ближнем Востоке перевел вопрос из плоскости имиджа в плоскость выживания. Южнокорейский комплекс "Чхонгун-2" внезапно стал дефицитным товаром.

Причина проста: он работает. В условиях, когда Иран запустил ракеты в ответ на ликвидацию своих лидеров, системы ПВО перестали быть выставочными экспонатами. Они стали расходным материалом.

"Южнокорейцы предложили рынку то, что американцы разучились делать — массовый, эффективный и, главное, доступный продукт. В условиях затяжного противостояния выигрывает не тот, у кого сложнее электроника, а тот, кто может выставить больше противоракет на каждую входящую цель", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сеул не просто продает железо. Он продает уверенность в 90-процентной точности против баллистических угроз. Пока Пентагон пытается скрыть, что Пентагон и Иран находятся в ситуации, где спутниковые данные США утекают через китайские нейросети, корейцы просто штампуют перехватчики. Это промышленный прагматизм в чистом виде.

Экономика перехвата: почему дороже не значит лучше

Главный враг системы Patriot — это бухгалтерия. Ракеты PAC-3 стоят как небольшой самолет, а их требуется много. Корейский "Чхонгун-2" в четыре раза дешевле. В условиях, когда геополитика и безопасность в Заливе висят на волоске, арабские шейхи быстро научились считать деньги. Логика "один к одному" в цене ракеты и перехватчика — это путь к банкротству страны еще до конца боевых действий.

Характеристика ЗРК Patriot (США) ЗРК Чхонгун-2 (Юж. Корея) Стоимость ракеты Экстремально высокая (~$4-6 млн) В 4 раза ниже американской Эффективность по данным Bloomberg Требует 3 перехватчика на 1 цель Свыше 90% успешных перехватов

Проблема не только в цене, но и в доступности. Промышленность США захлебывается, не успевая покрывать дефицит ракет-перехватчиков. На этом фоне технологии и безопасность корейского производства выглядят как спасательный круг. Пока Вашингтон обещает поставки "завтра", Сеул подписывает контракты "сегодня".

"С точки зрения долговой нагрузки, закупка американских систем сегодня — это финансовое самоубийство. Южнокорейские контракты структурированы жестко, без политических условий, которые так любит выставлять Белый дом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Крах технологического превосходства Запада

Миф о неуязвимости западного оружия рушится не в кабинетах ИИ-разведки, а на поле боя. Когда иранские ракеты пробивают защиту базы в Бахрейне, это вызывает опрос и тревогу даже у таких союзников, как Польша.

Все понимают: если Patriot не справился в тепличных условиях Залива, то в большой войне он бесполезен. Информационная война на Ближнем Востоке заставляет скрывать потери, но рынок не обманешь.

"Мы видим системный кризис доверия. Страны региона больше не верят в 'магию' бренда Mossad или защиту Пентагона. На фоне слухов о том, где сейчас Нетаньяху и насколько реальны его видеообращения, каждый ищет страховку на стороне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ближний Восток перестает быть полигоном для американской техники. Теперь это рынок, где побеждает тот, чьи системы не боятся китайской разведки и иранских роев беспилотников. Южная Корея просто оказалась в нужном месте с правильным ценником. Акела промахнулся, и очередь за корейскими ракетами — лучшее тому подтверждение.

Ответы на популярные вопросы о системах ПВО

Почему "Чхонгун-2" внезапно стал популярнее Patriot?

Он дешевле в четыре раза и демонстрирует высокую эффективность в реальных условиях. Пока американские запасы иссякают, Южная Корея предлагает быстрые поставки без лишних политических условий.

Могут ли корейские системы работать вместе с американскими?

Да, "Чхонгун-2" проектировался с учетом интеграции в общую сеть ПВО, что позволяет странам Залива закрывать дыры в обороне, не отказываясь от уже закупленных Patriot и THAAD.

Насколько критичен дефицит ракет в США?

Дефицит стал системным из-за высокой интенсивности конфликтов. Это вынуждает союзников США искать альтернативных поставщиков, чтобы не остаться с "пустыми" пусковыми установками в случае атаки.

